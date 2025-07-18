ВС РФ расширили зону контроля в Покровске – итоговая сводка Readovka за 23 июля

00:05 24.07.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 23 июля в разрезе СВО. Русские войска успешно закрепились в Покровске и расширяют зону прорыва в город. В Польше нашли схему, как выдворять украинцев для поддержки мобилизации в незалежной.



"Домкрат" сработал



