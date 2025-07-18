"Военное дело": какой "сюрприз" может готовить Запад на Украине?

03:47 24.07.2025

"Грубо развели": как комик Зеленский превратился в кошмар для Украины?

Политолог Ищенко объяснил, почему Зеленский оказался во главе Украины



Отвечая на вопросы читателей издания "Военное дело", политолог Ростислав Ищенко объяснил, как Владимир Зеленский смог стать во главе украинской власти.



- Как талантливый, всеми любимый, еще недавно не знавший украинского языка и уже заработавший миллионы долларов артист, который всего несколько лет назад высмеивал украинскую действительность, национализм и желание вернуть Крым, вдруг превратился в кровожадного монстра? Как Запад заставил комика Зеленского стать тем, кем он стал? Почему в 2019 году выбор Запада пал именно на него?



- Запад здесь ни при чем. Избрали Зеленского украинские избиратели, а злобным, амбициозным характером, при недостатке образования и кругозора, он обладал изначально. Запад просто не препятствовал, но он бы и никому другому в такой ситуации избраться не препятствовал. В стране, где власть захвачена силовым путем и держится на нацистских штыках, к власти может прийти только тот, кто устраивает нацистские штыки. Зачем же Западу беспокоиться? Наоборот, легитимно избранный подавляющим большинством голосов Зеленский был для них идеальным вариантом, так как позволял ссылаться на то, что это воля украинского народа. Ну, а что украинские избиратели не сообразили, что если им в стране, контролируемой олигархами, по олигархическому телевидению показывают снятый на деньги олигархов телесериал про храброго учителя, который победит олигархов, то значит их грубо разводят, так все избиратели во всех странах такие.



"Победы не будет": что доказывает поведение Запада в конфликте с Россией?

Политолог Килинкаров заявил, что у Запада не получается победить Россию



Политолог Спиридон Килинкаров заявил об очевидном расколе Запада, который является подтверждением того, что на поле боя победить Россию у него не получается.



"Если бы у Запада получалось выигрывать у России на поле боя, то он был бы объединенным и никаких внутренних споров в отношении России там бы не велось. И оружия они бы поставляли столько, сколько нужно, и США не отползали бы от этого конфликта", говорит эксперт.



Дело в том, что все западные политические решения связаны с ситуацией на поле боя, а действия российской армии заставляют политиков на Западе по-разному видеть ситуацию. Если бы Россия терпела поражение, продолжает Килинкаров, то Запад бы без всяких сомнений сообща добивал бы ее.



"А сейчас ситуация такая, что поражение России нанести не получается. Не получается у Запада военным путем добиться достижения своих геополитических целей и задач. Запад разъединен. Нет единства ни внутри ЕС, ни в целом. Американцы также видят ситуацию по-своему, но понимают, что победы не будет", говорит политолог.



Поэтому, продолжает эксперт, США не хотят брать на себя ответственность за это поражение и зафиксировали за собой роль посредника, который просто поставляет вооружения.



Европу, по его словам, тоже не интересует судьба разгромленной Украины, европейцы просто хотят попасть за стол послевоенных переговоров в качестве полноценного участника, для чего создают проблемы как России, так и США.



"Patriot – это маскировка": какой "сюрприз" может готовить Запад на Украине?

Эксперт Ходаренок: поставки ЗРК отвлекают внимание от поставок опасных ракет



Военный эксперт Михаил Ходаренок обратил внимание, что Запад, говоря о новых поставках вооружений Украине, основной акцент делает на комплексах Patriot, совершенно не упоминая о других видах вооружений.



"Возможно, это такой способ маскировки и смещение внимания с других видов вооружения и военной техники, которая также готовится к поставке на Украину", полагает Ходаренок.



Он отметил, что "Патриот" - это всего лишь система для уничтожения аэробаллистических целей, а такие средства нападения составляют сейчас 10–15% от всех средств, которыми Россия наносит удары по Украине.



"Против беспилотников „Патриот" малоэффективен. Даже если все поставки „Патриот" будут выполнены в полном объеме, то этого хватит только на прикрытие Киева", объясняет эксперт.



При этом, помимо ЗРК Patriot в ВСУ поставляется весь перечень вооружений начиная от боеприпасов к ствольной артиллерии и заканчивая управляемым оружием.



"Вполне возможно, что нам далеко не все известно, что еще могут поставить Украине. Не исключено, что там скоро появятся или даже уже находятся управляемые ракеты большой дальности полета. Во всяком случае, такие намерения Запад высказывал. А эти ракеты, без сомнения, резко усилят боевые и оперативные возможности ВС Украины", предупредил эксперт.



Автор: Павел Шишкин, Редактор