Мелания Трамп: "новый" советник президента, - Валерий Бурт

15:37 24.07.2025

Мелания Трамп: "новый" советник президента

От решения главы Белого дома пахнет духами его супруги



24.07.2025 | Валерий БУРТ



От непредсказуемого Дональда Трампа можно ожидать всякого. Но он не одинок в своих "стремлениях" – жена Мелания ему под стать. По словам президента США, она выступает в роли его советника. Во всяком случае, в одном вопросе дама оказала влияние на своего супруга. В этом Трамп признался публично.



На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марко Рютте он поведал, что, вернувшись домой, рассказал Мелании, что очень хорошо поговорил с Президентом России Владимиром Путиным. На что жена ехидно возразила: "Правда? А в это время русские разбомбили еще один город на Украине…"



Возможно, она добавила еще что-то, о чем Трамп умолчал. И не рассказал о том, как он воспринял заявление жены – согласился или возразил. Может, съязвил: "Я же не учу тебя, дорогая, как готовить мой любимый стейк!"



Впрочем, это не имеет значения. Важно другое: на перемену настроения Трампа к России и Путину – от благожелательного до воинственного – во многом повлияла его жена. Так утверждают журналисты, такого мнения придерживаются политики и политологи. Некоторые в Америке даже считают, что Мелания не просто советник, а "мозговой центр" мужа-президента и корректирует многие его решения. Кто-то распустил слух, что она даже повлияла на решение Трампа возобновить поставки вооружений на Украину. Фигурально выражаясь, от решения главы Белого дома пахнет духами его супруги.



Вспоминается ненавистный Трампу Джо Байден и его жена Джилл. Упорно говорили, что она, по сути, является первой женщиной – президентом США, поскольку обладает большим влиянием на своего благоверного, часто совершавшего неадекватные поступки. Она не только присутствовала на встречах в Белом доме, слушала доклады и задавала вопросы, но и утверждала указы первого лица. Журналист Брэндон Вейхерт писал, что, Джилл, "вероятно, – настоящая сила, стоящая за троном".



Можно только догадываться, каких дел наворотил этот американский семейный подряд. Но мы знаем лишь некоторые, в том числе помилование непутевого сына Байденов – Хантера, на котором "висело" несколько статей уголовного кодекса. По этому поводу Джо вполне серьезно заявил: "Я надеюсь, что американцы поймут, почему я, как отец и президент, пришел к такому решению".



Конечно, все поняли и оценили!



Сегодня "за троном" Дональда Трампа стоит Мелания Трамп и некоторым очень понравилось, как она "вправила мозги" супругу. В частности, член палаты представителей, республиканец Мо Брукс даже предложил наградить ее медалью.



Более скромно оценил "деятельность" жены президента другой политик Дон Бэкон. "Думаю, что мы должны поблагодарить Меланию, – сказал он в интервью программе NewsNation "Воскресенье на Капитолийском холме". – Я рад, что президент изменил свое отношение к Украине. Он сам говорит, что его жена, родом из словенского Ново-Место, "где не любят русских", ежедневно вспоминает о том, что Россия бомбит Украину каждую ночь".



Автор книги "Искусство заключать сделки: нерассказанная история Мелании Трамп" Мэри Джордан на станицах The Times иронично заметила, что "Трамп прислушивается к некоторым людям по определенным вопросам, особенно если ему очень близки или если их фамилия Трамп".



Одни блогеры называют жену президента США "Агентом Меланией Трампенко" и изображают в национальных украинских нарядах. Другие призывают ее выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Сейчас это звучит как шутка, но через несколько лет Мелания, набравшись политического опыта, вполне может это сделать.



У нее перед глазами пример Хиллари Клинтон. Она, выйдя из тени мужа, начала свою политическую карьеру и стала государственным секретарем. Затем лишь чудо по имени Трамп помешало занять ей Овальный кабинет, где когда-то развлекался с пухлой стажеркой Моникой Левински ее супруг – озорник Билл.



Другие первые леди Америки последних десятилетий тоже оставили свой след в истории. Но не такой заметный. Исключение – Мишель Обама, которую часто сравнивали с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой из-за ее огромной популярности. Она делала вид, что близка к народу, и ее ухищрения многие принимали за искренность. Но она выглядела столь же фальшиво, как и ее муж…



Вернемся к Трампу. Если разобраться, то в том, что он послушался (или слушается постоянно?) Меланию, нет ничего особенного. С бытовой точки зрения Дональд поступил, как преданный муж, уважающий мнение жены. Но при этом "забыл", что он президент большой страны и решения по судьбоносным вопросам должен выносить лично.



Перед нами предстал истинный Трамп, к которому мир уже привык. Тот, что пытается решить проблему с налета, не вдаваясь в детали, не разобрав сложностей. Президент – человек впечатлительный, непостоянный – сегодня говорит одно, завтра другое. Он не уверен в себе, подвержен колебаниям, мечется между мнениями жены, советников, приятелей, деловых и политических партнеров. И не только…



Представьте, что Трамп идет по дорожке сада в своем поместье в Мэр-а-Лаго во Флориде и натыкается на садовника, подстригающего кусты с розами. Тот почтительно приподнимает шляпу и щелкает секатором: "Отличная погода, Дон, не правда ли?"



После обмена любезностями разговор переходит в политическую плоскость. И собеседник Трампа советует ему, как поступить с Ираном и что делать с конфликтом на Украине. Президент слушает и что-то черкает в своей записной книжке. Через пару дней он сообщит, кто был автором очередной "замечательной" идеи…



Интересно, как Трамп относится к "должности" жены? Ведь слухи о том, что не он принимает важные решения, вредят его рейтингам и положению в обществе. К тому же за спиной президента шепчутся, что у него, как и у Байдена, возникли проблемы, связанные с возрастом.



Впрочем, это уже не слухи, а реальность. После жалоб Трампа на опухшие ноги и появление синяков на тыльной стороне ладони, врачи Белого дома обнаружили у него хроническую венозную недостаточность. Однако пресс-секретарь Кэролайн Левитт радостно сообщила, что в остальном состояние его шефа не внушает опасений – эскулапы не обнаружили у президента США симптомов сердечной недостаточности, дисфункции почек и прочих серьезных недугов.



Однако Трампу предстоит нести бремя президентства еще три с лишним года. За это время многое может измениться, да и болезней прибавится. Это значит, что президент будет чаще нуждаться в различной помощи. И самую большую поддержку Трамп сможет получить от своей супруги. Как было с его предшественником Байденом…