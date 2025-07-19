 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 23.07.2025
02:07  В Узбекистане до конца 2025 года построят несколько новых ГЭС
01:04  Как в Таджикистане родители обходят закон, чтобы выдать несовершеннолетнюю дочь замуж?
00:05  ВС РФ овладели Белой Горой на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 22 июля
Вторник, 22.07.2025
23:01  К вопросу об "ИИ". Скоро встанет вопрос о дефиците мозгов, - Данияр Ашимбаев
20:42  Contur.kz: Итоги столичной недели: ...Что за режим ЧС в Ерменсае? Маги на службе у бизнеса?
17:46  "Дипломатия дочерей". Почему Бердымухамедова в поездках теперь сопровождает Огулджахан?
17:40  Какие полномочия у главы Администрации президента Узбекистана Саиды Мирзиеевой
17:35  Контрабандисты соединили Казахстан и Узбекистан 450-метровым туннелем
16:17  Власть без ограничений: действия главы ГКНБ Кыргызстана вызвали волну критики
13:58  ProFinance: ЕС спешит договориться с США о торговле и ...готовит "базуку" против Трампа
13:44  Монголия сближается с Центральной Азией, - Виктория Панфилова
13:36  Внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева выходит замуж
13:25  Туркменистан. Национальный лидер без обязанностей
13:23  Обострение азербайджанско-российских отношений представляет собой очередной внешний риск для Казахстана, - Данияр Ашимбаев
13:21  Таджикистанцам отказывают во въезде в РФ при выявлении интереса к терроризму
13:16  Против плача: о вреде травматического национализма, - Ермек Ниязов
13:12  Bloknot: Первым пойдет Азербайджан, второй – Турция: Британия толкает Баку и Анкару к войне с Россией
01:08  Китай построит самую крупную в мире гидроэлектростанцию
00:14  Экономика Кыргызстана "перегревается". Так ли это и чем это грозит
00:05  ВС РФ ворвались в Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 июля
Понедельник, 21.07.2025
22:50  Президент Кыргызстана сделал заявление по итогам переговоров с Президентом Монголии
21:36  КТЖ и РЖД усиливают стратегическое партнерство
20:31  Сексизм под видом юмора. В Узбекистане осудили ролик про "базар келинок"
19:21  Генпрокуратура обратилась к казахстанцам по поводу фейков и комментариев
18:14  В Германии назвали главных разоблачителей Урсулы фон дер Ляйен
15:57  СП: Антироссийский перформанс президента Азербайджана на Шушинском медиафоруме
11:26  Лондон пересмотрел стратегию влияния на Центральную Азию, - Виктория Панфилова
04:29  Podrobno.uz: Курорт на воде. Что не так с проектом Sea Breeze на Чарваке?
04:24  Латинский яд для Казахстана, - Владислав Макаров
01:31  В Пентагоне вспомнили о "демографической ошибке" в оценке России
01:05  Более 1500 семей афганских беженцев вернулись домой за один день из Ирана и Пакистана
00:05  ВС РФ наращивают темп на всех направлениях – итоговая сводка СВО за прошедшую неделю
Воскресенье, 20.07.2025
23:15  The Spectator: угрозы Трампа в адрес России насмешили Кремль
23:11  Узбекистан, Афганистан и Пакистан согласовали проект железной дороги
20:13  Вторая мировая война: шокирующая правда, - Валерий Бурт
12:14  Politico: Трамп за полгода "безвозвратно изменил мировой порядок"
03:01  Канал Кра и БРИКС. Удастся ли Пекину решить "Малаккскую дилемму"? - Дмитрий Нефедов
02:05  Иран, Россия и Китай обсудили возможность атак на ядерные объекты Ирана
00:05  Событие недели: Зачем Киеву могут быть нужны американские "патриоты"?
Суббота, 19.07.2025
20:23  Таджикистан выдворяет из страны "определенное количество граждан Афганистана"
19:33  Известия: В США скандал из-за организации оплаченных митингов против Трампа. Что нужно знать
18:24  Ariana News: Казахстан инвестирует $500 млн. в ж/д Тургунди–Герат, Германия никогда не признает Талибан
14:25  Коммерсантъ: Почему люди не работают - и не будут
13:44  РБК: Отдых на курорте в Северной Корее. Репортаж из туристической зоны "Вонсан-Кальма"
11:00  Черное море почему черным называется?
02:29  Что могут сделать страны ЦА, чтобы канал Кош-Тепа в Афганистане не стал природной катастрофой?
01:16  Казахстан становится площадкой для украинских провокаций против России? - Дмитрий Родионов
00:05  ВС РФ освободили Зеленую Долину на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 18 июля
Пятница, 18.07.2025
23:36  Podrobno.uz: Что произошло после публикации о продаже оценок в алмалыкском колледже?
22:42  Агентство "Хабар" запускает шоу "Голос Казахстана": открыт кастинг и объявлены звездные наставники
21:43  Си Цзиньпин хочет устроить в Китае саммит с участием Путина и Трампа
19:40  Евросоюз манит верхушку госбезопасности Киргизии антироссийскими пряниками, - Айнур Курманов
16:34  Иностранные разведки пытаются "похитить" редкоземельные металлы в Китае
15:16  Экс-советник Трампа: Третья мировая война уже идет
13:25  Путин наградил директора Военно-исторического музея в Алматы Алуа Байкадамову - внучку генерала Панфилова
10:09  Во Франции Сталинградская битва вдруг перестала быть поводом для гордости
00:05  ВС РФ перешли границу Харьковской области на еще одном участке – итоговая сводка Readovka за 17 июля
Четверг, 17.07.2025
22:56  Центральной Азии грозит "газовый голод"
19:56  КП: Климатическое оружие - миф или реальность?
18:46  Премьер Грузии назвал Брюссель советской Москвой
13:47  Герой-Аркадаг отбыл с визитом в Азербайджанскую Республику
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Как в Таджикистане родители обходят закон, чтобы выдать несовершеннолетнюю дочь замуж?
01:04 23.07.2025

