Contur.kz: Итоги столичной недели: ...Что за режим ЧС в Ерменсае? Маги на службе у бизнеса?

20:42 22.07.2025 Итоги столичной недели: ...Что за режим ЧС в Ерменсае? Маги на службе у бизнеса?



20.07.2025



На прошлой неделе начался судебный процесс по делу Перизат Кайрат, и если кто-то из казахстанцев не знает, кто это, то он – редкий счастливый человек, жизнь которого не испорчена информационным потоком и социальными сетями. Хищения из благотворительного фонда, в который умудрились перечислять свои средства даже наши серьезные финансовые организации, частенько подхихикивающие над финансовой безграмотностью населения, в СМИ умудрились затмить первую большую пресс-конференцию премьер-министра Олжаса Бектенова, что исчерпывающим образом характеризует информационную повестку в стране. Впрочем, этому удивляться не стоит, если принять во внимание, что в Казахстане бурными темпами растет рынок магов, предсказателей, потомственных ворожей и прочих подлинных учеников Эс Ку Лапа, коим являлся доктор Воф-Ху, больше известный миру стараниями О. Генри как Джефф Питтерс, один из двух благородных жуликов – прототипов отечественного Остапа Ибрагимовича Бендера. Который, как известно, чтил Уголовный Кодекс – и, если бы наши предприниматели на досуге хоть изредка открывали бы Ильфа и Петрова, их сложнее было бы развести на крупные суммы.



Доступ населения к воде. Неожиданная тема прошлой недели



На прошедшей неделе было немало обсуждений на самом высоком уровне и все они, так или иначе касались работы правительства, акимов, одним словом, усилий чиновничьей братии по устранению проблем по многим направлениям. Так или иначе тон вес таки задал брифинг членов правительства во главе самим премьер-министром Олжасом БЕКТЕНОВЫМ. Глава кабинета лично ответил на массу вопросов приглашенных журналистов из различных СМИ. В свою очередь, у представителей последних, сам по себе, выход с членами кабинета на рандеву с журналистами вызвал буквально приступ удивления. Практически все СМИ отреагировали на эту встречу и, все, почти как один, обратили внимание на то, что очень давно не было такого события. Кстати, по этому поводу авторитетный элитолог Данияр АШИМБАЕВ на своем телеграм-канале едко заметил "Наверное, молодежь уже даже не поверит, что были времена, когда президент проводил прямые линии, премьеры давали интервью, как минимум ежемесячно, а руководители АП полемизировали с оппонентами на страницах газет. Сейчас же выход к СМИ выглядит практически подвигом"..



Затем, на текущей неделе те же, т.е. СМИ, дружно сообщили, что, оказывается, члены правительства вместе со своими шефом (т.е. с Бектеновым) были не только на брифинге. Так, один из высоких правительственных чинов, попал с докладом прямиком к самому... главе государства! О чем сайт Ак Орды сообщил следующее: "Президент Касым-Жомарт Токаев 15 июля 2025 года принял заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева и Президент заслушал отчет о принимаемых мерах по развитию регионов". Оказывается есть такая президентская придумка, как "Проектный офис по региональной политике" в рамках которого правительство ныне внедряет разработку "Системы региональных стандартов", согласно которому, в свою очередь, будут "изменяться диспропорции в доступе к инфраструктуре между регионами и внутри регионов, эффективно планироваться развитие населенных пунктов". Это очень важный посыл и мы к нему еще вернемся. Таким образом, Касым-Жомарт Токаев, был "проинформирован о ходе реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, в рамках которого предусмотрено строительство и модернизация 86 тыс. км коммунальных сетей, а также ввод дополнительных источников генерации общей мощностью 7,3 ГВт. При этом будет максимально задействован потенциал отечественных производителей в сферах ЖКХ и энергетики".



Судя по информации, связанной с встречей Бозумбаева с высшим начальством страны: "главе государства также рассказали о переговорах с транснациональными компаниями по вопросам улучшения управления коммунальными системами для обеспечения населения качественным и бесперебойным водоснабжением и водоотведением. Президент подчеркнул, что сбалансированное развитие регионов является одной из важнейших задач". В ответ Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры и применению водосберегающих технологий. Так же было сообщено во все концы страны, что Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства".



