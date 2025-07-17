Turkmen Serdar: Почему президенту Туркменистана не понравился визит в Азербайджан

03:45 23.07.2025

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Почему президенту Туркменистана не понравился визит в Азербайджан



Анкара активно укрепляет свои позиции в регионе, сохраняя зоны контроля и влияния и расширяя их после интеграции в "сирийскую армию". Протурецкие полевые командиры даже после формального перехода под контроль Дамаска сохраняют свои связи с турками: те по-прежнему тренируют боевиков на своих базах в Сирии и выплачивают им заработную плату. Турция наращивает число лояльных боевиков, готовых "жертвовать жизнями за ее флаг".



