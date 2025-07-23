 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 23.07.2025
19:19  Единое энергокольцо Центральной Азии и Россия – настоящее и перспективы, - Азиз Абдраимов
16:13  Таджикистан восстановил почтовый обмен с Россией
16:09  Китай не по зубам американским и европейским санкциям, - Алексей Белов
12:07  В Казахстане идет подготовка к созданию национального грузового авиаперевозчика
03:45  Turkmen Serdar: Почему президенту Туркменистана не понравился визит в Азербайджан
02:07  В Узбекистане до конца 2025 года построят несколько новых ГЭС
01:04  Как в Таджикистане родители обходят закон, чтобы выдать несовершеннолетнюю дочь замуж?
00:05  ВС РФ овладели Белой Горой на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 22 июля
Вторник, 22.07.2025
23:01  К вопросу об "ИИ". Скоро встанет вопрос о дефиците мозгов, - Данияр Ашимбаев
20:42  Contur.kz: Итоги столичной недели: ...Что за режим ЧС в Ерменсае? Маги на службе у бизнеса?
17:46  "Дипломатия дочерей". Почему Бердымухамедова в поездках теперь сопровождает Огулджахан?
17:40  Какие полномочия у главы Администрации президента Узбекистана Саиды Мирзиеевой
17:35  Контрабандисты соединили Казахстан и Узбекистан 450-метровым туннелем
16:17  Власть без ограничений: действия главы ГКНБ Кыргызстана вызвали волну критики
13:58  ProFinance: ЕС спешит договориться с США о торговле и ...готовит "базуку" против Трампа
13:44  Монголия сближается с Центральной Азией, - Виктория Панфилова
13:36  Внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева выходит замуж
13:25  Туркменистан. Национальный лидер без обязанностей
13:23  Обострение азербайджанско-российских отношений представляет собой очередной внешний риск для Казахстана, - Данияр Ашимбаев
13:21  Таджикистанцам отказывают во въезде в РФ при выявлении интереса к терроризму
13:16  Против плача: о вреде травматического национализма, - Ермек Ниязов
13:12  Bloknot: Первым пойдет Азербайджан, второй – Турция: Британия толкает Баку и Анкару к войне с Россией
01:08  Китай построит самую крупную в мире гидроэлектростанцию
00:14  Экономика Кыргызстана "перегревается". Так ли это и чем это грозит
00:05  ВС РФ ворвались в Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 июля
Понедельник, 21.07.2025
22:50  Президент Кыргызстана сделал заявление по итогам переговоров с Президентом Монголии
21:36  КТЖ и РЖД усиливают стратегическое партнерство
20:31  Сексизм под видом юмора. В Узбекистане осудили ролик про "базар келинок"
19:21  Генпрокуратура обратилась к казахстанцам по поводу фейков и комментариев
18:14  В Германии назвали главных разоблачителей Урсулы фон дер Ляйен
15:57  СП: Антироссийский перформанс президента Азербайджана на Шушинском медиафоруме
11:26  Лондон пересмотрел стратегию влияния на Центральную Азию, - Виктория Панфилова
04:29  Podrobno.uz: Курорт на воде. Что не так с проектом Sea Breeze на Чарваке?
04:24  Латинский яд для Казахстана, - Владислав Макаров
01:31  В Пентагоне вспомнили о "демографической ошибке" в оценке России
01:05  Более 1500 семей афганских беженцев вернулись домой за один день из Ирана и Пакистана
00:05  ВС РФ наращивают темп на всех направлениях – итоговая сводка СВО за прошедшую неделю
Воскресенье, 20.07.2025
23:15  The Spectator: угрозы Трампа в адрес России насмешили Кремль
23:11  Узбекистан, Афганистан и Пакистан согласовали проект железной дороги
20:13  Вторая мировая война: шокирующая правда, - Валерий Бурт
12:14  Politico: Трамп за полгода "безвозвратно изменил мировой порядок"
03:01  Канал Кра и БРИКС. Удастся ли Пекину решить "Малаккскую дилемму"? - Дмитрий Нефедов
02:05  Иран, Россия и Китай обсудили возможность атак на ядерные объекты Ирана
00:05  Событие недели: Зачем Киеву могут быть нужны американские "патриоты"?
Суббота, 19.07.2025
20:23  Таджикистан выдворяет из страны "определенное количество граждан Афганистана"
19:33  Известия: В США скандал из-за организации оплаченных митингов против Трампа. Что нужно знать
18:24  Ariana News: Казахстан инвестирует $500 млн. в ж/д Тургунди–Герат, Германия никогда не признает Талибан
14:25  Коммерсантъ: Почему люди не работают - и не будут
13:44  РБК: Отдых на курорте в Северной Корее. Репортаж из туристической зоны "Вонсан-Кальма"
11:00  Черное море почему черным называется?
02:29  Что могут сделать страны ЦА, чтобы канал Кош-Тепа в Афганистане не стал природной катастрофой?
01:16  Казахстан становится площадкой для украинских провокаций против России? - Дмитрий Родионов
00:05  ВС РФ освободили Зеленую Долину на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 18 июля
Пятница, 18.07.2025
23:36  Podrobno.uz: Что произошло после публикации о продаже оценок в алмалыкском колледже?
22:42  Агентство "Хабар" запускает шоу "Голос Казахстана": открыт кастинг и объявлены звездные наставники
21:43  Си Цзиньпин хочет устроить в Китае саммит с участием Путина и Трампа
19:40  Евросоюз манит верхушку госбезопасности Киргизии антироссийскими пряниками, - Айнур Курманов
16:34  Иностранные разведки пытаются "похитить" редкоземельные металлы в Китае
15:16  Экс-советник Трампа: Третья мировая война уже идет
13:25  Путин наградил директора Военно-исторического музея в Алматы Алуа Байкадамову - внучку генерала Панфилова
10:09  Во Франции Сталинградская битва вдруг перестала быть поводом для гордости
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   |   Кыргызстан   |   Таджикистан   |   Узбекистан   | 
Единое энергокольцо Центральной Азии и Россия – настоящее и перспективы, - Азиз АбдраимовЕдиное энергокольцо Центральной Азии и Россия – настоящее и перспективы, - Азиз Абдраимов
19:19 23.07.2025