Ширин Рахманова, Asia-Plus
19 июля 2025

Хотя по закону в Таджикистане брачный возраст устанавливается в 18 лет, в исключительных случаях суд может разрешить брак с 17-летним. Как именно нашим гражданам удается уговорить судей?

А главное – что именно по сей день толкает людей в нашей стране выдавать замуж своих совсем юных дочерей, кроме финансовых трудностей, рассказывают эксперты.

По словам юристов общественной организации PRO BONO DE JURE, согласно статье 13 Семейного кодекса РТ, брачный возраст установлен в 18 лет.

В то же время эта же статья предусматривает, что в исключительных случаях суд вправе снизить брачный возраст не более чем на 1 год. То есть, по решению суда, брачный возраст может наступить с 17 лет.

Для этого лица, то есть невеста или жених, должны обратиться в суд по месту жительства. Соответственного, право обращения в суд по этому вопросу возникает с 17ти-летнего возраста.

А какие условия?

Только вот, как выяснилось, вышеуказанная статья не закрепляет, какие именно условия являются или же могут быть признаны исключительными.

"Заявитель (невеста или жених), обосновывают суду в своем заявлении свою просьбу снизить брачный возраст, закрепляют свои доводы соответствующими доказательствами, и только суд сам, изучив все материалы дела, доказательства и в судебном разбирательстве послушав показания невесты или жениха, свидетелей и документов, дает правовую оценку и решает, снижать возраст или нет. То есть, суд определяет это в каждом случае индивидуально", - пояснили в PRO BONO DE JURE.

То, что конкретные условия не прописаны, отметила и социолог Гульнора Бекназарова. Но чаще, по ее словам, людям уступают ввиду экономических причин.

"Так люди просто приходят, жалуются, мол, вот они малоимущие, пожалуйста, дайте разрешение. Я лично рассматривала около 550 кейсов разрешений судов. Тут ведь дело не в том, что вот судьи такие плохие. Это же население приходит к ним и умоляет.

Иногда причина заключается в том, что девушка сирота и находится на попечении. Хотя мне непонятно: 17 лет ее растили, что еще год нельзя потерпеть, что ли? Ну, для них она – лишний рот, грубо говоря", - говорит эксперт.

И лишь один из этих 500 с лишним кейсов, добавила Гульнора, был связан с любовью. Настолько молодые люди любили друг друга, что не могли дождаться совершеннолетия.

Почему выдают замуж так рано?

Сами родители называют самые разные причины для того, чтобы пораньше сыграть свадьбу. Порой замуж могут выдать дочь потому, что хотят уважить самых старших членов семьи, которые мечтают увидеть свадьбу внучки перед тем, как отойти в иной мир.

Часто боятся, что девушка начнет "гулять" с разными парнями, а терять целомудрие девушке, согласно местным традициям, до свадьбы никак нельзя.

"Ну, вы же сами видите, что после 9 класса девочек невозможно контролировать, они попадают под влияние дурных компаний, позорят семью, губят свое будущее. Таких историй кругом много", - поделилась в одном из материалов Your.tj мать девушки, которую выдали замуж в 16 лет.

Бывали, по словам гендерной исследовательницы и национального эксперта Дианы Исмаиловой, и совершенно "абсурдные основания".

"Например, когда суды принимали решение лишь потому, что расходы на свадьбу уже понесены, а в ЗАГСе вдруг выяснялось, что невесте еще нет 18 лет. Таких дел всего 3%, но сам факт их существования многое говорит о подходе", - рассказывала она изданию Азаттык Азия.

Нормы, социальные часы и рациональный подход

Более углубленно на эту тему "Азия-Плюс" пообщалась с Гульнорой Бекназаровой. Как она отмечает, мнение общества в нашей стране все же является ключевым моментом, ведь общество относится к категории традиционных, где мнение окружающих является очень значимым.