И почти прямо в унисон с докладом Бозумбаева в Астане самому президенту, новоиспеченный (пришел в мае) мэр самого огромного (во всех отношениях) города Дархан Сатыбалды проводит актив ...Алатауского района. На котором обсуждаются системные проблемы и меры по ускорению инфраструктурных проектов в районе. В числе многих "узких мест" глава города указал на следующие моменты: несмотря на увеличение объемов инвестиций, в ряде микрорайонов - Шанырак-1, Самгау, Ожет, Шапагат - по-прежнему не введены в эксплуатацию построенные инженерные сети, в том числе водопровод и канализация. Причины - незавершенные насосные станции, отсутствие коллекторов, одним словом, очень серьезные проблемы. Ибо нарушаются права граждан Казахстана, в части важнейших человеческих надобностей - обеспечение питьевой водой. А ведь доступ к воде и означает вершину сумму и качества всего перечня коммунальных услуг в целом, оказываемое гражданам Астаны, Алматы, республики в целом.



Чего не знает Бозумбаев? Или все знает, но пока руки не дошли? Пока все остается без изменений... А тем временем в главном мегаполисе страны.



Итак, сам президент беседовал с заместителем Бектенова о проблемах с водоснабжением и водоотведением. Поэтому имеет смысл подробнее обратить внимание на эту тему и в наших "Итогах", коли сия тема прозвучала в Ак Орде, параллельно о том же самом говорил аким города Алматы на своем уровне, про Алатауский район... Но ведь и Алматы не состоит из одного Алатауского района, верно? А как вообще обстоят дела с этим вопросом в главном мегаполисе страны? Должны заметить: отнюдь не образцово. Это видно по многочисленным материалам в большей частью электронных СМИ, причем в таких солидных, в смысле уже давно находящихся в деле, как дерзкая Orda.kz, так и в сравнительно новых, свежих ресурсах, которым нет и трех-пяти лет, как Дни.Азия. Критические стрелы в названных и др. СМИ летят в адрес чиновников не только по поводу, допустим, Алатауского района, но и других. Таких как Медеуский, а особенно, Бостандыкский. Так, слово "Ерменсай", за многие предыдущие годы (да что годы – десятилетия!), наверное, знают все алматинцы и не только алматинцы. Ерменсай – лет 25 тому назад называлось Ремизовское ущелье, оно географически южнее, т.е. выше проспекта Аль-Фараби. В свое время это была даже не городская территория. Сейчас это часть предгорной юрисдикции Бостандыкского района. В аккурат между реками Есентай и Большая Алматинка расположены несколько микрорайонов, в том числе и Ерменсай.



Здесь вовсю строятся престижные ЖК и коттеджные городки. По высоким кручам там, на месте бывших яблоневых садов, безостановочно растут частные домостроения. А дачные кооперативы похоже доживают тут свои последние годы.... И вот в этой, по своему причудливой агломерации, проживает почти 30 тысяч жителей – и им, как и всем остальным алматинцам, нужна вода, питьевая, а у кого сад и огород, поливная. Так вот, как нетрудно догадаться, с питьевой в этом, казалось бы, райском уголке Бостандыкского района г. Алматы серьезный "швах". Одна из статей в вышеназванных ресурсах так красочно и называлась ... "Ад в раю".



И вот прямо сейчас этот ад состоит в том, что на тесных улочках Ерменсая работает землеройная техника, которая вроде как торит траншеи для прокладки труб, которые якобы спасут Ерменсай от катастрофического, многолетнего водного "недопоя". Параллельно намереваются класть и канализационные трубы. Старым руководством города (аким Досаев) объявлена режим ЧС, совершенно незаконный со всех точек зрения и теперь, якобы "ударными темпами" эту Чрезвычайную Ситуацию хотят решить. К чему приводит этот странный аврал? Подрядчик акимата ТОО "SGGroup Сапа Строй", которое ликвидирует мнимое, надуманное положение ЧС, работает в районе в слепую, без проектно-сметной документации, планов и, что немаловажно, смет ликвидации ЧС (!). Продолжая свою незаконную деятельность на территории микрорайона Ерменсай, данное предприятие наносит урон существующей системе водоснабжения микрорайона, которая держится на плечах частного бизнеса. С попустительства все того же Управления энергетики, ГПК "Алматы Су", ГАСКа Алматы, из за отсутствия в районе необходимых инженерных коридоров, вышеуказанное ТОО допустило порыв действующего водовода (принадлежащее частному бизнесу), тем самым на трое суток, в тридцатиградусную жару, оставило определенную часть населения без воды. Искусственно создав тем самым ... рукотворную Чрезвычайно Ситуацию в виде острой нехватки воды, усугубив социальную напряженность в районе.



