ProFinance: ЕС спешит договориться с США о торговле и ...готовит "базуку" против Трампа

13:58 22.07.2025 ЕС спешит договориться с США о торговле и готовится к худшему

22.07.2025



Переговорщики из Евросоюза и США начинают новую неделю интенсивных встреч. Они пытаются заключить торговую сделку до 1 августа. Это крайний срок, после которого президент Дональд Трамп пригрозил ввести 30-процентные пошлины на большинство европейских товаров



Торговый дефицит США с Европой растет. Источник: Bloomberg







Брюссель готов согласиться даже на невыгодные условия в пользу США, лишь бы выйти из тупика до дедлайна. Но прорыва пока нет, несмотря на прошедший раунд переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе - об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.



Параллельно ЕС также активно готовит ответные меры на случай провала переговоров. Представители стран Евросоюза встретятся уже на этой неделе, чтобы разработать план действий при худшем сценарии.



"Переговоры идут тяжело", - заявил министр финансов Франции Эрик Ломбар перед встречей с бизнес-ассоциациями в Париже. "Если мы не достигнем сбалансированного соглашения с США, то оставляем за собой право принять ответные меры - взвешенные, но защищающие интересы Евросоюза".



Требования США ужесточаются



Чем ближе крайний срок, тем жестче становится позиция Трампа по пошлинам. По информации источников, США теперь настаивают на почти универсальной пошлине выше 10% на европейские товары. Исключений становится все меньше - только авиация, некоторые медицинские приборы и лекарства, отдельные виды алкоголя и специфическое производственное оборудование, которое нужно самим американцам.



Представитель Еврокомиссии, которая ведет торговые переговоры от имени блока, отказался комментировать ход обсуждений.



Стороны также обсуждают потенциальные потолки пошлин для некоторых секторов, квоты на сталь и алюминий, а также способы оградить цепочки поставок от стран, создающих избыток этих металлов на рынке. Но даже если соглашение будет достигнуто, его должен одобрить Трамп - а его позиция пока неясна.



"Я уверен, что мы договоримся", - заявил министр торговли США Говард Латник в воскресенье на CBS. "Думаю, все ключевые страны поймут, что лучше открыть свои рынки для Америки, чем платить высокие пошлины".



Латник добавил, что разговаривал с европейскими переговорщиками рано утром в воскресенье. Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник заявил на CNBC, что ЕС "медленно стартовал" в торговых переговорах, но потом стал активнее. По его словам, учитывая "гигантский" торговый дефицит США с ЕС и уровень пошлин, "логично было бы ожидать, что они будут вести переговоры быстрее".



"С европейцами не обязательно все должно стать плохо", - сказал Бессент. "Это природа переговоров - много движений туда-сюда".



Он добавил, что "важно качество сделки, а не сроки" с торговыми партнерами США.



В начале месяца президент США написал ЕС, предупредив, что с 1 августа блок столкнется с 30-процентной пошлиной на большинство экспорта. Помимо универсального сбора, Трамп уже ввел 25-процентную пошлину на автомобили и автозапчасти, а на сталь и алюминий - в два раза выше. Он также пригрозил ввести новые пошлины на фармацевтику и полупроводники уже в следующем месяце и недавно объявил о 50-процентном сборе на медь. В целом, по оценкам ЕС, американские пошлины уже охватывают товаров на 380 миллиардов евро - около 70% европейского экспорта в США.



"Нам нужно покончить с этой неопределенностью", - сказал глава Siemens Роланд Буш в интервью Bloomberg Television в понедельник. "Когда будет сделка, она должна быть окончательной, и тогда мы сможем снова инвестировать, основываясь на фактах - какими будут пошлины. Надеюсь, они не будут слишком высокими и экстремальными, потому что это навредит экономикам".



До письма Трампа ЕС надеялся выработать базовую договоренность, которая позволила бы продолжить детальные обсуждения на основе универсальной ставки в 10% на многие товары блока.



