В Казахстане идет подготовка к созданию национального грузового авиаперевозчика

12:07 23.07.2025

Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития авиационной отрасли и создания национального грузового авиаперевозчика в рамках исполнения поручений Президента

23 Июль 2025



Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития авиационной отрасли. Рассмотрен ход реализации поручений Президента по усилению роли Казахстана как авиационного хаба, в частности, развитию авиаузлов, модернизации наземной инфраструктуры. Особое внимание уделено вопросу создания национального грузового авиаперевозчика.



По данным Министерства транспорта, за первое полугодие 2025 года казахстанскими авиакомпаниями перевезено 7,2 млн пассажиров, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем обслуживания пассажиров в аэропортах увеличен до 14,4 млн человек. В настоящее время внутренние авиаперевозки выполняются по 61 маршруту с общей частотой 849 рейсов в неделю.



За последние годы в Казахстане реконструировано 20 взлетно-посадочных полос, 19 терминалов, построен новый аэропорт в Туркестане. Министр транспорта Нурлан Сауранбаев доложил, что в текущем году ожидается пополнение парка воздушных судов на 16 единиц, 6 из которых уже приобретены. В целом до конца 2030 года флот будет увеличен до 221 единицы. Также отмечено, что в 2025 году предусмотрено открытие и возобновление 36 маршрутов. Всего в авиационную отрасль в рамках инвестиционных программ предполагается привлечь порядка $2,9 млрд. Средства планируется направить на реализацию крупных проектов, в частности по строительству новых аэропортов в туристических зонах – Катон-Карагае, Зайсане, Кендерли, а также Аркалыке, реконструкции 10 взлетно-посадочных полос, 10 терминалов, обновление парка спецтехники.



На совещании также рассмотрен ход реализации инициативы по созданию грузовой авиакомпании. Проект обусловлен устойчивым ростом мирового рынка грузовых авиаперевозок. На сегодня их объем составляет 57,7 млн тонн, при этом около 15% перевозок проходит через воздушное пространство Казахстана.



Председатель правления АО "ФНБ "Самұрық-Қазына" Нурлан Жакупов доложил, что в соответствии с мировой практикой на начальном этапе предусматривается аренда трех воздушных судов с последующим расширением флота до десяти единиц. Запуск первого рейса под операторством национального грузового авиаперевозчика ожидается в начале 2026 года. Отмечено, что для обеспечения рентабельности предусмотрены меры по гарантированному обеспечению топливом.



Премьер-министр поручил максимально ускорить все подготовительные процессы по созданию грузового авиаперевозчика.



"Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу усилить позиции Казахстана как ведущего авиационного хаба региона. Проводится комплексная работа по развитию аэропортовой инфраструктуры и внутренних перевозок. Проект по созданию грузового авиаперевозчика – один из ключевых. Его реализация позволит обеспечить переориентацию транзитных потоков в Казахстан и усилит наши позиции на рынке грузовых авиаперевозок", - подчеркнул Олжас Бектенов.