В Таджикистане ждут Путина, - Виктория Панфилова

15:40 24.07.2025

В Таджикистане ждут Путина

Душанбе обеспокоен ужесточением миграционной политики в РФ



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

23.07.2025



Президента России Владимира Путина ожидают с государственным визитом в Душанбе в октябре. Это событие станет ключевым в развитии российско-таджикских отношений. Визит приурочен к саммитам СНГ и "Центральная Азия – Россия", что подчеркивает стратегическое значение двустороннего сотрудничества в региональном контексте, включая обсуждение ситуации в Афганистане. Ожидается, что Путин и его таджикский коллега Эмомали Рахмон подведут итоги мартовских переговоров в Москве, посвященных укреплению партнерства и решению актуальных вопросов.



О готовящемся визите Владимира Путина в Таджикистан стало известно из опубликованного плана работы правительства Таджикистана на второе полугодие 2025 года, размещенного на портале правовой информации Минюста Республики Таджикистан (РТ), об этом сообщил ресурс "Азия плюс". К этому времени уже можно подводить первые итоги подписанных в Кремле 17 марта 2025 года соглашений.



Например, по Сангтудинской ГЭС-1. Это совместное предприятие, 75% минус 1 акция принадлежит России, 25% плюс 1 акция – Таджикистану. Единственным покупателем электроэнергии этой станции является национальный холдинг Таджикистана "Барки Точик", который задолжал России более 25,3 млрд руб. (свыше 3,2 млрд сомони). Россия для стабилизации таджикской компании простила этот долг. В начале лета начался процесс поэтапного списания этого долга, который полностью будет погашен к 2034 году. Одновременно снизились тарифы на электроэнергию с 3,2 до 1,5 цента за 1 кВт-ч с последующим повышением до 2,2 цента к 2032 году, а срок окупаемости инвестиций в Сангтудинскую ГЭС-1 66,6 млрд руб. продлили с 20 до 35 лет – до 2048 года. Энергетическое значение объекта трудно переоценить. Сангтудинская ГЭС-1 с установленной мощностью 670 мегаватт поставляет около 12% всей электроэнергии Таджикистана.



Россия приступила к строительству в Душанбе Индустриального парка. Это знаковый проект, призванный существенно нарастить число российских промышленных предприятий в Таджикистане и придать импульс развитию двустороннего товарооборота. Это в полной мере соответствует задачам, поставленным лидерами России и Таджикистана на недавних переговорах. "В республике работают свыше 300 предприятий с российским участием, а в целом наше капиталовложение составляет 1,6 млрд долл.", – сказал тогда Путин. И хотя парк еще строится, торговые отношения уже демонстрируют рекордные показатели: товарооборот вырос более чем на 1 млрд долл., превысив прошлогодние результаты на 10%. Об этом сообщил посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев, выступая 22 июля 2025 года на Первом Центральноазиатском международном экономическом форуме.



Отдельное внимание в двустороннем диалоге традиционно уделяется и поддержке русского языка в республике. В Душанбе началось строительство Международного образовательного центра для одаренных детей, способного принять 500 учащихся (с общежитием на 300 мест), инициированное президентами Рахмоном и Путиным в режиме видеоконференции. Путин сравнил будущий центр с российским "Сириусом". Одновременно стартовало возведение нового здания Государственного русского драматического театра имени В. Маяковского (500 мест) взамен снесенного в 2016 году. Оба объекта планируется завершить к декабрю 2026 года. По сообщениям СМИ, Россия обеспечивает полное финансирование, материально-техническое оснащение и дальнейшую эксплуатацию театра, назначать его художественного руководителя будет Минкультуры РФ из числа россиян.



Инициатором театрального проекта выступил мэр Душанбе, спикер Верхней палаты таджикского парламента Рустам Эмомали, которого эксперты называют возможным преемником президента Эмомали Рахмона. К слову, Рустам Эмомали 29 мая сего года был удостоен аудиенции у Владимира Путина. На встрече был обсужден широкий круг вопросов стратегического партнерства и союзничества Таджикистана и России, сообщила пресс-служба парламента Таджикистана. Важной темой переговоров сторон стали вопросы трудовой миграции, и стороны предприняли шаги к урегулированию накопившихся проблем в этой сфере.



С 1 июля 2025 года в России вступили в силу новые законодательные нормы, призванные усилить контроль за иностранными гражданами. Эти меры включают обязательную сдачу отпечатков пальцев для идентификации и проверку личных смартфонов на предмет истории посещения сайтов и использования мессенджеров (Google, Telegram, WhatsApp) для выявления запрещенных ресурсов. В результате такого контроля некоторые иностранцы уже получают отказ во въезде прямо в аэропорту. Кроме того, вводится система цифрового профиля мигранта. Внутри страны участились полицейские рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства.



Тем не менее правозащитница Валентина Чупик видит в этих изменениях и позитивный аспект. Она отмечает, что новые правила потенциально дадут мигрантам возможность самостоятельно регистрироваться по фактическому месту проживания. Это позволит им избежать зависимости от собственников жилья, которые зачастую отказывают в регистрации из-за нежелания платить налоги, что вынуждает иностранцев приобретать фиктивные прописки. Таким образом, цифровизация может минимизировать необходимость в покупке поддельных документов, цитирует Чупик "Азия плюс".



В России обсуждают дальнейшее ужесточение миграционной политики: депутаты Госдумы выступили с инициативой, направленной на предотвращение формирования "мигрантских гетто". Предлагаемые меры, озвученные депутатом фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым 23 июля в Госдуме, включают обязательную оплату мигрантами обучения своих детей, получение российского гражданства только после уплаты налогов на сумму от 10 млн руб., а также ограничение численности мигрантов до 5% от местного населения. Подобные инициативы вызывают серьезную обеспокоенность у таджикских властей. Это объясняется критической зависимостью экономики республики от денежных переводов трудовых мигрантов: в 2024 году их объем достиг 5,8 млрд долл., что на 27% превысило показатели 2023 года и составило порядка 45% ВВП Таджикистана. Несмотря на все законодательные ужесточения, Российская Федерация по-прежнему остается ключевым направлением для таджикских трудовых мигрантов, численность которых, по разным оценкам, составляет от 1,2 до 2 млн человек. Столь масштабный приток рабочей силы на текущий момент не способен принять ни один другой мировой рынок.