При этом, акиматовский подрядчик ведя свою деятельность, хочет представить это как ...ремонтные работы, при этом вводя в заблуждение само АЖК (или же в совместной договоренности с ним?)! Но ведь вся соль состоит в том, что, по факту - у акимата и у его подрядчика в этом районе нет никаких водных коммуникаций принадлежащих им, и стоящих у них на балансе от слова "совсем"... Налицо очередной обман населения и полное головотяпство чиновников. Сомнительные, спонтанные решения Акимата по созданию в районе централизованной системы водоснабжения со строительством очистных сооружений, вызывают нарекания не только специалистов, но и со стороны населения.



При таком подходе и попустительстве акимата, правоохранительных и контролирующих органов к строительству социально значимых и ответственных объектов водоснабжения, стоимостью в десятки миллиардов бюджетных тенге, нарушаются постулаты Водного кодекса РК, статьи 9. - в целом, принципы водного законодательства Республики Казахстан. Одним словом, в ситуации с Алатауским, Бостандыкским (есть еще Медеуский, Наурызбайский с похожими проблемами) все вышеперечисленное - реально и налицо. И в этом направлении предстоит еще много что утрясти, поправить: акиму города, заместителю премьер-министра, самому председателю правительства. А президент видимо теперь будет ждать реальных результатов по поставленному на прошлой неделе вопросу?



Процесс над Перизат Кайрат как зеркало современной жизни



...Бектенов, кстати, в ходе своей пресс-конференции прокомментировал и громкое уголовное дело, связанное с хищением средств в фонде Перизат Кайрат. В ответ на вопрос журналиста о возможных мерах ужесточения регулирования благотворительной деятельности он заявил, что ситуация требует законодательных изменений. "Да, я, конечно, в курсе этой ситуации. Жизнь показывает, что, к сожалению, нецелевым способом расходуются не только бюджетные средства, но и пожертвования граждан. Это - яркий пример, и, надо сказать, не единственный. Просто данный кейс - наиболее громкий", - отметил Бектенов. Глава правительства подчеркнул необходимость корректировки законодательства, регулирующего деятельность благотворительных фондов. "На мой взгляд, нужны законодательные изменения, чтобы расходование пожертвований было подотчетным, подконтрольным и прозрачным. Думаю, на основе материалов, которые предоставят правоохранительные органы, мы получим понимание механизмов хищений и сможем принять соответствующие поправки для профилактики подобных нарушений в будущем", - добавил он.



Напомним суть этой эпопеи: основательница фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 Перизатт Кайрат является главной фигуранткой уголовного дела по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег из благотворительного фонда. По версии стороны обвинения, были похищены многомиллиардные суммы, которые казахстанцы жертвовали на паводки 2024 года в созданный ею фонд, детям-инвалидам и пострадавшим от конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость изъятых у Перизат сумок, ювелирных изделий, обуви (всего 123 наименования) составила 152,8 миллиона тенге, один из свидетелей на суде заявил, что деньги предприниматели передавали ей в руки наличными, без какой-либо документации, а потом эти деньги упаковывались в сумки – и исчезали в неизвестном направлении. Ну, как в неизвестном: по версии следствия, на эти деньги обвиняемая и ее мать приобрели 7 квартир, 3 автомобиля, украшения люксовых брендов Cartier, Van Cleef, Gucci, Dior на сумму более 150 миллионов тенге, а также цветочный бизнес Rebel Flowers.



Помимо этого, совершили 17 зарубежных поездок в Лондон, Дубай, Катар и Турцию, отремонтировали квартиру на 123 миллиона тенге, а также обналичивали и легализировали деньги через подставные ИП под видом поставок юрт, угля, ювелирки и цветов. Тут ничего нового нет, в соседней России процветает тот же "срочносборный" бизнес, организаторы которого регулярно выставляют фото с турецких курортов и на фоне новых "тачек", но при этом ни разу не отчитывались перед государством на предмет того, куда ушла большая часть их денег. Прием старинный, его живописали еще Ильф и Петров в своем романе "12 стульев" в начале прошлого столетия: когда у Остапа Ибрагимовича Бендера не было денег на женитьбу с мадам Грицацуевой, он за вечерним чаем организовал менее чем за час тайный союз меча и орала – и содрал с доверчивых старгородских лохо…, сорри за неполиткорректность – обывателей сумму примерно в 500 рублей (чтобы был понятнее масштаб аферы, это по покупательской способности на наши деньги что-то около миллиона-полутора тенге). Кого-то смутит масштаб аферы: эка невидаль, полтора миллиона тенге, но не забывайте, что Остап его вытянул из вполне созревших недотеп всего за какой-то час вдохновенной болтовни, при этом цели провозглашались вполне себе нынешние, "срочносборные" – на помощь беспризорникам.