Единое энергокольцо Центральной Азии и Россия – настоящее и перспективы
23.07.2025 | Азиз АБДРАИМОВ

В современных условиях санкционного давления на Россию, одной из целей которого является нарушение экономических связей РФ и ее изоляция на международной арене, для Москвы особую важность приобретает сотрудничество со странами постсоветского пространства, в том числе государствами Центральной Азии. Важным направлением в данном случае является сфера энергетики, в рамках которой в последние годы наметился ряд перспективных направлений, способных кардинально изменить ситуацию во всем регионе. В первую очередь это вхождение России в объединенную энергосистему ЦА, итогом чего может стать ускорение процесса экономической интеграции на всем евразийском пространстве.

Стоит напомнить, что еще в 1960-х годах было разработано так называемое энергокольцо Центральной Азии, в рамках которого Киргизия и Таджикистан летом направляли воду в Узбекистан и Казахстан и поставляли соседям гидроэлектроэнергию, а зимой накапливали водные ресурсы, получая от других республик уголь и природный газ. После распада СССР система прекратила существование из-за отсутствия централизованного управления, различий в тарифах, налоговых политиках и межгосударственных разногласий, что стало серьезной проблемой для всех стран ЦА.

В итоге к концу прошлого столетия правительства центральноазиатских республик были вынуждены восстановить прежние связи, и в 1999 году между Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Туркменистаном было подписано соглашение о параллельной работе энергетических систем, что сформировало Объединенную энергосистему Центральной Азии (ОЭС ЦА, или Центральноазиатское энергообъединение) с ее координационным диспетчерским центром "Энергия" в Ташкенте. Это вновь позволило странам региона компенсировать сезонные колебания спроса на электричество и потребности в воде при изменениях уровня горных рек. Одновременно конфигурация энергообъединения позволила значительно повысить надежность работы всех ее участников, обеспечив параллельную работу энергосистем, даже несмотря на отключение какого-либо звена этого кольца.

