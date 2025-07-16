|Какие полномочия у главы Администрации президента Узбекистана Саиды Мирзиеевой
17:40 22.07.2025
Президент Узбекистана определил полномочия главы своей администрации. Саида Мирзиеева вправе утверждать штатное расписание, назначать и увольнять замсоветников президента, замначальников подразделений, привлекать экспертов для проектов развития. Ей поручено провести аттестацию управперсонала.
16 июля 2025
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 14 июля подписал указ о мерах по повышению эффективности, проактивности и результативности в системе государственного управления. Копия документа есть у "Газеты".
Согласно указу, руководитель администрации, ее заместители, помощники, советники, представители президента и начальники структурных подразделений (Секретариат руководителя Администрации, подразделения советников президента, Секретариат Совета безопасности при президенте, протокол президента, департаменты Администрации, Управление делами, Служба комплаенса, канцелярия) назначаются на должность и освобождаются от должности президентом.
Руководителю Администрации президента (этот пост занимает Саида Мирзиеева) предоставляется полномочие утверждать штатное расписание работников администрации.
Она также вправе назначать и освобождать от должности заместителей советников президента, заместителей начальников структурных подразделений администрации, начальника Службы комплаенса, заведующего канцелярией, управленческий персонал администрации (включая тех, кто ранее был назначен указом президента).
При этом на данных работников распространяются все права, льготы, гарантии, полномочия и иные нормы, в том числе особый порядок выдачи допуска на использование государственных секретов, как если бы они были назначены лично президентом.
Эти нормы действуют до внесения изменений в законодательство.
Руководитель Администрации президента также может привлекать (принимать на работу) для реализации проектов развития на основе принципа проектного управления отечественных и зарубежных специалистов и экспертов, в том числе ученых, научных соискателей и исследователей на основе прямых договоров.
Финансирование их результатов может осуществляться за счет Фонда содействия деятельности администрации.
Глава АП также вправе определять оплату услуг (заработной платы) в национальной или иностранной валюте отечественным и зарубежным специалистам и экспертам, при этом самостоятельно определять размер оплаты их труда.
Согласно регламенту АП, утверждение годовой сметы расходов, а также документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью администрации (премирование и поощрение сотрудников, оказание материальной помощи и другие вопросы), осуществляется руководителем Администрации президента.
Распоряжение средствами Фонда содействия деятельности администрации осуществляется управляющим делами администрации (Зилемхан Хайдаров) по согласованию с руководителем АП.
Советники
Советники президента и начальники подразделений Администрации президента обязаны в 10-дневный срок представить на утверждение перечень проектов развития по курируемым ими направлениям.
Департаменту коммуникаций (возглавляет пресс-секретарь президента Шерзод Асадов) поручено в месячный срок разработать и внести на утверждение государственную стратегию коммуникации.
Руководителю Администрации президента Саиде Мирзиеевой поручено в двухнедельный срок провести аттестацию управленческого персонала администрации для оценки их деятельности, а также отбора наиболее достойных кадров, обладающих высоким потенциалом и способностями.
Канцелярия администрации совместно с другими структурными подразделениями должна в течение месяца внедрить современные цифровые средства, такие как искусственный интеллект, видеоконференцсвязь, мониторинг мероприятий, для повышения эффективности управления.
Советникам президента и начальникам структурных подразделений администрации поручено обсуждать на регулярной основе (не реже одного раза в неделю) состояние и перспективы развития дел в закрепленных направлениях.
При этом следует усиливать действенный диалог и сотрудничество с государственными организациями, деловыми кругами, бизнес-сообществом, региональными активистами, представителями частного сектора.
Они также должны проводить постоянный мониторинг процессов социально-экономического развития, собирать информацию о состоянии дел и перспективах развития регионов и отраслей. На основании анализа - вносить предложения президенту Узбекистана с уточнением путей решения насущных проблем.
На них также возлагается контроль за своевременным формированием и полное выполнение государственных программ социально-экономического развития, включая:
- реализацию инвестиционных проектов,
- проекты государственно-частного партнерства,
- реализацию крупных проектов в регионах и отраслях.
Советникам президента и начальникам структурных подразделений АП поручено принимать меры по совершенствованию организационных структур и методов работы исполнительных органов для дальнейшего улучшения бизнес-среды, задействования новых возможностей роста, повышения доходов населения, цифровизации деятельности, усиления ответственности и подотчетности должностных лиц.
Они также должны повысить эффективность работы управлений и секторов в составе подразделения путем формирования деятельности на основе современных требований, самостоятельного распределения задач, оперативной мобилизации работников для решения актуальных вопросов.
В деятельность работников планируется внедрить современные средства анализа и визуализации данных, управления проектами, временем и результативностью, в том числе - технологии искусственного интеллекта и другие цифровые средства.
Как сообщалось ранее, в новой структуре Администрации президента и организациях ее системы сокращены 284 штатные единицы. Введены пять должностей заместителей руководителя АП, созданы новые департаменты, в том числе по общественной безопасности и верховенству закона, а также по цифровизации и искусственному интеллекту.
Кроме того, указом президента упразднено Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК), его функции по контролю и мониторингу в сфере информации переданы "Узкомназорат". Фонд развития культуры и искусства и Центр по вопросам массовых коммуникаций переходят в подчинение Администрации президента.