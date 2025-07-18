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В Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины
23:58 23.07.2025

"Должна быть поставлена точка". О чем Россия договорилась с Украиной

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости, Виктор Жданов. В Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. Обмен пленными продолжится. Россия потребовала вернуть своих граждан, в том числе детей. Встреча Путина и Зеленского возможна, но только после тщательной подготовки. Что еще обсуждали во дворце Чираган - в материале РИА Новости.

Попытка № 3

В отличие от предыдущих стамбульских встреч, делегация Украины не юлила, прибыла вовремя. Откладывать на сутки, как в мае, не пришлось. Не было и задержки на несколько часов, как в июне. Глава делегации Рустем Умеров приехал во дворец Чираган даже раньше российских представителей. И украинцы в этот раз были почти все в деловых костюмах.

Стамбульский процесс возобновился по инициативе Москвы 16 мая. Тогда согласились обменяться пленными в беспрецедентном масштабе 1000 на 1000 и предоставить свои условия возможного прекращения огня. Киев поднял вопрос возможности личной встречи Путина с Зеленским.

Второй раунд провели 2 июня. Россия, как и обещала, передала меморандум о перемирии, в Киеве его потом отклонили. Условились обменяться пленными - тяжелобольными и теми, кто моложе 25 лет, - а Москва также выразила готовность передать шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ.

Киев предложил встретиться в конце июня. Однако процесс затянулся. Зеленский несколько изменил делегацию, расширив с 12 до 14 человек. Умеров возглавил ее уже как секретарь Совета нацбезопасности и обороны, добавились представитель уполномоченного Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности Юрий Колбаса и замначальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский.

Состав российской делегации прежний: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица неожиданно признал, что, по его личным наблюдениям, российские переговорщики компетентны и учтивы.

Есть над чем работать

Как и в прошлый раз, Мединский и Умеров сначала побеседовали лично в присутствии главы МИД Турции Хакана Фидана, который поблагодарил лидеров России, Украины и США за усилия и отметил, что международное сообщество высоко ценит результаты первых двух встреч.

Делегации общались по-русски в закрытом формате. Затем Мединский вышел к журналистам и подтвердил, что все договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые на втором раунде, выполнены.

Последний в этих рамках обмен пленными 250 на 250 на украинско-белорусской границе завершался уже во время встречи. Теперь предстоит обмен по 1200 с каждой стороны. Москва намерена также передать еще три тысячи тел военнослужащих ВСУ - через Красный Крест, как только Киев будет готов. Бессрочные санитарные обмены тяжелораненым и больными продолжатся.

С гражданскими лицами сложнее. Мединский отметил, что по неизвестной причине Украина удерживает 30 человек, вывезенных из Курской области. Киев должен прояснить их статус. Москва же завершила работу по списку украинских детей, полученному на предыдущей встрече. Многие из них никогда не были в России, а 50 при проверке вообще оказались взрослыми. Остальные находятся под государственным контролем, всем обеспечены. Галузин, в свою очередь, призвал Киев вернуть российских детей, удерживаемых на Украине и в странах Евросоюза. Отношение к ним должно быть таким же, как к украинским в России.

Москва снова выдвинула идею кратковременных перемирий по 24 и 48 часов на линии боевого соприкосновения для выноса тел погибших. Предложили Киеву сформировать три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам для взаимодействия онлайн. Украинская делегация пообещала это рассмотреть.

Меморандумы обсуждались. Российский и украинский вариант все так же далеки друг от друга, подчеркнул Мединский. Встреча Путина и Зеленского, на которой настаивает Киев, требует тщательной подготовки. Их переговоры должны "поставить точку".

Главное - выполнить

Третий раунд запоздал, потому что затянулся обмен пленными. Кремль ждал, когда Киев определится со сроками.

За июнь и июль Россия передала Украине более семи тысяч тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Это было непросто - Киев не сразу согласился.

Как бы то ни было, Москва выступает за поддержание постоянных контактов и продолжение встреч. "Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительным было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами, мирными политико-дипломатическими средствами", - напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Следующая встреча возможна после выполнения договоренностей третьего раунда. Москва надеется, что она состоится.

Источник - РИА Новости
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