Знаете, какой аспект в данной ситуации поражает больше всего? Даже не то, что в учредители фонда Перизат Кайрат были записаны многие влиятельные лица, которые только в суде узнали, что они – учредители: тут их история ничем не отличается от историй тысяч казахстанцев, которые никогда не брали банковские кредиты, а потом в один далеко не самый прекрасный день узнали, что кто-то кредиты взял от их имени и с помощью их персональных данных. Так что ежели ты фигура, как сейчас принято говорить, медийная, то есть в информационном поле засвеченная, будь готов к тому, что кто-то попытается заработать на твоем имени без твоего ведома и согласия, таковы законы жанра. И поэтому к влиятельным особам, именами которых Кайрат жонглировала в суде, вопросов меньше всего – гораздо больше их к нашим уважаемым банкам. Напомним, что обвиняемая попросила у Kaspi Bank 620 миллионов тенге для пострадавших от паводков и банк перечислил ей эти средства. На вопрос, почему банк решил направить средства именно в фонд Biz Birgemiz Qazaqstan 2030, юрист этой структуры ответил, что руководство последовало примеру Jusan Bank.



"Была информация, что Jusan Bank выделил 300 млн тенге, в связи с этим мы дали денежные средства", - сказал представитель Kaspi Bank Айдар Ксенбаев. Но "Каспий" хотя бы получил отчет о расходовании своих средств, согласно которому 424 млн тенге были, якобы, потрачены на лодки и генераторы, а остальные деньги выделили на продукты и другие нужды. Позже выяснилось, что руководитель фонда Перизат Кайрат похитила эти средства, но, повторимся, там отчет хотя бы был, пусть и липовый. А вот Jusan Bank, как заявил его представитель, свои средства направил в фонд Перизат Кайрат на основании одного письма и без должной проверки. По словам представителя Alatau City Bank (ранее Jusan Bank), решение о выделении благотворительной помощи не содержало условия о предоставлении отчета, в ходе следствия выяснилось, что фонд предоставил отчет, который оказался некорректным и не позволил отследить, куда были направлены средства. Адвокат Перизат Кайрат выразил недоумение: "Неужели целое правление банка поверило одному письму?". На это представитель банка ответил, что в период паводков в Западном Казахстане ситуация была критической, и банк стремился оперативно помочь населению. "Мы не думали, что нас могут обмануть, правление руководствовалось исключительно желанием поддержать казахстанцев", - добавил он.



Знаете, что у меня в голове не укладывается? Вот если завтра я приду брать кредит на десять – двадцать миллионов тенге в любой банк страны, то меня там разве что результаты анализа ДНК сдать не заставят. Я когда несколько лет назад брал ипотечный кредит, то и справку об отсутствии судимости, и справку о том, что не состою в наркодиспансере и в психушке приносил, и характеристику с места работы притаскивал. С меня еще хотели справку от участкового взять о том, что я не являюсь семейным дебоширом и горьким пропойцей, но тут я фантазии банковских служащих немного остудил, порекомендовав им поразмышлять логически: если я не дебошир и не пропойца, то участковый меня, скорее всего, в глаза никогда не видел и знать о моем бренном существовании не знает – я ж не его целевая аудитория. А если он меня знать не знает, то что он про меня может написать в справке, которая является документом и подразумевает его ответственность за написанное в ней? В общем, я к тому, что, когда мы, физлица, приходим в банки, они изощряются, как могут, в обеспечении безопасности: какой с этого толк, если мошенники все равно умудряются оформлять кредиты на подставных лиц, это уже другой вопрос, но в отношении физлиц банки только что детекторы лжи еще применять не начали.



