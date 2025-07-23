EADaily: Азербайджан спланировал эскалацию конфликта с Россией

21:21 23.07.2025

Азербайджан спланировал эскалацию конфликта с Россией - мнение из Казахстана



23 июля 2025



В Казахстане считают, что Азербайджан заранее спланировал эскалацию отношений с Россией, а возможно, и инцидент с самолетом в небе над Грозным. Об этом пишет Pravda.Ru.



Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в своем Telegram-канале подчеркивает, что обострение отношений с РФ в Баку "было спланировано до известной авиакатастрофы самолета в Актау". Также и налет украинских дронов во время его посадки в аэропорту Грозного, по его словам, "вряд ли был случайностью". Политолог не поясняет, действовали ли Баку и Киев в связке, направляя дроны на аэропорт, но вывод напрашивается.



По словам эксперта, одной из целей этого плана является "замыкание китайско-казахстанского транзита на Баку" (на это работает также атака украинских дронов на нефтепровод КТК), хотя Транскаспийский международный транспортный маршрут через Азербайджан (ТМТМ) "не может физически покрыть весь объем транзита, не говоря уже о более высокой себестоимости". То есть, как можно понять, стоит задача поссорить Казахстан и Россию, пустив транзит в обход последней.



Также эскалация отношений с Москвой помогает Баку "доломать Ереван" в плане установления контроля над Зангезурским коридором, прикрываясь "амбициозным Эрдоганом". Турция выбрала очень удачный момент для вытеснения РФ из Закавказья - "Пашинян методично портит отношения с Москвой, а грузины не могут пойти на союз с Россией, если только та не сдаст им Северную Осетию и Абхазию", отметил политолог.



Он сомневается, но не исключает, что Баку доведет отношения с Россией до прямого противостояния, но силы не равны.



"Несмотря на то, что российская армия сильно загружена на украинском фронте, у нее хватит ресурсов для нейтрализации Азербайджана. Кроме того, критическая для Баку нефтяная и логистическая инфраструктура находится в весьма уязвимой позиции", - указал эксперт.



К тому же перспектива военных действий между Баку и Москвой может "поставить жирный крест" на ТМТМ и на азербайджанской диаспоре в РФ. Ашимбаев считает, что Астана показала себя стратегическим игроком, а ее союзниками выступают Россия, Китай и остальная Центральная Азия, "которой такие конфликты абсолютно не нужны".



Telegram-канал "Ваша келин", который в Казахстане некоторыми считается "акординским", то есть от администрации президента, соглашается с Ашимбаевым, что кризис в отношениях с РФ был спланирован "задолго до крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в аэропорту Актау".



Авторы напоминают, что антисоветчик Збигнев Бжезинский в своей книге "Великая шахматная доска" рассматривал Азербайджан как "страну-геополитический рычаг" для сдерживания России и контроля над доступом Запада к энергетическим ресурсам Центральной Азии, ставя регион "в прямую зависимость от воли Азербайджана". В этом смысле посол США в Турции Том Барак подтвердил, что в США думают над проектом передачи под американский контроль Зангезурского коридора.



Авторы канала "Ваша келин" подчеркивают, что фактически это и есть исполнение мечты Бжезинского, так как коридор создаст "плацдарм для контроля над регионом, изолируя Армению от Ирана и ослабляя позиции России":



"Для Вашингтона это стратегический ход: коридор дает доступ к альтернативным маршрутам в обход России и Китая, а также рычаг давления на Тегеран, фактически создав угрозу полного вытеснения России с Южного Кавказа без единого выстрела".



В этой связи успокоительные заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что в отношениях с Баку возникли временные трудности - вызывают чувство опасности - правильно ли президенту докладывают экспертное мнение, в том числе из Казахстана, указывает Pravda.Ru.