Подготовка к ответным мерам



ЕС добивается более широких исключений, чем предлагают США, и хочет защитить блок от будущих секторальных пошлин. Хотя Европа давно смирилась с тем, что любое соглашение будет асимметричным в пользу США, она оценит общий дисбаланс сделки, прежде чем решать вопрос о компенсирующих мерах. Готовность стран-членов терпеть неудобства различается - некоторые согласны на более высокие ставки пошлин, если получат достаточно исключений.



В понедельник автопроизводитель Stellantis неожиданно сообщил об убытке в 2,3 млрд евро за первое полугодие, включая 300 млн евро потерь от американских пошлин.



Поскольку шансы на положительный исход уменьшаются, а дедлайн приближается, ЕС готовит план быстрых действий на случай провала переговоров. Любое решение об ответных мерах потребует политического одобрения лидеров блока из-за высоких ставок.



Серьезные контрмеры, скорее всего, спровоцируют еще больший трансатлантический торговый раскол - Трамп предупредил, что ответ на американские интересы приведет только к более жестким мерам с его стороны.



Блок уже одобрил потенциальные пошлины на американские товары стоимостью 21 миллиард евро, которые можно быстро ввести в ответ на металлические сборы Трампа. Они нацелены на политически чувствительные американские штаты и включают такие продукты, как соя из Луизианы (родного штата спикера палаты представителей Майка Джонсона), другую сельхозпродукцию, птицу и мотоциклы.



ЕС также подготовил список пошлин на дополнительные американские товары стоимостью 72 миллиарда евро в ответ на так называемые взаимные сборы Трампа и автомобильные пошлины. Под удар попадут промышленные товары, включая самолеты Boeing, американские автомобили и виски бурбон.



Европа также разрабатывает меры, выходящие за рамки пошлин - например, экспортный контроль и ограничения на государственные контракты.



Подготовлено Profinance.ru по материалам Bloomberg



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Европа готовит "базуку" против Трампа

22.07.25



ЕС может готовиться использовать "антипринудительный инструмент", чтобы попытаться сдержать надвигающееся введение 30-процентной пошлины на свой экспорт в США. Сообщается, что ряд государств-членов ЕС, включая Германию, поддерживают использование мер "антипринуждения" против США, если блок не сможет достичь торгового соглашения с Вашингтоном



По всей видимости, Европейский союз готовится использовать свой "инструмент противодействия принуждению", который можно назвать "крайней мерой" для предотвращения торговых споров, поскольку угроза введения 30-процентной пошлины на импорт из ЕС становится все более реальной.







Как сообщают дипломатические источники, ряд государств-членов ЕС, включая Францию и Германию, рассматривают возможность применения мер "антипринуждения" в отношении США, если блок не сможет достичь торгового соглашения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом стало известно на этой неделе от представителей ЕС агентству Reuters.



Эти меры могут привести к тому, что ЕС ограничит доступ американских поставщиков на свой рынок, исключив их из участия в государственных тендерах, а также введет ограничения на экспорт и импорт товаров и услуг, а также на прямые иностранные инвестиции в регион.



Приближается время использовать то, что считается "торговой базукой" ЕС, поскольку торговый спор с блоком со стороны Трампа достигает критической точки.



Белый дом заявил, что введет 30-процентную пошлину на импорт товаров из ЕС в США с 1 августа, если к этому времени не будет достигнуто торговое соглашение. В заявлении указано, что срок определен, но отмечается, что торговые переговоры могут продолжиться и после этой даты.



Что такое ACI?



Отношения между США и Европейским союзом переживают не лучшие времена. Причиной тому стали обвинения со стороны президента США в адрес ЕС в недобросовестной торговой практике. Они связаны с постоянным положительным сальдо торгового баланса в товарообмене между странами.



Данные Европейского совета показывают, что в 2024 году общий объем торговли между ЕС и США составил 1,68 трлн евро (1,97 трлн долларов США). Однако, несмотря на то, что в торговле товарами у ЕС было положительное сальдо, в торговле услугами с США наблюдался дефицит. В прошлом году блок имел положительное сальдо в размере около 50 млрд евро, если учитывать как товары, так и услуги.