А вот когда в наши банки приходит письмо с просьбой на несколько сотен миллионов тенге, они их отгружают, как братья Карамазовы бочки апельсинами, не задумываясь: мне одному в этом какое-то биполярное расстройство нашей банковской системы видится? Кредит на миллион тенге одобрять неделю, а несколько сотен миллионов закинуть на указанный счет моментально, не собирая никаких справок – вот это широкий купеческий жест, это я понимаю. Только вот непонятно, как эта широта души сообразуется с безопасностью денежных средств граждан, хранящихся в наших банках? Ну, если они у нас такие сердобольные, то где гарантии, что завтра все средства с депозитов граждан Казахстана не пойдут на помощь голодающим под мостом где-нибудь в Париже или в Нью-Йорке? А самое главное, непонятно, почему банкиры наши, которые очень любят рассказывать про финансовую безграмотность населения, не дождались учреждения какой-нибудь государственной структуры, собирающей деньги на помощь согражданам, и не перечислили их туда, под надзор госорганов, а вбухали деньги в частный фонд? Это ж прям образец финансовой грамотности, трезвости мышления и просчитывания последствий на десять шагов вперед!



И ладно бы у нас только банкиры отличались умом и сообразительностью, но тут давеча ресурс Finprom.kz опубликовал шокирующее исследование: в 2024 году в Казахстане резко увеличился объем услуг, предоставляемых экстрасенсами, астрологами, гадалками и другими представителями эзотерических практик. Скачок в этом сегменте мог быть вызван как изменениями в законодательстве, так и ростом общественного интереса: так, отмена единого совокупного платежа (ЕСП) для самозанятых и появление обязанности регистрировать индивидуальное предпринимательство при годовом доходе от 1 миллиона тенге (или 12 минимальных зарплат) заметно изменила картину. Ранее многие предсказатели работали неофициально, теперь же стали отображаться в статистике как субъекты предпринимательства. По данным Бюро национальной статистики, за 2024 год экстрасенсы и эзотерики официально отчитались об оказании услуг почти на 3 миллиарда тенге. При этом 1,5 миллиарда - это траты населения, а оставшаяся сумма - поступления от организаций и других источников. То есть к гадалке у нас в соотношении 50 на 50 готово идти как население, так и предпринимательство.



Так вот, граждане банкиры и домохозяйки, а также индивидуальные предприниматели, застрявшие в пищевой цепочке между этих двух категорий, выше я вам настоятельно рекомендовал регулярно перечитывать романы Ильфа и Петрова о похождениях великолепного сына турецкоподанного. Для того, чтобы хотя бы не попадаться на те же схемы, которые Остап Ибрагимович использовал еще сто лет назад, теперь позволю себе рекомендовать еще один кладезь знаний о том, как вас могут развести на бабки: цикл новелл "Благородный жулик" от американского писателя О. Генри. Чтобы было понятнее, как именно он вам поможет, я позволю себе ознакомить вас с тирадой жулика Джеффа Питерса при исполнении им своих служебных обязанностей: "Я один из Единых Сенедрионов и Явных Монголов Внутреннего Храма, хромые начинают говорить, а слепые ходить, как только я сделаю пассы руками. Я - медиум, колоратурный гипнотизер и спиртуозный контролер человеческих душ. На последних сеансах в Анн-Арборе покойный председатель Уксусно-Горького общества мог только при моем посредстве возвращаться на землю для бесед со своей сестрой Джейн". А вот теперь сравните этот кусок из О. Генри с той ахинеей, которую вы регулярно слышите на всяческих спиритических сеансах – и попробуйте найти десять отличий. Уверяю вас, отличия если и будут, то не принципиальные, а раз так, то зачем платить лишнее? Заплатите один раз за томик О. Генри – и перечитывайте тирады Джеффа Питтерса (он же – доктор Воф-Ху) каждый раз, когда у вас появится непреодолимое желание выкинуть свои кровные на ветер. Вы не поверите, но помогает, в том числе – и в плане сохранности вашего бюджета.



Налоговый Кодекс подписан – и потому неотвратим



Еще одна новость прошлой недели, которую затмил судебный процесс в Астане – это подписание президентом Касым-Жомартом Токаевым нового Налогового Кодекса и сопутствующего ему Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения". Новый Налоговый Кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования: на 30% сокращается объем налоговой отчетности, на 20% уменьшается количество налогов, оптимизируются льготы и сборы. Существенные изменения коснулись всех ключевых направлений – от корпоративного и индивидуального подоходного налогов до стимулирования инвестиций и перераспределения налоговой нагрузки. Установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость (далее – НДС) –16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС – 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.



