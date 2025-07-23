Единое энергокольцо Центральной Азии и Россия – настоящее и перспективы, - Азиз Абдраимов

19:19 23.07.2025 Единое энергокольцо Центральной Азии и Россия – настоящее и перспективы

23.07.2025 | Азиз АБДРАИМОВ



В современных условиях санкционного давления на Россию, одной из целей которого является нарушение экономических связей РФ и ее изоляция на международной арене, для Москвы особую важность приобретает сотрудничество со странами постсоветского пространства, в том числе государствами Центральной Азии. Важным направлением в данном случае является сфера энергетики, в рамках которой в последние годы наметился ряд перспективных направлений, способных кардинально изменить ситуацию во всем регионе. В первую очередь это вхождение России в объединенную энергосистему ЦА, итогом чего может стать ускорение процесса экономической интеграции на всем евразийском пространстве.



Стоит напомнить, что еще в 1960-х годах было разработано так называемое энергокольцо Центральной Азии, в рамках которого Киргизия и Таджикистан летом направляли воду в Узбекистан и Казахстан и поставляли соседям гидроэлектроэнергию, а зимой накапливали водные ресурсы, получая от других республик уголь и природный газ. После распада СССР система прекратила существование из-за отсутствия централизованного управления, различий в тарифах, налоговых политиках и межгосударственных разногласий, что стало серьезной проблемой для всех стран ЦА.



В итоге к концу прошлого столетия правительства центральноазиатских республик были вынуждены восстановить прежние связи, и в 1999 году между Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Туркменистаном было подписано соглашение о параллельной работе энергетических систем, что сформировало Объединенную энергосистему Центральной Азии (ОЭС ЦА, или Центральноазиатское энергообъединение) с ее координационным диспетчерским центром "Энергия" в Ташкенте. Это вновь позволило странам региона компенсировать сезонные колебания спроса на электричество и потребности в воде при изменениях уровня горных рек. Одновременно конфигурация энергообъединения позволила значительно повысить надежность работы всех ее участников, обеспечив параллельную работу энергосистем, даже несмотря на отключение какого-либо звена этого кольца.



Однако нерешенные ранее проблемы привели к тому, что из общего энергокольца в 2003 году вышел Туркменистан, решив самостоятельно обеспечивать себя электричеством, а в 2009 году – и Таджикистан. Правда, стоит заметить, что в реальности ни одна страна так полностью и не отказалась от возможности использовать режим совместной параллельной работы энергосистем, что означало лишь формальную заморозку работы ОЭС ЦА, но не его распад.



В последующем проблемы в энергетике региона снова привели к тому, что в 2015 году Узбекистан выступил с инициативой восстановить полноценное энергокольцо, которую поддержали Казахстан и Киргизия, а позже в систему снова вернулся Таджикистан. В то же время вопрос с Туркменистаном остался открытым, в том числе и потому, что страна вне рамок ОЭС ЦА стала активно наращивать производство и экспорт электроэнергии, продавая ее в соседние страны, включая Афганистан, Иран, Узбекистан и Киргизию. Сегодня единое энергокольцо ЦА в полную силу работает только на юге Казахстана, в то время как север страны снабжается со стороны России.



Вместе с тем процесс восстановления и развития объединенного энергетического кольца ЦА в последние годы демонстрирует определенный прогресс, и сегодня идет речь о расширении сотрудничества и привлечении к работе в ОЭС ЦА новых участников, в том числе России. Это должно решить большинство существующих в энергокольце проблем, которых за годы его существования накопилось достаточно много. В частности, это и высокий уровень износа электросетей и генерирующих мощностей (удельный вес мощностей возрастом свыше 30 лет составляет до 75%), и высокий уровень потерь электроэнергии (до 20% в некоторых странах), и разбалансированность производства и потребления электроэнергии, и нерациональное использование гидроэлектроэнергии и многое другое. Причем все это имеет последствия и для России, так как не позволяет эффективно использовать ОЭС ЦА для контроля перетоков в рамках своих внутренних энергосистем, поскольку они так или иначе связаны между собой со времен СССР.



Сложившаяся в последние годы ситуация свидетельствует о том, что вопрос повышения эффективности работы энергокольца ЦА и всего того, что с ним прямо или косвенно связано, назрел уже давно. Тем более что за последние 10 лет доля потребления электроэнергии только населением региона увеличилась с 25% до 29%, и эта цифра продолжает расти. Нехватка электричества чувствуется абсолютно во всех странах ЦА, что негативно влияет на развитие промышленности республик. И, по всей видимости, в государствах региона понимают, что решить нынешние проблемы самостоятельно в полной мере не удастся, а потому стали уделять особое внимание развитию сотрудничества с Россией.



Это привело к тому, что в 2024 году РФ и Министерство энергетики Узбекистана договорились о присоединении российского "Системного оператора" (осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление в пределах Единой энергетической системы России) к ОЭС ЦА. В начале июля текущего года стало известно, что российское правительство уже ведет работу по присоединению страны к соглашению о параллельной работе центральноазиатских энергосистем и наделению "Системного оператора" статусом пятого участника Координационного электроэнергетического совета стран Центральной Азии. Причем процесс присоединения России к ОЭС ЦА будет иметь как коммерческую, так и геополитическую выгоду для всех участников процесса.



