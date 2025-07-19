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В Казахстане утвердили концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли на 15 лет
13:25 24.07.2025

Правительство Казахстана постановлением от 21 июля 2025 года утвердило Концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли РК на 2025 - 2040 годы, сообщает Zakon.kz.

Концепция разработана Министерством энергетики совместнос с заинтересованными госорганами компаниями и содержит анализ текущей ситуации, обзор международного опыта и видение развития отрасли, определяет основные подходы, принципы и целевые индикаторы по устойчивому развитию нефтеперерабатывающей отрасли республики на 2025 - 2040 годы с учетом региональных и мировых вызовов по основным направлениям:

1. Обеспечение экономики отечественными нефтепродуктами.
2. Экспорт отечественных нефтепродуктов.
3. ESG, развитие прикладной науки и базовой нефтехимии.
4. Повышение вклада в ВВП страны.

В частности, согласно документу, в среднесрочной перспективе планируется решить ожидаемую нехватку нефтепродуктов на внутреннем рынке и начать развивать экспортный потенциал в ближайшие регионы, для этого целесообразно:

- вначале использовать потенциал расширения действующих заводов;
- далее инициировать строительство нового НПЗ.

Как отмечается, расширение действующих НПЗ является целесообразным по ряду причин, в том числе наиболее густонаселенными регионами и, следовательно, имеющими наибольший спрос на нефтепродукты, являются южные регионы Казахстана и регионы Центральной, Южной и Юго-Западной Азии.

Кроме того, действующие НПЗ имеют такие преимущества, как квалифицированные кадры с опытом модернизации и пуско-наладки новых объектов, развитая инфраструктура, включающая нефтепроводы, железнодорожные и автомобильные дороги для поставки нового оборудования и материалов в случаях расширения и отгрузки большего объема нефтепродуктов, эстакады подачи и источники энергоресурсов. Таким образом, в период 2009-2019 годов нефтеперерабатывающей отраслью Казахстана накоплен достаточный опыт реализации крупномасштабных проектов расширения мощностей и глубины переработки нефти.

Так, в настоящее время начаты работы по увеличению объемов нефтепереработки с 18 до 29,2 млн тонн в год, в том числе за счет проектов расширения обрабатывающих мощностей:

- Шымкентского НПЗ – с 6 до 12 млн тонн/год нефти;
- Павлодарского НХЗ – с 5,5 до 9 млн тонн/год нефти в 2 этапа;
- CaspiBitum – с 1 до 1,5 млн тонн/год нефти;
- Атырауского НПЗ – на 0,7 – 1,2 млн тонн/год мощностей вторичной переработки нефти или с 5,5 до 6,7 млн тонн/год по сырью.

Также потенциальными инвесторами прорабатывается проект производства линейного алкилбензола из производимого бензола.

Проект расширения Шымкентского НПЗ включен в перечень из не менее чем 17 крупных проектов для создания кластеров высокого передела в соответствии с Посланием Главы государства от 1 сентября 2023 года. Для активизации проекта и привлечения потенциальных инвесторов и стратегических партнеров планируется к подписанию межправительственное соглашение (стабильность законодательства, долгосрочное обеспечение сырьем, возможность применения международных стандартов, обеспеченность инфраструктурой и энергоресурсами).

В зависимости от перспективной конфигурации схемы Шымкентского НПЗ будет проработан проект производства линейного алкилбензола потенциальными инвесторами. При этом проект Шымкентского НПЗ должен быть одобрен Государственной комиссией по модернизации экономики.

"Реализация высокотехнологичных проектов приведет к увеличению НПЗ глубины переработки нефти с 89 до 94 % и базовой нефтехимии для дальнейших переделов потенциальными инвесторами: бензола, параксилола, алкилбензола, а также алкилатов и олигомеризатов с учетом новых вариантов топливно-нефтехимической конфигурации расширяемых и нового НПЗ", – говорится в документе.

Вместе с тем предлагается начинать проектирование нового НПЗ мощностью 10 млн тонн/год не позднее 2030 года и его строительство в 2032 году в связи с новым ожидаемым дефицитом светлых нефтепродуктов в 2036 году.