Освобождаются от уплаты НДС услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), лечения орфанных и социально значимых заболеваний по перечню, определяемому правительством, услуги по изданию книг в печатном виде, археологические работы. Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС – 10%. Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП (40 млн тенге). От индивидуального подоходного налога (далее – ИПН) освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ, транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью – с 882 до 5000 МРП, сокращено количество налогов: упраздняется единый земельный налог, по отдельным платам сокращено число ставок и сборов.



Кроме того, оптимизированы специальные налоговые режимы – теперь их всего три: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для фермерских хозяйств. Самозанятые смогут рассчитывать и уплачивать платежи через мобильное приложение. Корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки: 25% – для банков (за исключением кредитования субъектов бизнеса) и игорного бизнеса, 5% – для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027 году, для сельхозпроизводителей ставка остается льготной – 3%. Для стимулирования фондового рынка сохраняются налоговые льготы по дивидендам, выплачиваемым по биржевым ценным бумагам. До 2031 года от КПН освобождаются доходы от ценных бумаг, выпущенных холдингом "Байтерек". Дополнительно предусмотрены преференции для переработки полезных ископаемых и геологоразведки, включая нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 5 лет для новых малорентабельных участков.



Вводятся прогрессивные ставки ИПН: повышенная ставка 15% будет применяться к совокупным доходам граждан, превышающим 8500 МРП в год (33,5 млн тенге в 2025 году). Для фермеров налог на доходы свыше данного предела составит 4,5%. Введено повышенное налогообложение для физических лиц акцизом 10% на дорогостоящую продукцию: автомобили стоимостью свыше 75 млн тенге, суда – свыше 100 млн тенге, алкоголь – свыше 0,5 млн тенге/ литр, сигары – свыше 10 тысяч тенге/ штука. Также повышается налог на имущество, если совокупная стоимость объектов недвижимости превышает 450 млн тенге. Существенно меняются подходы в налоговом администрировании. Камеральный контроль будет носить предупредительный характер. Упрощаются процедуры взыскания налоговой задолженности, предоставления отсрочки и рассрочки. При незначительных суммах задолженности не будут блокироваться счета бизнеса. Уведомления и меры будут применяться поэтапно в зависимости от суммы долга. Кодекс вводится в действие с 1 января 2026 года.



Накануне на заседании правительства министр национальной экономики, заместитель премьер-министра Серик Жумангарин рассказал, что доходы госбюджета за первое полугодие составили 11,4 трлн тенге, это на 6,7% больше плана и на 18,8% больше поступлений в аналогичном периоде прошлого года. "С 2026 года новые налоговые механизмы дадут порядка 3-5 трлн тенге дополнительных поступлений в бюджет. Это позволит укрепить доходную часть бюджета и расширить возможности государства в стимулировании роста экономики. Проект республиканского бюджета и трансферты общего характера на 2026-2028 годы будут в комплексе сформированы с учетом нового бюджетного и налогового законодательства. В ближайшее время правительством будет разработана программа эффективного роста экономики. В достижение этих целей вовлечены финансовые ресурсы холдинга "Байтерек", который активно наращивает поддержку приоритетных направлений", – заявил министр.



Только за первое полугодие объем финансирования приоритетных отраслей по линии "Байтерека" составил 2,9 трлн тенге, в планах правительства – довести финансирование до конца года до 8 трлн тенге, добавил он. "Это даст экономике дополнительный рост - порядка 1,3 процентного пункта. Капитализация холдинга из бюджета будет продолжена во втором полугодии. Это наш прямой вклад в расширение возможностей реального сектора", – считает Жумангарин. Драйвером устойчивого роста экономики остается реальный сектор, добавил он, одновременно в текущем году на развитие инфраструктуры автомобильных и железных дорог предусмотрена выдача 2 трлн тенге госгарантий, что позволит охватить строительством и модернизацией 12,1 тыс. км автодорог и 5 тыс. км железных дорог. В итоге экономика Казахстана выросла на 6,2% в первой половине 2025 года, что стало самым быстрым ростом в стране с 2011 года, подчеркнул Жумангарин. Он назвал основными драйверами роста реальный сектор (+8%) и сферу услуг (+5,2%), лидерами роста стали транспорт (+22,7%) и строительство (+18,4%), что отчасти обусловлено увеличением экспорта зерна и муки на 35,2%, который составил 11,8 млн тонн. Добывающая промышленность также продемонстрировала устойчивый рост: добыча нефти увеличилась на 11,6%, а угля – на 11,7%, что в итоге обеспечило общий рост добычи полезных ископаемых на 8,4%.