В частности, для стран ЦА присоединение к их единому энергокольцу России, имеющей избыток электроэнергии, позволит эффективнее контролировать перетоки электричества между странами и оперативно балансировать их энергосистемы в случае дефицита, природных факторов или высоких нагрузок. Это, в свою очередь, обеспечит энергетическую безопасность региона, а также даст возможность бесперебойного электроснабжения предприятий и населения.



Кроме того, странам региона можно будет рассчитывать на новые формы сотрудничества с РФ, в первую очередь в сфере инвестиций в их энергосистемы, так как вопрос модернизации и строительства новых элементов соответствующей инфраструктуры для них является жизненно важным. Одновременно будет происходить ускорение развития научно-технического взаимодействия, а с ним и повышение уровня подготовки местных кадров. Нельзя забывать и о вопросах экологии, так как с улучшением энергоснабжения стран региона снизиться нагрузка на и так небольшие водные ресурсы ЦА, крайне необходимые для сельского хозяйства и жизни людей.



Вместе с тем выгоды от более тесного энергетического сотрудничества со странами Центральной Азии очевидны и для России. Например, участие в подобных проектах обеспечит наращивание экспорта из РФ не только электроэнергии, но и соответствующего оборудования, что увеличит загрузку предприятий, а с этим даст толчок для развития компетенций в области энергетики. Кроме того, увеличение поставок электричества в страны ЦА позволит сократить нагрузку на водные ресурсы региона, что улучшит экологическую обстановку в южной части России.



Нельзя забывать и о том, что для РФ, как и для стран ЦА, крайне важно иметь возможность дополнительного регулирования внутренних энергопотоков, что напрямую связано с функционированием ОЭС ЦА. Например, для стабилизации перетоков электроэнергии между европейской секцией и объединенной энергосистемой (ОЭС) Сибири часто используются сети северного Казахстана. Важность этого наглядно продемонстрировала авария на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 года, когда транзит из объединенных энергосистем Урала и Средней Волги через казахстанскую территорию позволил избежать каскадного отключения ОЭС Сибири. При этом Казахстан даже сумел компенсировать собственными мощностями недовыработку остановленной ГЭС.



Обратный эффект можно было наблюдать в 2022 году, когда в результате аварии в ОЭС ЦА случилось масштабное отключение большей части Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Тогда казахстанский оператор из-за избытка мощности резко увеличил экспорт электро­энергии в РФ, что позволило не допустить более серьезных проблем в энергосистеме страны.



Кроме того, Россия крайне заинтересована в развитии многосторонних проектов на всем евразийском пространстве в том числе из-за геополитической ситуации на континенте, сложившейся после 2022 года и напрямую коснувшейся сферы энергетики. Например, произошло изменение объемов и направлений экспортно-­импортных потоков электро­энергии, когда страны Прибалтики и Финляндия отказались от закупки российского электричества. Поэтому в Москве стали уделять особое внимание восточному и южному направлениям, где стал прорабатываться вопрос участия страны в самых различных энергетических проектах.



Так, помимо вхождения России в ОЭС ЦА, сегодня речь идет о формировании Каспийского энергетического кольца (КЭК), которое объединит Россию, Иран, Азербайджан и страны Центральной Азии. Это в совокупности с планами по созданию общих рынков энергоресурсов в рамках Евразийского экономического союза вполне может усилить позиции РФ в регионе в целом. В перспективе же Россия через ЦАЭО, КЭК и пр. может быть вовлечена в многосторонние межрегиональные проекты с выходом на новые рынки стран Ближнего Востока и Южной Азии.



Таким образом, участие России в энергетических проектах в ЦА, в первую очередь присоединение к ОЭС ЦА, позволит странам региона решить множество существующих у них проблем, начиная с вопросов бесперебойного снабжения населения и промышленности электричеством и заканчивая экологией. В свою очередь, РФ получит в свои руки дополнительные инструменты стабилизации национальной энергосистемы, а также сумеет упрочить свое положение во всем Центрально-Азиатском регионе. В конечном счете это может поспособствовать усилению здесь процессов интеграции, которая из сферы экономики, возможно, постепенно перетечет и в область более тесного политического сотрудничества. Источник - Ритм Евразии

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1753287540





Новости Казахстана

- Олжас Бектенов о развитии горно-металлургического комплекса: Приоритет – глубокая переработка, расширение ресурсной базы и модернизация производств

- В Правительстве рассмотрены меры по совершенствованию миграционной политики – Олжас Бектенов поручил усилить цифровой контроль

- Надолго ли слились КНБ и Антикор?

- БРИКС: каков его потенциал, и что он может дать Казахстану?

- Год рабочих профессий: в Акмолинской области стартовал Республиканский слет молодежи

- МВД Казахстана и России обсудили приоритеты взаимодействия

- О налоговой реформе

- Аида Балаева рассказала, какие книги интересны детям

- Кадровые перестановки

- Стратегия нефтепереработки до 2040 года утверждена в Казахстане

