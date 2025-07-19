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В Узбекистане разрабатывают ужесточение наказания за насилие над детьми, - Шахноза Мирзиеева
12:16 24.07.2025

"Мы инициируем поправки, чтобы наказание за насилие над детьми стало неотвратимым" - Шахноза Мирзиеева

В Узбекистане разрабатывают ужесточение наказания за насилие над детьми. Среди планируемых поправок - пожизненный запрет на работу с детьми. "Ребенок не может „дорасти до защиты". Она должна быть у него с первого вдоха", - заявила первый замглавы Агентства соцзащиты Шахноза Мирзиеева [младшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева].

Национальное агентство социальной защиты при президенте Узбекистана инициирует изменения в законодательство, направленные на усиление защиты детей от насилия. Об этом заявила первый заместитель директора агентства Шахноза Мирзиеева.



"Я часто думаю, в какой момент взрослый прекращает видеть в ребенке человека? Когда раздражение становится оправданием для жестокости?" - написала Мирзиеева в Instagram.

По ее словам, защита ребенка не должна зависеть от обстоятельств.

"Ребенок не может „дорасти до защиты". Она должна быть у него с первого вдоха. Без условий", - подчеркнула она.

По словам Мирзиеевой, Национальное агентство социальной защиты в течение последних месяцев последовательно работает над предотвращением насилия в отношении детей. "Сегодня эта работа выходит на новый уровень", - отметила она.

Агентство инициирует поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, чтобы сделать наказание за насилие над детьми "неотвратимым и справедливым - с максимальной мерой ответственности и без смягчающих обстоятельств".

В частности, сформирована межведомственная рабочая группа с участием представителей МВД, Министерства здравоохранения, Министерства дошкольного и школьного образования. В числе предлагаемых изменений:

- ужесточение санкций для тех, кто причиняет вред детям;
- пожизненный запрет на работу с детьми для лиц, допустивших жестокость;
- введение единых протоколов реагирования, "чтобы ответственность была быстрой, а защита - реальной".

"Я не верю, что насилие - это „случайность". Это всегда выбор взрослого. А значит, на другой чаше весов должен быть выбор остановить это. Не оправдывать. И не закрывать глаза. Потому что иначе мы потеряем право называться людьми", - заключила Шахноза Мирзиеева.

В начале июля воспитатель и методист частного детсада в Ташкенте были признаны виновными по делу об истязании двухлетнего мальчика, но им смягчили наказание. Ребенка три дня систематически избивали, затыкали рот простыней, угрожали выбросить в окно. От травм он впал в кому и скончался в больнице.

В Ангренской детской больнице проходит лечение 15-летняя девочка, ставшая жертвой изнасилований, сообщила блогер Саодат Абдузакирова. По ее данным, уголовное дело на стадии завершения, среди фигурантов - четверо парней. Ситуация на контроле детского омбудсмана, центров "Инсон" и Минздрава.

Источник - Газета.uz
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