Обрабатывающая промышленность выросла на 5,5% благодаря высоким показателям в машиностроении (+11,1%), производстве продуктов питания (+10%), нефтепереработке (+9,6%), производстве металлоизделий (+14,6%), производстве строительных материалов (+8,6%) и химической промышленности (+7%). Производство сельскохозяйственной продукции выросло на 3,7%. Внешнеторговый оборот Казахстана с января по май 2025 года достиг 53,5 млрд долларов США. Экспорт составил 29,8 млрд долларов, в том числе 10,2 млрд долларов – продукция с высокой добавленной стоимостью. Импорт увеличился на 2,2%, до 23,8 млрд долларов, что привело к положительному сальдо торгового баланса в размере 6 млрд долларов США. А премьер-министр Олжас Бектенов подтвердил амбициозную цель правительства по удвоению ВВП Казахстана к 2029 году, первоначально поставленную в 2023 году. "В прошлом году наш ВВП составил 286 миллиардов долларов. В этом году мы рассчитываем превысить отметку в 300 миллиардов долларов. При сохранении текущих темпов роста мы способны выйти на 450 миллиардов долларов к 2029 году", - заявил Бектенов на пресс-конференции. Он подчеркнул, что правительство инвестирует в промышленное развитие, экономическую диверсификацию и производство продукции с высокой добавленной стоимостью, чтобы гарантировать, что большая часть национальных доходов и прибыли останется в Казахстане.



Тут проблема в том, что с этими выводами не совсем согласны международные структуры: Евразийский банк развития прогнозировал рост ВВП Казахстана на уровне 5,5% к 2025 году, аналогичные темпы роста экономики в республике ЕАБР ожидает в 2026 и 2027 годах. А Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) недавно понизил свой прогноз на 2025 год с 5,2% до 4,9%, сославшись на потенциальные риски для добычи нефти. Но это макроэкономика, немного смущают другие нюансы: сначала Жумангарин признает, что нынешний рост бюджетных поступлений является результатом повышения дисциплины налогоплательщиков (в первую очередь – бизнеса), а потом министерство финансов публикует проект постановления правительства, в котором прописаны правила поощрения граждан, которые сообщат фискалам о нарушениях при использовании кассовых аппаратов или терминалов оплаты картой. Речь идет, например, о ситуации, когда продавец не выдал чек, отказался провести оплату картой или скрыл выручку. Если соответствующий государственный орган подтвердит нарушение, лицо, сделавшее сообщение, получит денежную компенсацию. Однако, как подчеркивают разработчики, за заведомо ложные сообщения предусмотрена ответственность. Ожидается, что вознаграждение за сообщения улучшит кассовую дисциплину в бизнесе, приведет к росту прозрачности выручки, а также поможет в борьбе с теневыми оборотами.



Сроки запуска пока не озвучены: документ размещен на портале "Открытые НПА" и будет находиться на общественном обсуждении до 29 июля. Но тут непонятно – у нас самосознание предпринимателей, судя по росту налоговых поступлений в бюджет, повысилось, но, судя по намерениям минфина ввести премию за сигналы от граждан, повысилось недостаточно. Но тогда возникает вопрос: а какое увеличение поступлений будет считаться фискалами достаточным? Вопрос не праздный, потому что все ведь помнят практику лихих 90-х, когда, к примеру, перед дорожной полицией практически во всех странах бывшего СССР ставилась одна и та же задача: выполнить план по штрафам. То есть государство заранее просчитывало, на какую сумму надебоширят граждане на проезжей части – и, если возникала угроза невыполнения плана (а она возникала ежеквартально), то нарушения начинали искать под микроскопом. Ну, то есть если у вас в салоне авто имелась аптечка, то в ней могла оказаться просроченная пачка таблеток, что являлось формальным основанием для составления административного протокола. Я уже молчу о так называемых "перемещаемых "кирпичах", то есть знаках "Проезд запрещен", которые перетаскивались с места на место и укреплялись так, чтобы водители их просто заметить не могли – например, за ветками деревьев.



