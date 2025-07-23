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Китай не по зубам американским и европейским санкциям, - Алексей Белов
16:09 23.07.2025

Напугать ежа: Китай не по зубам американским и европейским санкциям
Пекин пригрозил Брюсселю болезненными встречными мерами

23.07.2025 | Алексей БЕЛОВ

Санкционный раж, в который впали отдельные политики в Европе и США, похоже, негативно отразился на когнитивных способностях их мозга. Почувствовав себя всемогущими (причем, не имея для это ровным счетом никаких оснований), они решили объявить эконмическую войну не только России, но и Китаю. Войну, которая ни при каких обстоятельствах не увенчается для Запада успехом.

Как пишет Le Monde, Пекин подверг резкой критике новый, 18-й по счету, пакет антироссийских санкций ЕС, выразив свое неприятие упоминанием в нем китайских компаний, что, в свою очередь, будет иметь "серьезное негативное воздействие" на отношения между Китаем и Евросоюзом.

"Китай настаивает, чтобы европейская сторона немедленно отказалась от ошибочных действий по включению китайских предприятий и финансовых учреждений в санкционные списки. КНР примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы китайских компаний", – говорится в соответствующем заявлении представителя китайского министерства коммерции (торговли).

По мнению Пекина, европейские санкции "противоречат духу взаимопонимания", достигнутого на высшем уровне. КНР, как отмечается в комментарии министерства, уже неоднократно делала представления европейской стороне по поводу подобных односторонних мер Брюсселя.

"Китай выражает категорическое недовольство и решительный протест. КНР последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН", – резюмировали в китайском ведомстве.

С чего, собственно говоря, весь сыр-бор? Дело в том, что в рамках утвержденного на днях Советом Европейского союза 18-го пакета антироссийских санкций, имеющего целью сократить доходы России от торговли нефтью, среди "наказанных" оказались несколько китайских банков, работающих с российскими контрагентами. Среди них Heihe Rural Commercial Bank Co., Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co. и еще семь компаний из КНР, включая три гонконгские.

Банкам досталось за операции с криптовалютой, с помощью которых, как полагают в Европе, Россия проводит торговые операции с нефтью. Той самой нефтью, на деньги от продажи которой Москва, по мнению Запада, успешно финансирует свою "военную кампанию на Украине".

Прямых доказательств участия китайских финансовых учреждений в спонсировании или пособничестве "российской агрессии" (все это выражения из лексикона наших противников), ни одна из соответствующих европейских инстанций Китаю так и не предоставила. "Джентльменам принято верить на слово", – подумали в Европе и не стали себя утруждать объяснениями.

В ответ не на шутку разъяренный подобным неуважением Пекин, пишет Bloomberg, пригрозил Европе болезненными встречными мерами. А их, как говорят в русском городе Одессе, у Китая есть. Но об этом чуть позже.

Для начала переместимся за океан, где американский брат по разуму европейских глобалистов сенатор Линдси Грэм продолжает не следить за языком и сотрясать воздух "страшными угрозами" в адрес России и ее партнеров.

"Путин, твоя очередь приближается. Трамп собирается надрать тебе задницу. Трамп собирается ввести пошлины для тех, кто покупает российскую нефть. Китай, Индия и Бразилия покупают около 80% дешевой российской нефти. Именно это поддерживает военную машину Путина. Путин может переживать санкции, ему может быть плевать на российских солдат, но Китай, Индия и Бразилия вот-вот столкнутся с выбором между американской экономикой и помощью Путину. И я думаю, они выберут американскую экономику", – заявил полоумный сенатор, ликуя по поводу объявленных Белым домом угроз ввести вторичные пошлины в 100% на покупку черного золота из России.

По мнению Грэма, Китай, Индия и Бразилия просто не найдут достойного ответа на американо-европейские санкции.

Что касается двух последних, то об этом мы, возможно, поговорим в следующий раз. Рассуждая же о возможностях Китая, стоит вспомнить недавнюю скоротечную, но очень яркую тарифную войну между ним и США.

Помните Трампа, поднимавшего пошлины на китайские товары до уровня в 90%, 110% и даже 145%, запрещавшего китайским студентами учиться в американских вузах и пытавшегося блокировать передвижение китайских товаров через Панамский канал? Знаете, чем это в итоге закончилось? А ничем.

Продемонстрировав готовность играть в тарифную игру на встречных курсах, Пекин просто отрубил поставки в США и Европу целого ряда редких и совершено незаменимых товаров, например некоторых редкоземельных металлов, без которых европейский и американский автопром, не обладающий их запасами, оказался перед угрозой полного коллапса.

В итоге с трудом сделав относительно хорошую мину при совершенно плохой игре, Трамп тихо отполз в сторону, заявив, что достиг с Пекином небывалых договоренностей, а также, по своему обыкновению, объявив это личной заслугой.

В том, что в этот раз мы увидим нечто подобное, сомнений практически нет. Вот что, в частности, американский аналитик, партнер нью-йоркской компании Again Capital Джон Килдафф пишет, рассуждая о попытках Запада остановить торговлю российской нефтью.

"Сейчас рынок считает, что нефть все равно будет поступать в продажу в той или иной форме, поэтому особых опасений нет. Аналитики ING полагают, что частью пакета мер, которая, скорее всего, окажет незначительное влияние, является запрет ЕС на импорт нефтепродуктов, переработанных из российской нефти в-третьих странах, хотя, по их словам, его будет крайне сложно контролировать, обеспечивая соблюдение санкций".

Таким образом стремление ЕС и США угрожать нашим партнерам, прежде всего Китаю, вторичными санкциями больше похоже на попытки напугать ежа известно чем. Тем самым "чем", с которым Европа имеет все шансы и остаться в итоге.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1753276140


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