Однако нерешенные ранее проблемы привели к тому, что из общего энергокольца в 2003 году вышел Туркменистан, решив самостоятельно обеспечивать себя электричеством, а в 2009 году – и Таджикистан. Правда, стоит заметить, что в реальности ни одна страна так полностью и не отказалась от возможности использовать режим совместной параллельной работы энергосистем, что означало лишь формальную заморозку работы ОЭС ЦА, но не его распад.

В последующем проблемы в энергетике региона снова привели к тому, что в 2015 году Узбекистан выступил с инициативой восстановить полноценное энергокольцо, которую поддержали Казахстан и Киргизия, а позже в систему снова вернулся Таджикистан. В то же время вопрос с Туркменистаном остался открытым, в том числе и потому, что страна вне рамок ОЭС ЦА стала активно наращивать производство и экспорт электроэнергии, продавая ее в соседние страны, включая Афганистан, Иран, Узбекистан и Киргизию. Сегодня единое энергокольцо ЦА в полную силу работает только на юге Казахстана, в то время как север страны снабжается со стороны России.

Вместе с тем процесс восстановления и развития объединенного энергетического кольца ЦА в последние годы демонстрирует определенный прогресс, и сегодня идет речь о расширении сотрудничества и привлечении к работе в ОЭС ЦА новых участников, в том числе России. Это должно решить большинство существующих в энергокольце проблем, которых за годы его существования накопилось достаточно много. В частности, это и высокий уровень износа электросетей и генерирующих мощностей (удельный вес мощностей возрастом свыше 30 лет составляет до 75%), и высокий уровень потерь электроэнергии (до 20% в некоторых странах), и разбалансированность производства и потребления электроэнергии, и нерациональное использование гидроэлектроэнергии и многое другое. Причем все это имеет последствия и для России, так как не позволяет эффективно использовать ОЭС ЦА для контроля перетоков в рамках своих внутренних энергосистем, поскольку они так или иначе связаны между собой со времен СССР.

Сложившаяся в последние годы ситуация свидетельствует о том, что вопрос повышения эффективности работы энергокольца ЦА и всего того, что с ним прямо или косвенно связано, назрел уже давно. Тем более что за последние 10 лет доля потребления электроэнергии только населением региона увеличилась с 25% до 29%, и эта цифра продолжает расти. Нехватка электричества чувствуется абсолютно во всех странах ЦА, что негативно влияет на развитие промышленности республик. И, по всей видимости, в государствах региона понимают, что решить нынешние проблемы самостоятельно в полной мере не удастся, а потому стали уделять особое внимание развитию сотрудничества с Россией.

Это привело к тому, что в 2024 году РФ и Министерство энергетики Узбекистана договорились о присоединении российского "Системного оператора" (осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление в пределах Единой энергетической системы России) к ОЭС ЦА. В начале июля текущего года стало известно, что российское правительство уже ведет работу по присоединению страны к соглашению о параллельной работе центральноазиатских энергосистем и наделению "Системного оператора" статусом пятого участника Координационного электроэнергетического совета стран Центральной Азии. Причем процесс присоединения России к ОЭС ЦА будет иметь как коммерческую, так и геополитическую выгоду для всех участников процесса.

В частности, для стран ЦА присоединение к их единому энергокольцу России, имеющей избыток электроэнергии, позволит эффективнее контролировать перетоки электричества между странами и оперативно балансировать их энергосистемы в случае дефицита, природных факторов или высоких нагрузок. Это, в свою очередь, обеспечит энергетическую безопасность региона, а также даст возможность бесперебойного электроснабжения предприятий и населения.

Кроме того, странам региона можно будет рассчитывать на новые формы сотрудничества с РФ, в первую очередь в сфере инвестиций в их энергосистемы, так как вопрос модернизации и строительства новых элементов соответствующей инфраструктуры для них является жизненно важным. Одновременно будет происходить ускорение развития научно-технического взаимодействия, а с ним и повышение уровня подготовки местных кадров. Нельзя забывать и о вопросах экологии, так как с улучшением энергоснабжения стран региона снизиться нагрузка на и так небольшие водные ресурсы ЦА, крайне необходимые для сельского хозяйства и жизни людей.

