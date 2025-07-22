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Контрабандисты соединили Казахстан и Узбекистан 450-метровым туннелем
17:35 22.07.2025

Силовики нашли тайный туннель на границе Казахстана и Узбекистана
22 июля 2025

Международный канал контрабанды нефтепродуктов, действовавший через подземный туннель между Казахстаном и Узбекистаном, ликвидировали силовики во время спецоперации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

По данным ведомств, деятельность преступной группы удалось пресечь благодаря операции, проведенной при координации прокуратуры с участием департамента АФМ по Туркестанской области и ДКНБ, а также при содействии правоохранительных органов Узбекистана.

Контрабанда шла через 450-метровый подземный ход

На приграничной территории была обнаружена подземная траншея длиной около 450 метров, по которой осуществлялась транспортировка горюче-смазочных материалов. Нелегальный маршрут использовался для вывоза топлива из Казахстана на территорию сопредельного государства.



По информации следствия, преступная схема функционировала в течение двух месяцев. В ее рамках была выстроена устойчивая логистика, налажено финансирование из-за рубежа, а также обеспечен вывоз ГСМ.

Правоохранительные органы Узбекистана параллельно провели аналогичные действия на своей территории. В результате совместных мероприятий установлены все участники преступной схемы, включая граждан Узбекистана.

В качестве подозреваемых в Казахстане привлечены пять человек - все они являются гражданами Республики Казахстан. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

Бахтияр Имамниязов

Источник - Tengrinews.kz
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