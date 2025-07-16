Какие полномочия у главы Администрации президента Узбекистана Саиды Мирзиеевой

17:40 22.07.2025

Президент Узбекистана определил полномочия главы своей администрации. Саида Мирзиеева вправе утверждать штатное расписание, назначать и увольнять замсоветников президента, замначальников подразделений, привлекать экспертов для проектов развития. Ей поручено провести аттестацию управперсонала.



16 июля 2025



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 14 июля подписал указ о мерах по повышению эффективности, проактивности и результативности в системе государственного управления. Копия документа есть у "Газеты".