В связи с угрозой введения Трампом 30%-ных пошлин ЕС рассматривает возможные варианты действий. Среди них - ответные пошлины на импорт из США, а также потенциально мощный инструмент, созданный в 2023 году, но ранее не применявшийся - ACI.



Инициатива ACI направлена на то, чтобы предотвратить любое "экономическое принуждение" со стороны третьих стран, которые, как считается, используют "принудительные" практики для изменения политики ЕС и нанесения ущерба торговле и инвестициям в блоке.



Европейская комиссия заявляет, что основная цель ACI - "сдерживание". Однако, если третья страна прибегает к принуждению, инструмент позволяет блоку реагировать, используя диалог и взаимодействие. В случае необходимости могут быть приняты ответные меры.



Эти меры направлены на "прекращение принуждения" и могут выходить за рамки ответных встречных тарифов. Они также допускают ограничения импорта и экспорта товаров и услуг, а также прав интеллектуальной собственности и прямых иностранных инвестиций.



Помимо этого, меры по борьбе с принуждением позволяют Европейскому союзу вводить различные ограничения на доступ к своему рынку, в том числе на государственные закупки. Также они ограничивают возможности американских поставщиков продавать продукты питания и химические вещества в ЕС.



По информации агентства Reuters, использование этого инструмента может привести к принятию мер, которые затронут услуги с положительным торговым балансом США и ЕС. Это включает услуги таких поставщиков цифровых услуг, как Amazon, Microsoft, Netflix и Uber.



Европейская комиссия подчеркивает, что ответные меры ЕС должны быть пропорциональны ущербу, который они предотвращают, и должны быть целенаправленными и временными. Они должны действовать до тех пор, пока сохраняется предполагаемое принуждение.



Комиссии потребуется время для принятия мер, поскольку процедура требует расследования возможных случаев принуждения, прежде чем запрашивать подтверждение выводов у государств-членов. Затем потребуется квалифицированное большинство (не менее 15 из 27 государств) для принятия мер реагирования в рамках ACI. После этого Комиссия проведет переговоры с предполагаемым нарушителем, чтобы попытаться урегулировать спор.



CNBC запросил у Европейской комиссии дополнительные комментарии и ожидает ответа.



Торговая базука - "последнее средство"



В настоящее время активно ведутся заключительные переговоры по заключению торгового соглашения между США и ЕС. Евросоюз стремится установить базовый тариф в размере 10% и защитить ключевые отрасли промышленности, такие как автомобилестроение, сельское хозяйство, машиностроение и аэрокосмическая промышленность.



Аналитики Eurasia Group отмечают, что ЕС примет базовый тариф в размере 10% с исключениями и квотами, которые обеспечат защиту основных отраслей промышленности ЕС. Однако ответная ставка, превышающая 15%, может привести к ответным мерам со стороны ЕС.



Угроза Трампа утроить ставку рассматривается ЕС как тактика переговоров, а не как цель. В ответ ЕС может ввести ответные пошлины на американский экспорт на сумму до 116 миллиардов евро и использовать дополнительные торговые меры, включая мощный антипринудительный инструмент блока (ACI), который может быть направлен на экспорт услуг из США. Это может подтолкнуть администрацию Трампа к заключению сделки.



Муджтаба Рахман, Эмре Пекер и Клейтон Аллен из Eurasia Group считают, что использование ACI станет своего рода "торговой базукой" и крайней мерой.



"В то время как Франция, Испания и некоторые другие члены ЕС будут выступать за жесткие ответные меры на пошлины Трампа, Европейская комиссия, вероятно, первоначально сосредоточится на введении дополнительных пошлин на американские товары", - отмечают они.



Однако эскалация конфликта может привести к сценарию "торговой войны" в Евразии на уровне 10%. В этом случае Брюссель может применить меры эскалации, такие как экспортный контроль/пошлины, ограничения государственных закупок и/или штрафы на экспорт услуг США, используя "торговую базуку" ACI в качестве крайней меры.



Подготовлено ProFinance.Ru по материалам CNBC Источник - ProFinance.Ru

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