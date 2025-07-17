ВС РФ овладели Белой Горой на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 22 июля

00:05 23.07.2025

Алия Демина



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 22 июля в разрезе СВО. Русские войска овладели Белой Горой на Константиновском направлении, готовится дальнейшая атака на Предтечино и Александро-Шультино. Украинские Telegram-СМИ забили тревогу по факту прорыва русских подразделений в Покровск.



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