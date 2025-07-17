В Узбекистане до конца 2025 года построят несколько новых ГЭС

02:07 23.07.2025

В Узбекистане до конца 2025 г. планируется построить несколько новых гидроэлектростанций. Их выработка составит 648 млн кВтч, сообщает "Sputnik Узбекистан" со ссылкой на пресс-службу президента республики.



ГЭС общей мощностью 162 МВт будут построены в Ташкентской, Наманганской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.



На Талимарджанской ТЭС также возводятся две парогазовые установки мощностью более 1000 МВт, а в Сырдарье строится новая тепловая электростанция мощностью свыше 1500 МВт.



20 июня на ПМЭФе "Росатом" и Агентство по развитию атомной энергии при правительстве Узбекистана ("Узатом") подписали соглашение об основных условиях строительства в республике АЭС мощностью 2 ГВт. Согласно договору, стороны изучат возможность строительства двух энергоблоков ВВЭР-1000 с расширением до четырех таких блоков. Реакторы этого типа работают в России и на зарубежных объектах – в Китае (АЭС "Тяньвань") и Индии (АЭС "Куданкулам").