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Ташкент обеспокоен безопасностью Трансафганской железной дороги, - Виктория Панфилова
22:36 24.07.2025

Ташкент обеспокоен безопасностью Трансафганской железной дороги

Узбекистан договорился начать реализацию проекта вместе с РЖД

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
24.07.2025

Обеспечение безопасности Трансафганского железнодорожного коридора, призванного соединить Узбекистан, Афганистан и Пакистан, стало ключевой темой переговоров в Кабуле. Председатель Службы госбезопасности Узбекистана (СГБ) Баходир Курбанов встретился с высокопоставленными представителями силовых структур временного правительства Афганистана: главой разведки Абдулом Хаком Восиком, а также министрами внутренних дел Сираджуддином Хаккани и обороны Мухаммадом Якубом. Дискуссии прошли на фоне выхода проекта на стадию финальной подготовки. На днях подписано межправительственное соглашение о разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) по маршруту Термез–Найбабад–Майданшахр–Логар–Харлачи, что подчеркивает общие усилия по достижению мира и стабильности в регионе и интеграции Афганистана в международные отношения.

В Кабуле состоялась серия стратегических встреч, призванных обеспечить безопасность и ускорить реализацию амбициозного Трансафганского железнодорожного проекта, который свяжет Узбекистан, Афганистан и Пакистан. Накануне ключевым событием стало подписание министрами иностранных дел трех стран соглашения о подготовке ТЭО для этой транспортной артерии, призванной открыть новые экономические горизонты.

"Трансафганская железная дорога Узбекистан–Афганистан–Пакистан имеет стратегическое значение для всей Евразии. Этот коридор улучшит торговлю, поддержит экономическое восстановление Афганистана и откроет новые пути к мировым рынкам через южные порты", – заявил после подписания документа глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов. По его словам, на встрече в Кабуле узбекская сторона подтвердила свою приверженность укреплению торговых связей, расширению сотрудничества в сельском хозяйстве, фармацевтике, текстильной промышленности и строительстве, а также увеличению возможностей Термезского международного торгового центра.

Напомним, что в феврале 2021 года в Ташкенте представители Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали дорожную карту по строительству Трансафганской железной дороги. Осенью того же года компания "Узбекистон темир йуллари" и "Российские железные дороги" (РЖД) договорились начать совместные работы по проекту. Из-за смены власти в Афганистане сроки реализации проекта изменились.

Вопросы, критически важные для успешной эксплуатации будущей магистрали, были подняты на уровне силовых ведомств Узбекистана и Афганистана. Стороны сосредоточились на вопросах обеспечения безопасности узбекско-афганской границы, предотвращения трансграничных угроз, борьбы с терроризмом и нелегальным наркотрафиком, подчеркивая взаимосвязь между стабильностью и экономическим развитием. Диалог также затронул перспективы двустороннего сотрудничества в экономике, сельском хозяйстве, транспорте и энергетике, что подтверждает стремление сторон к укреплению партнерства и добрососедства.

Министр транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев в интервью телеканалу "Ozbekiston 24" раскрыл детали реализации железнодорожного проекта. По его оценке, на строительство 700 км железной дороги, которая пройдет по маршруту Термез–Найбабад–Майданшахр–Логар–Харлачи, понадобится пять лет.

Чориев подчеркнул, что переход к проработке ТЭО – "первый и очень важный шаг", который позволит детально изучить маршруты, провести геологические изыскания, а также оценить экономическую и финансовую эффективность будущей магистрали.

На первом этапе по железной дороге планируется перевозить до 3 млн т грузов в год, к 2040 году объемы могут вырасти до 15–20 млн т. Несмотря на высокую стоимость проекта (его первоначально оценили в 5 млрд долл., позже эту цифру скорректировали до 7 млрд долл.), Министерство транспорта рассматривает проект как "стратегическое вложение в устойчивое развитие".

Чориев подчеркнул, что новая железная дорога станет самой короткой и экономически выгодной связью между Узбекистаном и морскими портами Пакистана. Признав наличие сложностей при перевозках через Туркменистан и Иран, чиновник отметил, что "геополитическое влияние" на соседние страны заставляет Узбекистан задуматься об альтернативных коридорах.

Реализации способствует недавнее потепление отношений между Исламабадом и Кабулом, подтвержденное визитом пакистанского вице-премьера Исхака Дара в Афганистан. Однако, несмотря на позитивный диалог, сохраняющаяся угроза трансграничного терроризма делает это сближение хрупким. Если нынешнее затишье в отношениях между Исламабадом и Кабулом сохранится, это может стать поворотным моментом, который приблизит три страны к реализации проекта.

Насколько новые власти Афганистана контролируют ситуацию в стране, могут ли они гарантировать безопасность и стабильность маршрута, рассказал "НГ" ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев: "Нужно обратить внимание на последовательность в двустороннем взаимодействии между СГБ Узбекистана с Главным управлением разведки и другими силовыми структурами правительства Афганистана. Нынешний визит генерал-полковника Баходира Курбанова не первый, еще в начале 2024 года Кабул посещал тогдашний глава СГБ Узбекистана генерал-лейтенант Абдусалом Азизов. Тогда тоже обсуждались вопросы безопасности, в том числе нахождение на афганской территории боевиков религиозно-экстремистских группировок, в первую очередь представленных выходцами из Узбекистана, и соответственно сотрудничества по нейтрализации их деятельности, недопущению их проникновения на территорию Узбекистана. А встречи по пограничным вопросам вообще имеют регулярный и частый характер. Проект строительства Трансафганской железной дороги критически важен для Узбекистана. Нужно отметить неординарный подход Ташкента к сфере безопасности и по этому проекту, и в Афганистане в целом. Приоритетным стал взгляд на Афганистан не столько как на источник угроз безопасности, сколько как на потенциальное пространство взаимосвязанности Центральной и Южной Азии. Мирное развитие Афганистана должно стать главным фактором стабильности в перспективе".

По мнению эксперта, пока не исключено и сотрудничество спецслужб и других силовых структур двух стран с использованием их традиционного функционала. При этом, учитывая многосторонний характер проекта, очень нужны коллективные действия. "Напомню, с апреля нынешнего года после подписания соглашения с АО "Узбекистон темир йуллари" полноценным участником проекта является и российская компания ОАО "РЖД". Таким образом, образовался пул стран, заинтересованных в успешности проекта. Проектируемая вторая ветка в этом проекте по маршруту Мазари-Шариф–Герат делает союзником проекта и Иран. Узбекистан, Россия, Пакистан и Иран являются членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Афганистан имеет статус наблюдателя. Возможно, было бы логично поднять уровень участия афганских сил безопасности в Региональной антитеррористической структуре ШОС, которая располагается в Ташкенте, генерирующем центре проекта Трансафганской дороги", – подчеркнул Князев.

Для обеспечения безопасности строительства и последующей эксплуатации дороги афганские силовые структуры нуждаются в помощи, считает эксперт.

Источник - НГ
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