"В первую очередь, установившиеся нормы, условно говоря, диктуют правила поведения в отношении детей разных полов. Есть другое понятие, которое называется "социальные часы", и они по-разному "тикают" для девушек и парней.

Социальные часы как бы отражают тот принятый брачный возраст, который установлен в обществе на протяжении долгого времени. И суть заключается в том, что девушки выходят замуж раньше, чем юноши.

"Старой девой" девушка считается уже лет в 26, мужчина же гораздо позже – лет в 30. Для девушек возраст для вступления в брак, согласно статистике, условно где-то в районе 21-22 лет. Это очень условно. Если девушку раньше времени отдали замуж, этот брак может не регистрироваться, потому что мы знаем, что в соответствии с законом, нижняя граница брачного возраста составляет 18 лет", - говорит эксперт.

Может быть и так, отмечает эксперт, что замуж девушку выдают в 16, но брак регистрируют по достижении ею 17-18 лет.

Следующий фактор, по словам Бекназаровой – планирование и рациональный подход к жизни, которые не учитываются многими среди местного населения. Дело опять же в менталитете.

"Я бы сказала, что время и планирование не являются тут ценностью. Конечно, выдавая своих дочерей замуж, все действуют из благих намерений, чтобы дети жили счастливо. Но жизнь может развернуться по-разному.

И развод, в соответствии со статистикой, является уже общепринятой практикой, то есть более широко распространенной практикой, нежели это было лет 30 назад.

И, так как развод является распространенной практикой, в случае, если бы люди рационально мыслили, они бы думали о том, что будет с девушкой, если она разведется: какими она владеет навыками, есть ли у нее возможность найти работу, зарабатывать?", - поясняет Гульнора Бекназарова.

И здесь опять же срабатывает не рациональный, а традиционный подход: при разводе и наличии детей, забота о них ложится на плечи женщины, мужчины чаще лишь выплачивают алименты.

Таджикистан, отмечает Бекназарова, относительно новое образование, которое появилось на карте мира в прошлом столетии. Население сегодня живет в городах, пользуется всеми благами современности, однако же мышление осталось традиционным.

Это мышление, так называемый майндсет (mindset) проявляется не только в видении семейной жизни, но и в прочих сферах, даже соседстве и том, как люди следят за чистотой окружающей среды, в целом в отношении к самой жизни.

Майндсет - это набор правил, убеждений, подходов, которыми человек руководствуется при принятии решений.

"Вот этот майндсет, он нам и диктует поступки, в которых нет рационального зерна. Отдать дочку замуж нужно, потому что пришло время, потому что так все делают. Вот она родит ребенка, мол, ура, я стал/а дедушкой / бабушкой. А что и как там дальше будет происходить, это уже другое для них. А ведь брак - это достаточно сложная система взаимоотношений", - подчеркивает Гульнора.

К тому же, в Таджикистане семьи в большинстве своем живут несколькими поколениями в одном доме, где наиболее авторитетным является мнение старших членов семьи. Слушать их надо беспрекословно, а значит – нет места критическому мышлению.

"Конечно, я не говорю, что нужно перестать уважать старших, ведь с возрастом человек становится более мягким, гибким, он смотрит на жизнь шире, получает новые жизненные уроки. Другое дело – что он из этого извлекает. Либо он становимся более непримиримым, продолжает делить мир на белое и черное. Либо - начинает осознавать последствия своих поступков и действовать", - говорит эксперт.

Но, уверена Гульнора, пройдет еще одно поколение и в общество придут изменения. В лучшую сторону.

"Уже сейчас в старших классах стало больше девушек, в прошлом году в Закон об образовании были внесены поправки, согласно которым 10-11 классы стали обязательными.

Это все работа и Комитета по делам женщин, и НПО, и государства в целом, которое говорит о важности образования для девушек. Это капля камень точит. И опять-таки нельзя сказать, что это только лишь один фактор закона. Нет. Это жизнь сама показывает. Сегодня в основном старшее поколение говорит о том, что замужество и дети рассматриваются как единственный прописанный для женщин жизненный сценарий. Молодежь уже мыслит по-другому. Так что, жизнь все расставит на свои места", - заключает специалист.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1753221840


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 июля 2025 года №944
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 июля 2025 года №945
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 июля 2025 года №946
- Олжас Бектенов провел заседание Совета по экономической политике: рассмотрены меры по сдерживанию инфляции и параметры прогноза социально-экономического развития
- Олжас Бектенов обсудил с министром экономики Грузии Мариам Квривишвили укрепление торгово-экономического сотрудничества и развитие Транскаспийского маршрута
- К вопросу об "ИИ"
- Приняты меры по результатам инспекции курортных зон: ряд должностных лиц привлечен к ответственности
- Кадровые перестановки
- Кавказский фронт
- Незаконный забор воды для полива риса и увеличение посева влагоемких культур
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  