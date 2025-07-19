Как в Таджикистане родители обходят закон, чтобы выдать несовершеннолетнюю дочь замуж?

01:04 23.07.2025

Ширин Рахманова, Asia-Plus

19 июля 2025



Хотя по закону в Таджикистане брачный возраст устанавливается в 18 лет, в исключительных случаях суд может разрешить брак с 17-летним. Как именно нашим гражданам удается уговорить судей?



А главное – что именно по сей день толкает людей в нашей стране выдавать замуж своих совсем юных дочерей, кроме финансовых трудностей, рассказывают эксперты.



По словам юристов общественной организации PRO BONO DE JURE, согласно статье 13 Семейного кодекса РТ, брачный возраст установлен в 18 лет.



В то же время эта же статья предусматривает, что в исключительных случаях суд вправе снизить брачный возраст не более чем на 1 год. То есть, по решению суда, брачный возраст может наступить с 17 лет.



Для этого лица, то есть невеста или жених, должны обратиться в суд по месту жительства. Соответственного, право обращения в суд по этому вопросу возникает с 17ти-летнего возраста.



А какие условия?



Только вот, как выяснилось, вышеуказанная статья не закрепляет, какие именно условия являются или же могут быть признаны исключительными.



"Заявитель (невеста или жених), обосновывают суду в своем заявлении свою просьбу снизить брачный возраст, закрепляют свои доводы соответствующими доказательствами, и только суд сам, изучив все материалы дела, доказательства и в судебном разбирательстве послушав показания невесты или жениха, свидетелей и документов, дает правовую оценку и решает, снижать возраст или нет. То есть, суд определяет это в каждом случае индивидуально", - пояснили в PRO BONO DE JURE.



То, что конкретные условия не прописаны, отметила и социолог Гульнора Бекназарова. Но чаще, по ее словам, людям уступают ввиду экономических причин.



"Так люди просто приходят, жалуются, мол, вот они малоимущие, пожалуйста, дайте разрешение. Я лично рассматривала около 550 кейсов разрешений судов. Тут ведь дело не в том, что вот судьи такие плохие. Это же население приходит к ним и умоляет.



Иногда причина заключается в том, что девушка сирота и находится на попечении. Хотя мне непонятно: 17 лет ее растили, что еще год нельзя потерпеть, что ли? Ну, для них она – лишний рот, грубо говоря", - говорит эксперт.



И лишь один из этих 500 с лишним кейсов, добавила Гульнора, был связан с любовью. Настолько молодые люди любили друг друга, что не могли дождаться совершеннолетия.



Почему выдают замуж так рано?



Сами родители называют самые разные причины для того, чтобы пораньше сыграть свадьбу. Порой замуж могут выдать дочь потому, что хотят уважить самых старших членов семьи, которые мечтают увидеть свадьбу внучки перед тем, как отойти в иной мир.



Часто боятся, что девушка начнет "гулять" с разными парнями, а терять целомудрие девушке, согласно местным традициям, до свадьбы никак нельзя.



"Ну, вы же сами видите, что после 9 класса девочек невозможно контролировать, они попадают под влияние дурных компаний, позорят семью, губят свое будущее. Таких историй кругом много", - поделилась в одном из материалов Your.tj мать девушки, которую выдали замуж в 16 лет.



Бывали, по словам гендерной исследовательницы и национального эксперта Дианы Исмаиловой, и совершенно "абсурдные основания".



"Например, когда суды принимали решение лишь потому, что расходы на свадьбу уже понесены, а в ЗАГСе вдруг выяснялось, что невесте еще нет 18 лет. Таких дел всего 3%, но сам факт их существования многое говорит о подходе", - рассказывала она изданию Азаттык Азия.



Нормы, социальные часы и рациональный подход



Более углубленно на эту тему "Азия-Плюс" пообщалась с Гульнорой Бекназаровой. Как она отмечает, мнение общества в нашей стране все же является ключевым моментом, ведь общество относится к категории традиционных, где мнение окружающих является очень значимым.



