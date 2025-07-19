|В Узбекистане разрабатывают ужесточение наказания за насилие над детьми, - Шахноза Мирзиеева
12:16 24.07.2025
"Мы инициируем поправки, чтобы наказание за насилие над детьми стало неотвратимым" - Шахноза Мирзиеева
В Узбекистане разрабатывают ужесточение наказания за насилие над детьми. Среди планируемых поправок - пожизненный запрет на работу с детьми. "Ребенок не может „дорасти до защиты". Она должна быть у него с первого вдоха", - заявила первый замглавы Агентства соцзащиты Шахноза Мирзиеева [младшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева].
Национальное агентство социальной защиты при президенте Узбекистана инициирует изменения в законодательство, направленные на усиление защиты детей от насилия. Об этом заявила первый заместитель директора агентства Шахноза Мирзиеева.
"Я часто думаю, в какой момент взрослый прекращает видеть в ребенке человека? Когда раздражение становится оправданием для жестокости?" - написала Мирзиеева в Instagram.
По ее словам, защита ребенка не должна зависеть от обстоятельств.
"Ребенок не может „дорасти до защиты". Она должна быть у него с первого вдоха. Без условий", - подчеркнула она.
По словам Мирзиеевой, Национальное агентство социальной защиты в течение последних месяцев последовательно работает над предотвращением насилия в отношении детей. "Сегодня эта работа выходит на новый уровень", - отметила она.
Агентство инициирует поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, чтобы сделать наказание за насилие над детьми "неотвратимым и справедливым - с максимальной мерой ответственности и без смягчающих обстоятельств".
В частности, сформирована межведомственная рабочая группа с участием представителей МВД, Министерства здравоохранения, Министерства дошкольного и школьного образования. В числе предлагаемых изменений:
- ужесточение санкций для тех, кто причиняет вред детям;
- пожизненный запрет на работу с детьми для лиц, допустивших жестокость;
- введение единых протоколов реагирования, "чтобы ответственность была быстрой, а защита - реальной".
"Я не верю, что насилие - это „случайность". Это всегда выбор взрослого. А значит, на другой чаше весов должен быть выбор остановить это. Не оправдывать. И не закрывать глаза. Потому что иначе мы потеряем право называться людьми", - заключила Шахноза Мирзиеева.
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