Национальный стадион "Бишкек-Арена" примет Всемирные игры кочевников в 2026 и Кубкок Азии по футболу в 2031

15:48 24.07.2025

Главе кабмина показали, как идет строительство двух грандиозных объектов в Бишкеке - стадиона и конгресс-холла



Стадион рассчитан на 51 тыс зрителей, он возводится по высоким стандартам FIFA. Восьмиуровневое здание обещает стать визитной карточкой кыргызского спорта. Власти рассчитывают провести здесь матчи Кубка Азии по футболу в 2031 году. Адылбек Касымалиев отметил необходимость соблюдения всех строительных норм.



Далее он посетил конгресс-холл, который строят возле "Ынтымак Ордо". Объект должен стать достойной площадкой для проведения международных форумов и встреч на высшем уровне, добавил глава кабмина.



