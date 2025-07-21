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"Дипломатия дочерей". Почему Бердымухамедова в поездках теперь сопровождает Огулджахан?
17:46 22.07.2025

21 июля 2025

Огулджахан Атабаева, дочь бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, недавно побывала в Азербайджане вместе с отцом. В Баку их встретили президент этой страны Ильхам Алиев и его дочь Лейла. Атабаева, сестра нынешнего президента и дочь предыдущего, недавно появилась в политической жизни страны, но за последние месяцы все больше привлекает к себе внимание.



Глава Народного Совета Туркменистана, носящий титул аркадаг (или "покровитель"), Гурбангулы Бердымухамедов, 16 июля встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Государственные СМИ Туркменистана охарактеризовали этот визит как "пример выхода отношений между двумя странами на новый уровень" и отметили, что государства заинтересованы в развитии политических, торгово-экономических, культурных и межпарламентских связей.

Примечательным в этой поездке стало то, что Бердымухамедова сопровождала дочь - Огулджахан Атабаева. Более того, она тоже проводила встречи, например, с Лейлой Алиевой, дочерью азербайджанского лидера.

Женщин объединяет еще и то, что они состоят в руководстве благотворительных фондов. Лейла - вице-президент Фонда Гейдара Алиева, названного в честь ее деда. Огулджахан занимает такую же должность в фонде имени ее отца.

Поездка в Баку - второй зарубежный визит, в котором Бердымухамедова сопровождает Огулджахан. В апреле они были в Узбекистане. Там Атабаева встречалась с еще одной президентской дочкой - Саидой Мирзиеевой, которая сейчас возглавляет администрацию отца, Шавката Мирзиеева.

"Новый формат государственного взаимодействия"

Брюс Панниер, старший аналитик исследовательского института "Туран", много лет изучающий Центральную Азию, называет происходящее новой региональной тенденцией.

"Очень интересно наблюдать за дипломатией дочерей. Недавно Огулджахан Атабаева встречалась с Саидой Мирзиеевой в Узбекистане, теперь - с дочерью Алиева в Азербайджане. Это указывает на то, что ее готовят к активному участию в политической системе Туркменистана. В последнее время ее публичные выступления даже более заметные, чем у ее брата-президента. Это сигнализирует о возможных переменах. Саида Мирзиеева уже играет важную роль в узбекской политике, Лейла Алиева также хорошо известна. Логика таких встреч очевидна - это не случайность, а новый формат межгосударственного взаимодействия, основанный на участии женщин в дипломатии", - считает Панниер.

Лейла Алиева также сопровождает отца Ильхама Алиева в международных поездках - в августе прошлого года они вместе посетили Ташкент. Она регулярно участвует в официальных визитах внутри страны, посещая учреждения и предприятия.

Об Атабаевой до недавнего времени не было известно практически ничего. Появлялась информация, что она замужем за дипломатом, который работал в посольстве в Европе.

Ее имя впервые упоминалось в туркменской прессе в декабре прошлого года - тогда сообщалось, что она заняла пост вице-президента фонда имени своего отца и была награждена медалью "Аркадаг".

С марта этого года активность Огулджахан резко повысилась. С тех пор она встречается с представителями международных организаций, регулярно ездит по регионам, где ее встречают с такой же помпой, как ее отца или брата.

В первый месяц своих теперь частых появлений на публике Атабаева также дала интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Гурбангулы Бердымухамедов, управлявший Туркменистаном 15 лет, сохраняет значительное влияние даже после передачи власти сыну, 44-летнему Сердару, в 2022 году.

Атабаева, по всей видимости, старше действующего президента (о других детях Бердымухамедова практически ничего неизвестно, по данным разных источников, у него сын и две дочери).

Публичные появления Бердымухамедова-старшего в компании дочери породили предположения о его стремлении ввести и ее в политику и усилить семейное влияние.

Панниер тоже считает, что позиции Атабаевой могут укрепиться в ближайшем будущем:

"Есть несколько возможных сценариев. Например, она могла бы занять пост спикера парламента. Это выглядело бы логично - с приходом Бердымухамедова к власти парламент часто возглавляли женщины. Так что ее интерес к этой роли кажется вполне естественным".

Но, говорит эксперт, интересно и то, почему выход Атабаевой из тени происходит именно сейчас.

"Страной управляет Сердар. Зачем понадобилась Огулджахан? Возможно, дело в семейной динамике. В Центральной Азии семьи играют ключевую роль в политике. После прихода к власти Сердар укрепил позиции матери - она стала появляться на публике и получила почетное звание (ей присвоили звание "почетной ковровщицы Туркменистана". - Ред.). В то же время влияние сестер и племянниц Гурбангулы оставалось ограниченным. Это может говорить о том, что Огулджахан, в отличие от Сердара, ассоциируется с линией отца и именно им продвигается".

Участие детей президентов в политике - характерное для Центральной Азии явление. В Таджикистане сын президента Эмомали Рахмона - Рустам Эмомали - возглавляет парламент. В Узбекистане Саида Мирзиеева была помощником отца, а в конце июня возглавила его администрацию.

Корпорация РСЕ/РC, к которой относится Азаттык, объявлена в России "нежелательной организацией".

Источник - Радио АЗАТЛЫК
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