Такой вывод вытекает из оценки производства-потребления, например, дизтоплива, связанного с ростом населения с 20 до 27,7 млн человек и, следовательно, отечественного, а также транзитного транспорта:

- 2030 г. – расширение Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн/год приведет к профициту дизтоплива 1,8 млн тонн;
- 2030 – 2036 гг. – увеличение потребности на дополнительные 2 млн. тонн, что приведет к нехватке 0,2 млн тонн дизтоплива, ежегодно возрастающей на 0,3-0,35 млн тонн до 2040 г.;
- 2032 – 2040 гг. – строительство нового НПЗ мощностью 10 млн. тонн/год (2030-2032 гг. – разработка ТЭО и ПСД);
- 2040 г. – полная обеспеченность внутреннего рынка ГСМ и, соответственно, экспорт на развивающиеся рынки Центральной, Южной и Юго-Западной Азии общей численностью на сегодня до 430 млн чел. в соответствии с прогнозами ОПЕК, ExxonMobil и Международного энергетического агентства от 2022-2023 гг.

Конфигурация и, следовательно, линейка продукции нового НПЗ будут определены на основании актуальных требований рынка ГСМ и базовой нефтехимии в рамках ТЭО.

Указывается, что реализация битумных проектов приведет к суммарному увеличению мощностей на 980 тыс. тонн/год битума:

- Павлодарский НХЗ – пуск новой печи увеличивает выработку битума с текущих 280 до 310 тыс. тонн в 2025 году;
- CaspiBitum – увеличение выработки битума с 500 до 750 тыс. тонн/год за счет увеличения переработки каражанбасской нефти с 1 до 1,5 млн тонн/год в 2025 году;
- ТОО "Batys Bitum", Актобе – строительство нового производства на 700 тыс. тонн/год битума к 2026 году, сырье – российский гудрон.

В рамках решения поставленных перед вновь создаваемым НИИ нефтепереработки и нефтехимии задач предстоят комплексное исследование нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли, выявление основных вызовов и возможностей для улучшения производства, определения целесообразности расширения или строительства новых мощностей НПЗ и НХЗ.

Кроме того, предлагается развивать прикладную науку.

Развитие нефтеперерабатывающей отрасли приводит к необходимости создания специализированного отраслевого НИИ нефтепереработки и нефтехимии в Казахстане.

К проактивным задачам НИИ относятся:

1. Комплексное исследование нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли в РК, выявление основных вызовов и возможностей для улучшения производства, определение целесообразности строительства новых мощностей НПЗ и НХЗ.
2. Разработка стратегии исследований, ориентированной на инновационные технологии и процессы в нефтепереработке и нефтехимии.
3. Оценка потенциала, внедрение экологически чистых и энергоэффективных технологий, снижение воздействия на окружающую среду.
4. Анализ лучших мировых практик для внедрения в Казахстане и тиражирования в Центральной Азии.
5. Разработка и реализация программы подготовки и переподготовки топ-менеджеров, высококвалифицированных специалистов и научных кадров для обеспечения устойчивости и продолжительности деятельности НИИ.
6. Разработка мер по созданию партнерских отношений с ведущими международными НИИ и компаниями для обмена опытом, знаниями и технологиями.
7. Разработка отраслевых нормативных актов, в том числе нормативных документов, национальных стандартов в области авиационных и моторных топлив (К6+ / Euro-6+).
8. Взаимодействие с государственными структурами и бизнес-сообществом для внедрения исследовательских разработок в реальные производственные условия, в том числе производство катализаторов, вовлечение в переработку альтернативного сырья, повышение эффективности процессов и в целом – переосмысление традиционной архитектуры нефтепереработки и нефтехимии.
9. Выдача допуска на производство авиатоплива в качестве независимой специализированной организации.

Дальнейшие работы будут проводиться НИИ с учетом технического аудита КМГ по трем НПЗ исходя из конкретных задач и проблем НПЗ, с учетом комплаенс-процедур КМГ и Фондом.

Документ также предусматривает:

- Формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза.
- Пути снижения внеплановых остановок и аварийных ситуаций на НПЗ.
- Основные принципы и подходы развития.

Ожидаемые результаты:

- 100 %-ное обеспечение ГСМ растущих потребностей экономики в период 2032 – 2040 годы.
- Увеличение доли нефти месторождений "Кашаган" и "Тенгиз" в сырье НПЗ.
- 100 %-ная обеспеченность сырьем НПЗ.
- Экономический эффект от проектов расширения НПЗ – увеличение переработки нефти с 29,2 до 39,2 млн. тонн/год.
- Снижение аварийности НПЗ.
- Увеличение надежности оборудования и межремонтного периода НПЗ с 1 до 3 лет.
- Уменьшение "серого" экспорта и перетоков нефтепродуктов с 42,5 до 1 тыс. тонн/год и законный экспорт.

Лариса Черненко

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1753352700


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