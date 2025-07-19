|Национальный стадион "Бишкек-Арена" примет Всемирные игры кочевников в 2026 и Кубкок Азии по футболу в 2031
15:48 24.07.2025
Главе кабмина показали, как идет строительство двух грандиозных объектов в Бишкеке - стадиона и конгресс-холла
Стадион рассчитан на 51 тыс зрителей, он возводится по высоким стандартам FIFA. Восьмиуровневое здание обещает стать визитной карточкой кыргызского спорта. Власти рассчитывают провести здесь матчи Кубка Азии по футболу в 2031 году. Адылбек Касымалиев отметил необходимость соблюдения всех строительных норм.
Далее он посетил конгресс-холл, который строят возле "Ынтымак Ордо". Объект должен стать достойной площадкой для проведения международных форумов и встреч на высшем уровне, добавил глава кабмина.
Открытие и закрытие VI Всемирных игр кочевников планируется на новом стадионе "Бишкек-Арена"
24 июля 2025
"Sport АКИpress" - Открытие и закрытие VI Всемирных игр кочевников пройдет в начале сентября 2026 года на новом национальном стадионе "Бишкек-Арена". Об этом сообщил министр культуры Мирбек Мамбеталиев на пресс-конференции.
"Открытие и закрытие Игр планируется провести на новом стадионе в селе Орок. Основные соревнования и мероприятия пройдут на Иссык-Куле, в том числе на джайлоо Кырчын, который уже стал традиционной локацией игр", - сказал он.