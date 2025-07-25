Религиозная комиссия США включила Кыргызстан в свой черный список

10:37 25.07.2025

Кыргызстан включен в черный список. На чем основаны действия комиссии США?

Какой религии придерживается Америка?



25.07.2025 | Обзор событий



Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) опубликовала ежегодный отчет за 2025 год, где рекомендуют добавить Кыргызстан в Special Watch List – перечень государств, где зафиксированы серьезные и устойчивые ограничения прав на свободу вероисповедания. Об этом пишут новостные издания Центральной Азии.



По мнению американских экспертов комиссии, "в Киргизии усиливается контроль над религиозной сферой, вводятся новые нормативные акты, усложняющие процесс регистрации религиозных объединений". Отдельные формы мирной религиозной практики, согласно докладу, сопровождаются административными санкциями. Такие меры, по их мнению, могут ограничивать возможность граждан исповедовать веру в соответствии со своими убеждениями.



В чем выражаются ограничения киргизских мусульман в их религиозной практике? Комиссия "этот процесс" не публичит. И с чем связан выбор Киргизии среди стран Центральной Азии? А главное, какими юридическими полномочиями обладает правительственная комиссия США по международной религиозной свободе на территории Киргизии или любого другого государства, включая Нигерию, о которой это комиссия также "беспокоится"?



Со ссылкой на "международное право", любое государство вправе учредить комиссию "по международной религиозной свободе" и выпустить черный список, который возглавит Америка.



Эта же правительственная комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) причислила Россию к самым злостным нарушителям свободы вероисповедания и в этой связи рекомендовала Госдепартаменту ввести новые санкции против России и выделить больше средств на поддержку "гражданского общества" и "независимых" СМИ. Мельчает держава на виду у всего мира.



