Заявления Мединского после переговоров. Итоги третьего раунда

01:29 24.07.2025

24 июля 2025



23 июля в Стамбуле завершился третий раунд переговоров делегаций России и Украины. О результатах встречи рассказал помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский. Подборку его заявлений сделали "Известия".



Обмен телами погибших и пленными



Все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между сторонами были выполнены, заявил Мединский. В рамках договоренностей Россия вернула Украине более 7 тыс. тел погибших военнослужащих. Обмен состоялся на украинско-белорусской границе.







Также РФ и Украина провели обмен пленными, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. По прибытии в Россию они продолжат лечение и реабилитацию.



Кроме того, РФ предложила провести новый обмен по 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны. Помимо этого, российская сторона выразила готовность передать еще 3 тыс. тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).



Также Россия в очередной раз выступила с предложением провести короткие гуманитарные паузы.







Возвращение гражданских



В ходе переговоров делегации обсудили вопрос о возвращении гражданских лиц, перемещенных в результате боевых действий. Украина еще не вернула около 30 жителей Курской области, сообщил помощник президента РФ.



"Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, так верните их домой. Как вы говорите. А если вы взяли их в заложники, как [палестинское радикальное движение] ХАМАС, давайте называть их заложниками", - сказал Мединский.



Он добавил, что украинские дети, находящиеся сейчас в России, содержатся в достатке и безопасности под государственным контролем.



В настоящее время уполномоченные по правам человека и правам ребенка в РФ ведут работы по списку детей с Украины, находящихся якобы на территории России. При этом в ходе изучения документа выяснилось, что 50 внесенных в этот список людей - взрослые, сообщил глава российской делегации.



Проекты меморандумов



Как указал Мединский, переговоры о содержимом меморандумов длились долго. Позиции сторон в настоящее время далеки друг от друга, подчеркнул глава российской делегации.







"Мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданных в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга", - сказал помощник президента РФ.



Он добавил, что стороны договорились поддерживать контакты на уровне делегаций и оперативно на уровне рабочих групп.



О встрече глав государств



Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского должна "поставить точку", заявил Мединский. Условием встречи глав государств он назвал предварительную отработку условий соглашения по урегулированию.







"На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец - делу венец?" - отметил помощник президента РФ.



Четвертый раунд переговоров



Мединский, отвечая на вопрос "Известий", также высказался о возможности проведения четвертого раунда переговоров.



"Мы надеемся, что будет", - сообщил помощник президента России.



