ВС РФ начали операцию по охвату города Родинское на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 24 июля

00:05 25.07.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 24 июля в разрезе СВО. Русские войска начали брать город Родинское в клещи. Редакция Readovka также рассмотрела нарастающую численность и географию митингов на Украине как предвестие скорого демонтажа диктатуры Зеленского.



Охватить и задавить



