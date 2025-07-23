"Ъ": Подготовку саммита ШОС в Китае осложнили разногласия членов организации

02:35 24.07.2025

Шанхайский спор

Подготовку саммита ШОС в Китае осложнили разногласия членов организации



23.07.2025



Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ведут подготовку к своему саммиту, который пройдет 31 августа - 1 сентября в китайском Тяньцзине. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия и Китай намерены вывести ШОС на уровень, "бесконечно уходящий вверх". При этом он признал, что "у России много дискуссионных вопросов с Китаем, Индией и странами СНГ", решение которых требует "искать баланс интересов и не применять угрозы и ультиматумы". Задача эта выглядит непростой - в частности, в связи с жесткой позицией Индии, требующей осуждения другого члена ШОС - Пакистана - за поддержку терроризма. Участие премьера Моди в саммите ШОС остается под вопросом. Еще одна проблема - стремление вступить в ШОС Армении и Азербайджана, имеющих напряженные отношения с Россией и так и не помирившихся друг с другом.



"Нулевая терпимость" Индии



Подготовка к ежегодному саммиту Шанхайской организации сотрудничества вступила в решающую фазу после состоявшейся в середине июля встречи глав МИДов стран ШОС в Тяньцзине.



Принимая ее участников, председатель КНР Си Цзиньпин обозначил ряд идей по развитию ШОС, назвав первоочередной задачей успешное проведение очередного саммита. Как заявил после встречи в Тяньцзине с главой МИД КНР Ван И глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия и Китай готовы вывести ШОС на уровень, "бесконечно уходящий вверх".



Решение этой амбициозной задачи, впрочем, упирается в ряд проблем, связанных с напряженной ситуацией в отношениях как между членами ШОС, так и между государствами, которые только претендуют на членство в этой организации.



Наличие этих раздражителей был вынужден признать и сам глава российской дипломатии, выступая на "Форуме будущего 2050". "У нас, конечно, много вопросов, которые вызывают споры, которые требуют дополнительных рассмотрений, дополнительных взаимных уступок с нашими великими соседями - и с Китаем, и с Индией, и со странами СНГ, Евразийского экономического союза. Чем плотнее, чем теснее сотрудничество, тем больше возникает вопросов, по которым каждый хочет чуть-чуть побольше свои интересы отстоять",- заявил Сергей Лавров. По его словам, если не употреблять угрозы, ультиматумы, "тем более не применять их на практике, всегда можно найти честный баланс интересов".



Иллюстрацией слов российского министра и всей сложности задачи китайских организаторов избежать конфликтов и скандалов на саммите в Тяньцзине стала предельно жесткая позиция Индии по отношению к другому члену ШОС - Пакистану.



В то время как Сергей Лавров призывает искать компромиссы, индийское руководство провозгласило альтернативный принцип "нулевой терпимости" к терроризму, делающий любые компромиссы неуместными. Дели обвиняет Пакистан в организации совершенного 22 апреля теракта в городе Пахалгам в Кашмире, в результате которого погибли 26 человек.



В своем выступлении на совещании глав Минобороны стран ШОС, состоявшемся 25–26 июня в китайском Циндао, министр обороны Индии Раджнатх Сингх сделал особый упор на принцип "нулевой терпимости" к терроризму, призвав коллег по ШОС принять правомерность аргументов Индии и занять более решительную позицию по отношению к Пакистану.



Глава Минобороны Индии заявил: "Крайне важно, чтобы те, кто спонсирует, поощряет и использует терроризм в своих узких и эгоистичных целях, понесли ответственность за последствия. Некоторые страны используют трансграничный терроризм в качестве инструмента политики и предоставляют убежище террористам. Таким двойным стандартам не должно быть места. ШОС должна без колебаний порицать такие страны".



Однако этот призыв Дели так и не был услышан в Циндао, в связи с чем индийская сторона отказалась подписывать совместную декларацию совещания глав минобороны ШОС.



Как пояснил "Ъ" информированный источник в Дели, демарш был вызван тем, что Индию не устроила формулировка совместного документа, не упоминающая теракт в Пахалгаме, однако содержащая упоминания об инцидентах в пакистанской провинции Белуджистан.



По словам собеседника "Ъ", китайской стороне удалось не допустить осуждения Пакистана на уровне ШОС, в чем индийская сторона усмотрела "двойные стандарты", о которых говорил в Циндао Раджнатх Сингх.



Решимость Индии не отступить от принципа "нулевой терпимости" по отношению к терроризму, который в интерпретации Дели прежде всего должен быть направлен своим глобальным острием против Пакистана, подтвердил на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро и премьер-министр Нарендра Моди.



Приглашая лидеров БРИКС на саммит будущего года, который пройдет под председательством Индии, Нарендра Моди заявил: "Не должно быть никаких колебаний во введении санкций против террористов. Жертвы и сторонники терроризма не могут быть на одной чаше весов. Молчаливое согласие с терроризмом, поддержка террора или террористов не должны быть приемлемы ни при каких обстоятельствах". По словам источников "Ъ", участие индийского премьера в саммите ШОС этого года остается под вопросом из-за разногласий по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом, что ставит в непростое положение хозяина встречи - председателя КНР Си Цзиньпина.



Испытание "шанхайского духа"



Еще одной проблемой ШОС в 2025 году становится необходимость обезопасить себя от новых угроз и рисков, которые могут возникнуть в случае приема в организацию новых членов.



Эту проблему открыто признал на встрече в Тяньцзине глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. "Глава белорусской делегации акцентировал внимание на приверженности "шанхайскому духу", основанному на взаимном уважении, равенстве и солидарности. Он также предостерег, что вступление в ШОС государств, которые пренебрегают ее принципами или переносят на ее площадку двусторонние проблемы, является нецелесообразным и вредным",- сообщили в МИД Белоруссии.



Для России, которая является одной из стран-основательниц ШОС, новой дилеммой становится вопрос о том, насколько уместным может быть обсуждаемое повышение уровня взаимодействия с ШОС Армении и Азербайджана. Эти две страны Южного Кавказа с 2015 года имеют статус партнеров по диалогу ШОС, однако пока так и не урегулировали двусторонние проблемы и не подписали мирный договор.



Кроме того, несмотря на то, что Армения и Азербайджан по-прежнему имеют статус союзников России, их отношения с Москвой в 2025 году достигли исторического минимума за весь постсоветский период и продолжают ухудшаться.



Как повлияли на ШОС тарифные угрозы Трампа



"Армения не скрывает своей европейской ориентации, стремления присоединиться к ЕС. Армянские власти сознательно ведут дело к разрыву связей с ЕАЭС и ОДКБ, которые, кстати, являются партнерами ШОС. А беспрецедентные нападки на Армянскую апостольскую церковь противоречат принципу уважения культурных ценностей и цивилизационного многообразия, который закреплен как одна из основополагающих скреп ШОС",- заявил "Ъ" высокопоставленный дипломатический источник в Москве.



По его словам, в связи с беспрецедентным обострением отношений с Баку российская сторона также засомневалась в целесообразности приема в ШОС Азербайджана, учитывая попытки Баку отдать пальму первенства в миротворчестве на Южном Кавказе президенту Трампу и умаление роли Москвы.



"Согласно действующим правилам, претенденты на статус государства-члена обязуются строго соблюдать Хартию и другие документы ШОС, включая Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, предусматривающий неучастие в союзах, организациях и действиях, враждебных другим государствам-членам",- напомнил собеседник "Ъ".



Сергей Строкань