Вместе с тем выгоды от более тесного энергетического сотрудничества со странами Центральной Азии очевидны и для России. Например, участие в подобных проектах обеспечит наращивание экспорта из РФ не только электроэнергии, но и соответствующего оборудования, что увеличит загрузку предприятий, а с этим даст толчок для развития компетенций в области энергетики. Кроме того, увеличение поставок электричества в страны ЦА позволит сократить нагрузку на водные ресурсы региона, что улучшит экологическую обстановку в южной части России.

Нельзя забывать и о том, что для РФ, как и для стран ЦА, крайне важно иметь возможность дополнительного регулирования внутренних энергопотоков, что напрямую связано с функционированием ОЭС ЦА. Например, для стабилизации перетоков электроэнергии между европейской секцией и объединенной энергосистемой (ОЭС) Сибири часто используются сети северного Казахстана. Важность этого наглядно продемонстрировала авария на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 года, когда транзит из объединенных энергосистем Урала и Средней Волги через казахстанскую территорию позволил избежать каскадного отключения ОЭС Сибири. При этом Казахстан даже сумел компенсировать собственными мощностями недовыработку остановленной ГЭС.

Обратный эффект можно было наблюдать в 2022 году, когда в результате аварии в ОЭС ЦА случилось масштабное отключение большей части Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Тогда казахстанский оператор из-за избытка мощности резко увеличил экспорт электро­энергии в РФ, что позволило не допустить более серьезных проблем в энергосистеме страны.

Кроме того, Россия крайне заинтересована в развитии многосторонних проектов на всем евразийском пространстве в том числе из-за геополитической ситуации на континенте, сложившейся после 2022 года и напрямую коснувшейся сферы энергетики. Например, произошло изменение объемов и направлений экспортно-­импортных потоков электро­энергии, когда страны Прибалтики и Финляндия отказались от закупки российского электричества. Поэтому в Москве стали уделять особое внимание восточному и южному направлениям, где стал прорабатываться вопрос участия страны в самых различных энергетических проектах.

Так, помимо вхождения России в ОЭС ЦА, сегодня речь идет о формировании Каспийского энергетического кольца (КЭК), которое объединит Россию, Иран, Азербайджан и страны Центральной Азии. Это в совокупности с планами по созданию общих рынков энергоресурсов в рамках Евразийского экономического союза вполне может усилить позиции РФ в регионе в целом. В перспективе же Россия через ЦАЭО, КЭК и пр. может быть вовлечена в многосторонние межрегиональные проекты с выходом на новые рынки стран Ближнего Востока и Южной Азии.

Таким образом, участие России в энергетических проектах в ЦА, в первую очередь присоединение к ОЭС ЦА, позволит странам региона решить множество существующих у них проблем, начиная с вопросов бесперебойного снабжения населения и промышленности электричеством и заканчивая экологией. В свою очередь, РФ получит в свои руки дополнительные инструменты стабилизации национальной энергосистемы, а также сумеет упрочить свое положение во всем Центрально-Азиатском регионе. В конечном счете это может поспособствовать усилению здесь процессов интеграции, которая из сферы экономики, возможно, постепенно перетечет и в область более тесного политического сотрудничества.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1753287540


Новости Казахстана
- Олжас Бектенов о развитии горно-металлургического комплекса: Приоритет – глубокая переработка, расширение ресурсной базы и модернизация производств
- В Правительстве рассмотрены меры по совершенствованию миграционной политики – Олжас Бектенов поручил усилить цифровой контроль
- Надолго ли слились КНБ и Антикор?
- БРИКС: каков его потенциал, и что он может дать Казахстану?
- Год рабочих профессий: в Акмолинской области стартовал Республиканский слет молодежи
- МВД Казахстана и России обсудили приоритеты взаимодействия
- О налоговой реформе
- Аида Балаева рассказала, какие книги интересны детям
- Кадровые перестановки
- Стратегия нефтепереработки до 2040 года утверждена в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  