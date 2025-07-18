Таджикистан восстановил почтовый обмен с Россией

16:13 23.07.2025

ДУШАНБЕ, 23.07.2025 /НИАТ "Ховар"/. За полгода населению Таджикистана оказано услуг почтовой связи на сумму 8 млн сомони, что более чем на 200 % превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Об этом было сказано сегодня на пресс-конференции Службы связи при Правительстве Республики Таджикистан.



По словам начальника Службы связи Исфандиера Саъдулло, в настоящее время налажено плодотворное сотрудничество с контрагентами из стран СНГ и дальнего зарубежья по отправке почтовых отправлений в различных направлениях.



В частности, после годичного перерыва 20 мая 2025 года был восстановлен почтовый обмен с Россией.