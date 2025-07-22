Власть без ограничений: действия главы ГКНБ Кыргызстана вызвали волну критики

16:17 22.07.2025

22.07.2025



В Кыргызстане разворачивается резонансная дискуссия о пределах власти силовых структур. Поводом для нее стали действия главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, который накануне прибыл в село Новопавловка и лично инициировал задержание главы айыл окмоту, подрядчиков и технадзора - прямо на месте и без решения суда. Поводом послужила его резкая критика строительства местного парка, которое он счел неэффективным использованием бюджетных средств.



Сотрудники спецслужбы увели фигурантов дела с объекта на глазах у местных жителей. Инцидент вызвал бурную реакцию в обществе. В соцсетях обсуждают, не превышает ли силовик свои полномочия. Пользователи Telegram-каналов отмечают, что методы Ташиева все больше напоминают "единоличную расправу", лишенную процессуальных рамок.



По мнению ряда аналитиков, действия главы ГКНБ выходят за пределы правоохранительной функции и превращаются в демонстрацию власти, в том числе над гражданскими органами. Вспоминают и другие громкие случаи - например, недавнее публичное задержание вице-мэра Бишкека Жамалбека Ырсалиева.



Политические наблюдатели сравнивают нынешнюю ситуацию с "тестом на послушание" всей государственной системы, в которой глава силового ведомства стал фигурой, по влиянию превосходящей даже президента. Складывается образ страны, где вертикаль строится не столько на праве, сколько на жесте - когда достаточно одного слова, чтобы человек оказался под арестом.