Поймите правильно, госслужащий – натура тонкая и ранимая, ее может обидеть каждый, но при всей их тонкости и ранимости есть у них одна фактически армейская черта: они всегда исполняют приказ сверху. И если минфин спустит им сверху, что в этом году надо собрать какую-то сумму налогов, они будут ее собирать, невзирая на засуху, падение платежеспособности населения, природные катаклизмы, посты Дональда Фреддовича в соцсетях, вторжение инопланетян и Судный день вместе взятые. Нет на этом свете силы, способной остановить нашего фискала в стремлении выполнить план по валу – Павка Корчагин, беззаветно гробивший себя на строительстве железной дороги, позавидовал бы вере наших налоговиков в правоту начальства. Выход один – план по налогам должен быть реальным, а не основанным на том, что кому-то он таким видится. И вот в этом главная проблема с новым Налоговым Кодексом: администрировать, то есть исполнять, его ведь будут по-старому. А это просто беда для нашего предпринимательства, уже и без того измученного и обескровленного гадалками и прорицателями.



Нормативно-правовая засада для пенсионеров



Вот один только пример из разряда "в законе хотели как лучше – на практике получилось как всегда": как утверждает издание inbusiness.kz, в Казахстане сотни пенсионеров ежегодно остаются без пенсий - выплаты приостанавливаются из-за отсутствия движений по банковскому счету. При этом не все получают их обратно. Как выяснилось из ответа министерства труда и социальной защиты населения на запрос издания, количество таких случаев измеряется тысячами. Причем проблема сохраняется из года в год: согласно действующему Социальному кодексу, пенсионные выплаты и государственная базовая пенсия автоматически приостанавливаются, если по счету пенсионера не было никаких расходных операций в течение трех и более месяцев. Эта норма действует давно и сохранилась в новом законодательстве от 20 апреля 2023 года.



"Государственная базовая пенсионная выплата, пенсионные выплаты по возрасту приостанавливаются с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, в том числе из информационных систем, об отсутствии расходных операций три и более месяцев по банковскому счету получателя", - пояснили в министерстве. То есть если пенсионер не снимал деньги, не расплачивался картой, не переводил средства - банк сообщает об этом государству, и пенсия автоматически "замораживается". Восстановление происходит только после обращения пенсионера и с той же даты, с которой была приостановка. "После поступления сведений об отсутствии операций работниками Государственной корпорации посредством почтовой связи направляются уведомления о приостановке выплат", - уточнили в минтруда. Редакция inbusiness.kz получила статистику за три года: из 4533 случаев приостановки за 2,5 года 1682 пенсионерам пенсии до сих пор не восстановлены. Это означает, что почти каждый третий из владельцев "замороженных" денег так и не вернулся к получению положенных ему средств.



По действующим Правилам назначения и перерасчета пенсий, утвержденным министерством от 22 июня 2023 года, уполномоченный орган обязан рассмотреть заявление в течение пяти рабочих дней. Но прежде пенсионеру нужно понять, что выплаты прекращены, а потом собрать и подать документы. Несмотря на множество спорных случаев, министерство труда не рассматривает вопрос о внесении изменений в закон. "Действующие нормы кодекса признаются актуальными и соответствующими установленным правовым и социальным требованиям. Вопрос о внесении изменений в действующее законодательство не рассматривается", - подчеркивается в официальном ответе. На первый взгляд, логика понятна: если нет движений - возможно, человек выехал за границу, умер либо пенсия уходит на "мертвый" счет. Но реальность сложнее: кто-то временно не пользуется деньгами, копит или просто предпочитает наличные. В итоге страдают самые уязвимые, правозащитники уже не раз указывали, что такая практика может нарушать права пожилых людей на своевременное обеспечение. Однако министерство менять правила не собирается, хотя в данном случае можно было бы первоначально направлять запрос владельцу счета с напоминанием о том, что его деньги могут быть заморожены, и только в случае отсутствия реакции с его стороны производить блокировку счета. Однако почему-то такой механизм вводить компетентные органы не предлагают – видимо, он требует каких-то дополнительных трат из бюджета: хотелось бы знать, каких, чтобы убедиться в том, что в данном случае отказ обуславливается нежеланием тратить казенные средства, а не ленью-матушкой.



Андрей ЛОГИНОВ, Астана Источник - Contur.kz

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