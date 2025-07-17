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Воскресенье, 20.07.2025
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Суббота, 19.07.2025
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К вопросу об "ИИ". Скоро встанет вопрос о дефиците мозгов, - Данияр Ашимбаев
23:01 22.07.2025

К вопросу об "ИИ"

Д.Ашимбаев: Население (не только у нас, но и во всем мире) постепенно деградирует в интеллектуальном плане. Эта проблема не нова, но ее компенсировали интеллектуальная и отчасти управленческая элита. Сегодня мы видим, что управленческая элита деградирует не менее стремительно. Вместо опыта, организационных способностей, умения анализировать и принимать решения "в тренде" находятся "коммуникативные навыки", "лидерские качества" и лояльность

Данияр Ашимбаев, 18 июля

Население (не только у нас, но и во всем мире) постепенно деградирует в интеллектуальном плане. Эта проблема не нова, но ее компенсировали интеллектуальная и отчасти управленческая элита.

Сегодня мы видим, что управленческая элита деградирует не менее стремительно. Вместо опыта, организационных способностей, умения анализировать и принимать решения "в тренде" находятся "коммуникативные навыки", "лидерские качества" и лояльность. Последнее, конечно, ценилось всегда, но не само по себе, а в комплекте с иными критериями. Критерии, как мы видим, тоже меняются, зато лояльность стала все больше толковаться не просто как верность начальству, но и готовность делиться с ним административной рентой (желательно - авансом).

Однако, вместо того, чтобы создать механизмы положительной селекции и повышения эффективности системы управления, механизмом компенсации сделали "искусственный интеллект", который руками и ногами пытаются втащить в практику государственного управления.

Здесь очень важна терминология. К примеру, в Казахстане когда-то переименовали государственный сектор экономики в квазигосударственный. В итоге, государство и менеджмент квазигоса стали вести себя так, словно львиная доля экономики ничем государству не обязана и может жить своей жизнью по придуманным себе правилам. По сей день никто (включая топ-менеджмент) не может объяснить, зачем стране нужны госхолдинги.

Вернемся к ИИ. Самое главное, что о нем нужно знать, это то, что "искусственный интеллект" - это не интеллект, а всего лишь его имитация.

Как хорошо написал один из аналитиков: "Большие языковые модели (LLM) вообще ничего не понимают, не могут и не будут "понимать". Они не обладают эмоциональным интеллектом или сообразительностью в любом значимом или узнаваемом человеческом смысле этого слова. LLM - это впечатляющие вероятностные устройства, которыми заполнен почти весь интернет, и они позволяют писать не путем размышлений, а путем статистически обоснованных предположений о том, какая лексическая единица, скорее всего, последует за другой".

Человечество активно осваивает новую игрушку: одни используют ее в качестве личного психолога, другие - в качестве оракула, третьи - в качестве инструмента обработки данных для экономии времени, но чаще из-за лени или утраты навыков обработки и анализа информации. Четвертым ИИ пишет статьи, речи, рефераты или диссертации. Все вместе дружно заказывают нейросетям и чат-ботам разные картинки и видео. В некоторых госорганах используют соответствующий софт для создания программных документов и отчетов.

В общем, человеческое мышление массово передается в аутсорсинг софту, который - еще раз напомню - только имитирует интеллект. Не забудем и о том, что данный софт (как и железо) являются зарубежными разработками, что ставит (и уже давно) вопрос о рисках для национальной безопасности, не говоря уже о перспективе массовой утечки данных на черный рынок информации.

Раньше мы говорили о дефиците идей. Скоро встанет вопрос о дефиците мозгов и полной утрате информационной безопасности.

Сомневаюсь только, что этим вопросом кто-то всерьез обеспокоен.

У нас слишком любят обезьянничать с модными и красивыми иностранными новациями.

Источник - Nomad
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1753214460


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