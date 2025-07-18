|ВС РФ расширили зону контроля в Покровске – итоговая сводка Readovka за 23 июля
00:05 24.07.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 23 июля в разрезе СВО. Русские войска успешно закрепились в Покровске и расширяют зону прорыва в город. В Польше нашли схему, как выдворять украинцев для поддержки мобилизации в незалежной.
"Домкрат" сработал
Русские штурмовики сумели расширить зону контроля на юго-западе Покровска. Как и заявляла редакция Readovka, в город прорвались никакие не ДРГ, а передовые подразделения ВС РФ, идущие авангардом перед основными силами. Нашим штурмовикам удалось закрепиться на перекрестке улиц Торговая и Защитников Украины. Кроме того, был взят под контроль лес, идущий вдоль южной части последней. Этим русские войска "зацементировали" успех первичного прорыва в город и гарантировали устойчивость своего положения. ВСУ возможность оттеснить ВС РФ за черту Покровска утратили. Теперь неприятелю для этого требуются неподъемные по количеству и качеству силы, что просто вынуждает его действовать в рамках пассивной обороны в попытках замедлить проникновение русской армии вглубь города.
Вместе с расширением зоны контроля в Покровске наши войска по принципу "домкрата" начали оттеснять ВСУ по флангам коридора прорыва в город. В частности, ввиду угрозы флангам, украинские части уже приступили к отходу из села Зеленовка и поселка Троянда. Неприятель отступает в компактную группу микрорайонов Южный, Лазурный, Шахтерский и Солнечный. Они представляют собой высотную застройку, которая может дать неприятелю выгоду над окружающей степной местностью и частным сектором. Сдачей де-факто утративших свою ценность позиций ВСУ пытаются сберечь личный состав и повторить тактику, применявшуюся в Торецке. То есть они стараются опираться на высотную застройку, превращая каждый участок, где есть такие дома, в самостоятельные узлы обороны. Это и неудивительно, ведь, помимо 152-й ОЕБр и 68-й ОЕБр (егерские бригады), в секторе участвуют и подразделения НГУ, в чью специфику входят как раз действия в городских условиях.
Учитывая, что предотвратить непосредственный штурм Покровска у противника не вышло, теперь его главной задачей станет недопущение расчленения обороны внутри города. По всей видимости, неприятель будет вынужден ввести в город все возможные резервы для организации защиты в капитальной застройке. Началась фаза полноценных городских боев. Насколько они будут затяжными, сказать трудно. Однако стоит заметить, что развитие ситуации в северном секторе Покровского направления вместе с положением в самом городе поставило боеспособность всего гарнизона Покровско-Мирноградского района ВСУ под большую угрозу из-за проблем с провизией. Их "караваны" систематически атакуются нашими дронами. Ситуация вообще может пойти по непредсказуемому сценарию, как это в свое время случилось в Селидово, откуда гарнизон ВСУ просто бежал. А учитывая, что последние трое суток участок обороны Покровска – очень важный для противника ввиду близости трассы снабжения от Павлограда – просел, то появление и других приятных для ВС РФ "сюрпризов" исключать нельзя.
Депортация = мобилизация
Польское издание Wiadomosci опубликовало материал, в котором сообщается, что украинцы, которые нарушают законы республики, будут немедленно депортироваться обратно в незалежную.
"В случае граждан Украины, депортированных на родину, не исключено, что их могут мобилизовать в армию из-за продолжающегося конфликта", – уточнило издание.
Редакция Readovka уже неоднократно сообщала в сводках о том, что правительства стран ЕС находятся в активном поиске путей выдворения украинцев со своей территории. Похоже, Польша нащупала крайне удобный и, с точки зрения гуманитарного права, ни к чему не обязывающий метод – на основании совершенного правонарушения выгнать беженцев. Разумеется, это не будет касаться мигрантов из стран исламского мира или Африки. Подобный подход, скорее всего, применим преимущественно к украинцам. Более того, издание Wiadomosci подчеркнуло, что из 127 выдворенных с начала года беженцев свыше 100 человек – выходцы из незалежной.
Этот сигнал стоит воспринимать серьезно, так как он является помощью режиму Зеленского в деле продолжения конфликта и весьма перспективен для евробюрократии. Не исключено, что поводом для депортации в перспективе может стать любая мелочь, вплоть до просрочки коммунальных платежей или перехода дороги в неположенном месте. Вообще что угодно, прямо или косвенно соотносящееся с понятием "нарушение законов государства". Мобилизационный ресурс, который находится в непосредственной юрисдикции режима Зеленского, выработан, что грозит ВСУ в перспективе лавинообразной утратой боеспособности фронтовых частей. Западу в этой связи не остается ничего, кроме как подпитывать мобилизационную машину Украины свежим пушечным мясом. А оно с высокой долей вероятности в очень скором времени, по опыту Польши, начнет выдворяться по вышеупомянутой формуле.
Вчера, 22 июля, главным событием дня стало освобождение села Белая Гора на Константиновском направлении.