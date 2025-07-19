В Узбекистане разрабатывают ужесточение наказания за насилие над детьми, - Шахноза Мирзиеева

12:16 24.07.2025

"Мы инициируем поправки, чтобы наказание за насилие над детьми стало неотвратимым" - Шахноза Мирзиеева



В Узбекистане разрабатывают ужесточение наказания за насилие над детьми. Среди планируемых поправок - пожизненный запрет на работу с детьми. "Ребенок не может „дорасти до защиты". Она должна быть у него с первого вдоха", - заявила первый замглавы Агентства соцзащиты Шахноза Мирзиеева [младшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева].



Национальное агентство социальной защиты при президенте Узбекистана инициирует изменения в законодательство, направленные на усиление защиты детей от насилия. Об этом заявила первый заместитель директора агентства Шахноза Мирзиеева.