"В первую очередь, установившиеся нормы, условно говоря, диктуют правила поведения в отношении детей разных полов. Есть другое понятие, которое называется "социальные часы", и они по-разному "тикают" для девушек и парней.



Социальные часы как бы отражают тот принятый брачный возраст, который установлен в обществе на протяжении долгого времени. И суть заключается в том, что девушки выходят замуж раньше, чем юноши.



"Старой девой" девушка считается уже лет в 26, мужчина же гораздо позже – лет в 30. Для девушек возраст для вступления в брак, согласно статистике, условно где-то в районе 21-22 лет. Это очень условно. Если девушку раньше времени отдали замуж, этот брак может не регистрироваться, потому что мы знаем, что в соответствии с законом, нижняя граница брачного возраста составляет 18 лет", - говорит эксперт.



Может быть и так, отмечает эксперт, что замуж девушку выдают в 16, но брак регистрируют по достижении ею 17-18 лет.



Следующий фактор, по словам Бекназаровой – планирование и рациональный подход к жизни, которые не учитываются многими среди местного населения. Дело опять же в менталитете.



"Я бы сказала, что время и планирование не являются тут ценностью. Конечно, выдавая своих дочерей замуж, все действуют из благих намерений, чтобы дети жили счастливо. Но жизнь может развернуться по-разному.



И развод, в соответствии со статистикой, является уже общепринятой практикой, то есть более широко распространенной практикой, нежели это было лет 30 назад.



И, так как развод является распространенной практикой, в случае, если бы люди рационально мыслили, они бы думали о том, что будет с девушкой, если она разведется: какими она владеет навыками, есть ли у нее возможность найти работу, зарабатывать?", - поясняет Гульнора Бекназарова.



И здесь опять же срабатывает не рациональный, а традиционный подход: при разводе и наличии детей, забота о них ложится на плечи женщины, мужчины чаще лишь выплачивают алименты.



Таджикистан, отмечает Бекназарова, относительно новое образование, которое появилось на карте мира в прошлом столетии. Население сегодня живет в городах, пользуется всеми благами современности, однако же мышление осталось традиционным.



Это мышление, так называемый майндсет (mindset) проявляется не только в видении семейной жизни, но и в прочих сферах, даже соседстве и том, как люди следят за чистотой окружающей среды, в целом в отношении к самой жизни.



Майндсет - это набор правил, убеждений, подходов, которыми человек руководствуется при принятии решений.



"Вот этот майндсет, он нам и диктует поступки, в которых нет рационального зерна. Отдать дочку замуж нужно, потому что пришло время, потому что так все делают. Вот она родит ребенка, мол, ура, я стал/а дедушкой / бабушкой. А что и как там дальше будет происходить, это уже другое для них. А ведь брак - это достаточно сложная система взаимоотношений", - подчеркивает Гульнора.



К тому же, в Таджикистане семьи в большинстве своем живут несколькими поколениями в одном доме, где наиболее авторитетным является мнение старших членов семьи. Слушать их надо беспрекословно, а значит – нет места критическому мышлению.



"Конечно, я не говорю, что нужно перестать уважать старших, ведь с возрастом человек становится более мягким, гибким, он смотрит на жизнь шире, получает новые жизненные уроки. Другое дело – что он из этого извлекает. Либо он становимся более непримиримым, продолжает делить мир на белое и черное. Либо - начинает осознавать последствия своих поступков и действовать", - говорит эксперт.



Но, уверена Гульнора, пройдет еще одно поколение и в общество придут изменения. В лучшую сторону.



"Уже сейчас в старших классах стало больше девушек, в прошлом году в Закон об образовании были внесены поправки, согласно которым 10-11 классы стали обязательными.



Это все работа и Комитета по делам женщин, и НПО, и государства в целом, которое говорит о важности образования для девушек. Это капля камень точит. И опять-таки нельзя сказать, что это только лишь один фактор закона. Нет. Это жизнь сама показывает. Сегодня в основном старшее поколение говорит о том, что замужество и дети рассматриваются как единственный прописанный для женщин жизненный сценарий. Молодежь уже мыслит по-другому. Так что, жизнь все расставит на свои места", - заключает специалист.