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ВС РФ начали операцию по охвату города Родинское на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 24 июля
00:05 25.07.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 24 июля в разрезе СВО. Русские войска начали брать город Родинское в клещи. Редакция Readovka также рассмотрела нарастающую численность и географию митингов на Украине как предвестие скорого демонтажа диктатуры Зеленского.

Охватить и задавить



Части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ добились значительных успехов к северу от Покровско-Мирноградского оборонительного района ВСУ. Оборона неприятеля в селе Никаноровка поддалась, и украинские подразделения уже практически оставили населенный пункт. Чуть восточнее части 51-й армии, действующие по реке Казенный Торец, добили оборону ВСУ в селе Маяк и приступили к продвижению в сторону Панковки. На другом берегу реки наши подразделения продолжают штурм Владимировки. Стабилизировать ситуацию украинские войска до сих пор не могут.

Однако самое важное в секторе боев происходит у Родинского. ВС РФ, подойдя на дистанцию прямого удара, решили прежде обеспечить охват города. Со стороны шахты "Краснолиманская" наши бойцы начали движение в сторону села Сухецкое. Вкупе с тем, что ВС РФ контролируют Суворово, участь Сухецкого предрешена, вероятно, неприятель не будет рисковать и в скором времени отступит на Белицкое.

В свою очередь, южное крыло охвата Родинского формируется ныне продолжающимся штурмом села Красный Лиман, которое перетекает в сам город. Оборона у ВСУ там упорнее, чем в северном секторе. Украинское командование опасается, что именно через Красный Лиман ВС РФ войдут в Родинское под прикрытием сельской застройки. Ведь по фронту и с севера от города - поля, и сближение с противником ввиду этого весьма рискованно, даже несмотря на всю слабость состава неприятеля в секторе. Таким образом, украинское командование делает ставку на упорную оборону Красного Лимана, пытаясь отсрочить непосредственный штурм Родинского.

Помимо прочего, охват города еще до начала его непосредственного штурма будет означать, что трасса со стороны Доброполья выбыла из системы снабжения Покровско-Мирноградского оборонительного района противника. На данный момент вместе с трассой Е50 от Павлограда это единственные пути, по которым ВСУ в районе снабжаются. ВС РФ таким образом в боях как на юге Покровска, так и у Родинского вплотную приблизились к решению задачи задушить украинский гарнизон этого большого оборонительного района.

"Механизмы Майдана" против Зеленского

Уже вторые сутки в разных города Украины проходят массовые митинги, вызванные решением Зеленского ликвидировать фактическую независимость от государства антикоррупционных структур НАБУ и САП, которые изначально были созданы Западом для контроля за поступающими от него деньгами. Более того, на митингах подняты уже и политические лозунги а-ля "долой Зеленского и Ермака". О том, что на Украине начался очередной Майдан, говорить еще рано, но тем не менее ситуация имеет потенциал к дальнейшему неблагоприятному для Банковой развитию. Как известно, в политической истории незалежной практически каждое массовое мероприятие имеет заказчика, такое количество людей в условиях фактической военной диктатуры прежде не выходило на улицы, да еще и с политическими лозунгами.

Нельзя исключить, что простых украинцев откровенно достал произвол Зеленского и сопротивление какой-никакой, но борьбы с коррупцией. Ситуация с НАБУ и САП далеко не первый и не самый вопиющий случай. На Украине ежедневно насильно забирают людей в армию, избивают до смерти в военкоматах и прочее, и это не вызывало стихийных митингов такого масштаба, да еще и с политическими лозунгами. Но тут произошло нечто нестандартное.

Можно предположить, что стихийные митинги на самом деле не являются волеизъявлением народа. Вполне вероятно, что это еще один ответ, но уже не "официальный" на ход Зеленского против структур, способных угрожать его режиму. И к организации этих митингов может быть причастен Запад. Инициирование "майданной машины" должно заставить Зеленского испугаться и сдать назад. Этим Запад может пытаться сохранять в балансе расстановку сил на Украине. Это подтверждается тем, что западная пресса активно раскритиковала официальный Киев, но ЕС прямых мер в виде санкций или хотя бы угроз их ввода не предпринял, кроме напоминания о несоответствии действий Зеленского с желанием украинских властей стать членом Евросоюза. Весьма вероятно, что это сделано, чтобы не давать оснований думать, что в отношениях незалежной и ее главных спонсоров наступило охлаждение.

СБУ, в свою очередь, заявила, что некие провокаторы и координаторы уже замечены на демонстрациях, и поспешила сообщить, что это агенты ФСБ. Наличие подобных "провокаторов" более чем достоверно, как никак "технологии Майдана" требуют подобного типа работы с толпой, но то, что это именно агенты наших спецслужб, а не западных, стоит усомниться.

В качестве послесловия важно добавить, что украинский президент изначально пошел в атаку на НАБУ и САП, опасаясь, что разработка его приближенных – это пролог к его устранению с политической арены для дальнейшего ввода в игру экс-главкома ВСУ Залужного. Однако, как показывает развитие событий, Зеленский назад все-таки сдал, дабы отсрочить неизбежное. Но тем не менее "механизмы Майдана запущены". В состоянии ли "машина" заглохнуть, покажет ближайшее время.

Вчера, 23 июля, главным событием дня стало расширение зоны контроля ВС РФ на участке прорыва в городскую черту Покровска.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1753391100


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