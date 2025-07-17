|ВС РФ овладели Белой Горой на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 22 июля
00:05 23.07.2025
Алия Демина
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 22 июля в разрезе СВО. Русские войска овладели Белой Горой на Константиновском направлении, готовится дальнейшая атака на Предтечино и Александро-Шультино. Украинские Telegram-СМИ забили тревогу по факту прорыва русских подразделений в Покровск.
Бутылочное горло
Русская армия добилась успеха в районе села Белая Гора на восточном секторе Константиновского направления. Неприятель оставил населенный пункт и отступил в Александро-Шультино. Особое внимание стоит обратить на то, что, несмотря на все угрозы, ВСУ пока не покидают позиции по западному берегу канала Северский Донец – Донбасс. А угрозы для противника там весьма высоки, ведь направление потенциального отхода к Константиновке прикрывается двумя "ребрами жесткости". На севере это Предтечино, на юге – Александро-Шультино. В случае, если одно из них выбудет из системы обороны ВСУ, "бутылочное горло" захлопнется. В чем же может быть причина упорства неприятеля на данном участке? Стоит усомниться в том, что ВСУ в принципе верят в успех своего отхода. Поэтому противник видит больше перспектив оставаться на своих позициях, так как в описываемой зоне степень насыщенности разного рода укреплений, малых пунктов боепитания и прочего чрезвычайно высока. Украинские подразделения на определенных участках обороны по каналу вообще могут действовать полуавтономно ввиду того, что позиции там организованы реально качественно, а боезапас, по всей видимости, накоплен давно. Более того, задача по удержанию Предтечино и Александро-Шультино облегчается для командования ВСУ тем, что ВС РФ скованы в маневре из-за наличия противника на площади между этими селами. Неприятель видит сложившуюся, опять же, нестандартную оперативную обстановку комом в горле скорее для нас, чем для себя. А вывод войск с указанных площадей противнику не даст ровным счетом ничего, кроме осложнения оперативной обстановки для обороняющих Предтечино и Александро-Шультино. Их защищают подразделения 98-й ОМБр, 28-й ОМБр и "президентской бригады". Таким образом, здесь, в отличие от южного сектора Константиновского направления, неприятель считает, что пожертвовать личным составом выгоднее, чем пытаться его спасти. В этом случае работает следующая логика: "Пусть лучше они будут полезными столько, на сколько их хватит, нежели просто погибнут при попытке прорваться со своих позиций".
Севернее в Часовом Яре за ВСУ остались только некоторые кварталы в микрорайоне Южном. ВСУ там также опираются на давно и качественно подготовленные позиции, против которых артиллерия порой бессильна. Кроме того, неприятель в обороне последнего клочка Часова Яра преследует и политическую задачу. Этот город в свое время рисовался украинской пропагандой "крепостью", как и Бахмут. С течением времени Часов Яр стал упоминаться блогерами незалежной куда реже. А сообщать о том, что город "все", Киеву очень не хочется. В дополнении к плохим новостям с центральных секторов фронта, в частности, с Покровского направления, оставление Часова Яра может создать впечатление катастрофы для украинского обывателя, под каким бы соусом Банковая не подала сюжет.
Паника
В украинском сегменте Telegram уже началась паника касательно ситуации в Покровске в связи с прорывом подразделений ВС РФ в городскую черту. Вся нарративная линия Киева сводится к тому, что оборона Покровска и Мирнограда держится, но вот "ДРГ ВС РФ" удалось проникнуть в город.
Это не ДРГ, а передовые штурмовые группы, которые, по всей видимости, смогли просочиться в брешь между оборонительными порядками ВСУ. Дефицит своей пехоты признают и сами украинские источники. ДРГ за боевыми порядками противника это уже прошлый век. Сейчас эпоха дронов, которые взяли на себя множество задач, в том числе ударных и дозорных. Они сняли необходимость рисковать разведгруппами, которым надо пересекать линию фронта в условиях интенсивных боев как на "вход", так и на "выход". Таким образом изобразить то, что непосредственный штурм Покровска еще не начался, у противника не получилось. Поэтому ВСУ придется изобретать что-то, чтобы не вызвать гнев главкома Сырского и Зеленского. Тут им надо либо резко восстанавливать позиции силами, которых изначально не было, либо продолжать врать вплоть до ситуации, когда "весь Покровск набит русскими ДРГ, но ситуация контролируемая".
Однако стоит допустить, что противник уже начал отводить войска из внешнего оборонительного контура в черту города. Это необходимо в условиях дефицита сил, чтобы сократить протяженность фронта и, соответственно, повысить плотность порядков. Но главным остается то, что бои уже начались в черте Покровска, а операция по ликвидации системы снабжения оборонительного района ВСУ продолжается.
Вчера, 21 июля, главным событием дня стало начало боев за Покровск уже в черте города.