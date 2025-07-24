БРИКС: от общих интересов к общим финансовым инструментам, - Виктор Малышев

12:19 24.07.2025

БРИКС: от общих интересов к общим финансовым инструментам

24.07.2025 | Виктор МАЛЫШЕВ



Западные СМИ продолжают голосить, что на XVII Саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро лидеры стран-членов не отложили, а буквально отбросили "фантастические идеи" единой валюты. Но страны, на долю которых приходится не только уже более трети мирового ВВП, но и столь же существенная часть общего денежного оборота, не просто так сконцентрировались на более реальных вопросах первоначальной подготовки к финансовой интеграции. Причем идея перехода на универсальное средство расчетов, используемого в БРИКС вместо американского доллара, вовсе не отброшена. Реализовать ее предстоит без спешки, последовательно, пошагово. Хотя бы во избежание коллапса, который может быть вызван не обязательно крахом, а просто серьезными проблемами долларовой системы, монопольно контролируемой ФРС.



В период проведения 17-й встречи лидеров стран БРИКС, состоявшейся 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро, центральным элементом обсуждения финансовых вопросов стала идея формирования всемирной системы обеспечения финансовой безопасности. Неизбежно вслед за этим встал и вопрос расширения роли финансовых ведомств стран-участниц в деятельности МВФ. Затянувшееся игнорирование этой структурой не собственно БРИКС, а усилий организации по демонополизации мировых финансов уже нельзя просто принимать как данность. Это тем более важно, так как именно МВФ по-прежнему остается чем-то вроде единого регулятора, точнее регулировщика, и располагает полномочиями, которые способны помочь устранить опасные перекосы в мировых "финансовых правилах игры". Члены объединения БРИКС пришли к соглашению о реализации ряда проектов, в том числе касающихся финансовой сферы, которые нельзя не признать весьма значимыми для всего развивающегося мира.



Формирование глобальной сети финансовой безопасности (ГСФБ), как отмечалось и в итоговом коммюнике форума, способно оказать значительное воздействие на существующую систему международных валютных отношений, которая отчетливо демонстрирует стагнацию и игнорирует объективные факторы международной экономики. ГСФБ же может сформировать многоступенчатую систему для противодействия кризисам, учитывающую интересы всех участвующих в БРИКС. Это позволяет минимизировать риски, связанные с колебаниями курсов валют и платежами, особенно для развивающихся стран, обеспечивая при этом доступ к необходимым средствам в национальных валютах. В результате снижается необходимость полагаться на валюты, привычно используемые в качестве резервных.



БРИКС–ЕАЭС: доллар может или должен уйти?



Отходя от традиционной централизованной роли МВФ, государства БРИКС и другие участники ГСФБ продвигают концепцию взаимосвязанной сети, где решения будут приниматься путем совместного обсуждения и, главное, с учетом интересов стран Глобального Юга и постсоветских государств. Расширение объемов условных валютных резервов дает возможность странам БРИКС и их партнерам осуществлять взаимные расчеты и предоставлять кредиты, используя собственные валюты, что ведет к сокращению расходов и рисков, связанных с обменом валют и изменениями курсов.



Такой подход вызван, среди прочего тем, что валютный рынок FOREX, как система устойчивых экономических и организационных отношений, давно уже из единой площадки межбанковских расчетов превратился в подобие тотализатора. Дело дошло уже до того, что многие страны законодательно ограничили на FOREX сделки частных трейдеров из-за повышенного риска.



Впрочем, уже на саммите в Рио-де-Жанейро участники не отошли от оценки перспектив расчетов, основанных на принципах децентрализации и использовании специальных международных расчетных единиц (например, токенов). Это действительно может снизить зависимость от устоявшихся систем, таких как SWIFT, а также уменьшить воздействие санкций и геополитических факторов.



Но пока в столице Бразилии речь шла о расширении применения расчетов в нацвалютах, а не о наполеоновских планах ввести для развивающихся экономик некий аналог евро или особого единого франка, действующего во французских колониях и на заморских территориях. Есть, впрочем, и страны, использующие в качестве национальных валют австралийский и новозеландский доллары, но это слишком маленькие островные экономики Океании.



Второй грандиозный проект членов БРИКС: предложено изменить методику определения размеров квот в МВФ, используя данные о валовом внутреннем продукте, скорректированном с учетом паритета покупательной способности. Это должно привести к увеличению влияния стран БРИКС на принятие решений в этой международной организации. Не стоит забывать, что БРИКС, ЕАЭС и кандидаты на вступление в эти организации по совокупному ВВП давно уже опережают развитые экономики.



Если же говорить конкретно, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что доля голосов стран БРИКС в МВФ должна быть не менее 25% по сравнению с текущими 18%, что является отражением возрастающей роли этого объединения в мировой экономике. И это, на самом деле, еще весьма дипломатичное требование. Поскольку совокупная экономическая мощь объединения БРИКС, измеренная с учетом паритета покупательной способности, по прогнозам МВФ, в 2025 году может подняться до уровня выше 40% в общемировом измерении. Причем в течение 10-15 лет вклад стран-членов БРИКС превысит 50% от общего объема мировой экономики.



Отдельный разговор о расширении инициативы создания "альтернативного МВФ" – Резервного фонда условных валютных резервов (CRA) с капиталом в 100 миллиардов долларов, который выполняет роль финансовой защиты для стран БРИКС в кризисных обстоятельствах, включая возможность получения кредитов в их собственных национальных валютах.



Впрочем, как-то контролировать финансовые системы БРИКС пока еще довольно сложно уже хотя бы потому, что участники все еще избегают реально выходить за границы межгосударственных расчетов. Интересы же транснациональных монополий пока продолжают "оберегать" и в БРИКС. Это происходит на фоне высокого товарооборота стран объединения, который уже превышает отметку в один триллион долларов. Суммарный же ВВП БРИКС, рассчитанный по паритету покупательной способности, составляет 77 трлн долларов, что значительно больше показателей группы G7 (57 трлн).



Также довольно-таки болезненным вопросом остается социальный, причем неодинаковый для разных участников объединения. Итоговый документ саммита зафиксировал также подходы к решению проблем социального расслоения, повышению благосостояния граждан, обеспечению более широкого доступа к медицинским услугам и обучению, а также нейтрализации социальных вызовов, связанных с изменениями в численности населения и состоянием здоровья. Во всех развивающихся странах-членах и партнерах БРИКС наблюдаются внутригосударственное и территориальное расслоение общества, представляющее опасность для стабильного прогресса и делающее невозможными оценки социального развития по методу "средней температуры по больнице".



В целом саммит в Рио подтвердил, что пошаговое формирование коллективной финансово-экономической системы, бросающей стратегический вызов "общезападному" монополизму в мирохозяйственных взаимосвязях, – необратимая тенденция.