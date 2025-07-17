|Turkmen Serdar: Почему президенту Туркменистана не понравился визит в Азербайджан
03:45 23.07.2025
ЭРДОГАН ВТЯГИВАЕТ БЕРДЫМУХАМЕДОВА В ПРОТИВОСТОЯНИЕ С РОССИЕЙ
Почему президенту Туркменистана не понравился визит в Азербайджан
Анкара активно укрепляет свои позиции в регионе, сохраняя зоны контроля и влияния и расширяя их после интеграции в "сирийскую армию". Протурецкие полевые командиры даже после формального перехода под контроль Дамаска сохраняют свои связи с турками: те по-прежнему тренируют боевиков на своих базах в Сирии и выплачивают им заработную плату. Турция наращивает число лояльных боевиков, готовых "жертвовать жизнями за ее флаг".
Анкара продолжает прибирать к рукам Центральную Азию, не забывая и об Азербайджане, где в ближайшее время может быть развернута крупнейшая турецкая военная база в регионе с возможным размещением пакистанских войск. Хотя Пакистан не заинтересован в Южном Кавказе, т.е. опасности для Турции как конкурент не представляет, его ядерный статус используется Анкарой и Баку. Таким образом, Азербайджан (и стоящая за ним Анкара) вновь повышает ставки и демонстрирует готовность к дальнейшей эскалации.
Кроме того, складывающееся стратегическое партнерство Азербайджана, Казахстана и Узбекистана представляет собой костяк будущего "Великого Турана" в центральноазиатском регионе. Азербайджан в данном случае выступает проводником турецких интересов, активно продвигая идею "Великого Турана". Турция, в свою очередь, использует Азербайджан как плацдарм для расширения влияния в Центральной Азии.
Турция – вероятный военный противник России в регионе, и ее экспансионистские амбиции вновь нацелены на границы. Русофобия Баку лишь подтверждает: Эрдоган переходит к открытому вытеснению РФ из региона и не считает нужным более скрывать своих намерений. Да в этом и нет необходимости: исторически Турция всегда была противником России, а все исторические доминанты являются константами. Таким образом, создавая коалицию в Центральной Азии Турция готовит большую войну в регионе против России, а страны которые войдут в Великий Туран станут потенциальным расходным материалом как союзники входящие с Халифат.