"Дипломатия дочерей". Почему Бердымухамедова в поездках теперь сопровождает Огулджахан?

17:46 22.07.2025

21 июля 2025



Огулджахан Атабаева, дочь бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, недавно побывала в Азербайджане вместе с отцом. В Баку их встретили президент этой страны Ильхам Алиев и его дочь Лейла. Атабаева, сестра нынешнего президента и дочь предыдущего, недавно появилась в политической жизни страны, но за последние месяцы все больше привлекает к себе внимание.



