Контрабандисты соединили Казахстан и Узбекистан 450-метровым туннелем

17:35 22.07.2025

Силовики нашли тайный туннель на границе Казахстана и Узбекистана

22 июля 2025



Международный канал контрабанды нефтепродуктов, действовавший через подземный туннель между Казахстаном и Узбекистаном, ликвидировали силовики во время спецоперации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.



По данным ведомств, деятельность преступной группы удалось пресечь благодаря операции, проведенной при координации прокуратуры с участием департамента АФМ по Туркестанской области и ДКНБ, а также при содействии правоохранительных органов Узбекистана.



Контрабанда шла через 450-метровый подземный ход



На приграничной территории была обнаружена подземная траншея длиной около 450 метров, по которой осуществлялась транспортировка горюче-смазочных материалов. Нелегальный маршрут использовался для вывоза топлива из Казахстана на территорию сопредельного государства.







По информации следствия, преступная схема функционировала в течение двух месяцев. В ее рамках была выстроена устойчивая логистика, налажено финансирование из-за рубежа, а также обеспечен вывоз ГСМ.



Правоохранительные органы Узбекистана параллельно провели аналогичные действия на своей территории. В результате совместных мероприятий установлены все участники преступной схемы, включая граждан Узбекистана.



В качестве подозреваемых в Казахстане привлечены пять человек - все они являются гражданами Республики Казахстан. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.



Бахтияр Имамниязов



