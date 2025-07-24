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НГ: НАТО берет на прицел Каспий и Зангезурский коридор
10:44 25.07.2025

НАТО берет на прицел Каспий и Зангезурский коридор
Там, где должны были стоять российские миротворцы, могут появиться американские ЧВК

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
24.07.2025

На Южном Кавказе отмечается активность вооруженных сил разных блоков. На Каспии завершились российско-иранские учения CASAREX 2025. А в это время в Турции и Грузии стартовали маневры НАТО Agile Spirit 2025, которые закончатся 6 августа. Учения проходят в условиях, когда США и Израиль угрожают Ирану новыми ударами, а в Армении и Азербайджане усиливаются антироссийские настроения.

Москва и Тегеран будут пытаться отстоять свои позиции на Каспии и Южном Кавказе. Как сообщили иранские СМИ, совместные учения CASAREX 2025 "были направлены на укрепление сотрудничества между военно-морскими силами двух стран в области поисково-спасательных операций и обеспечения безопасности судоходства в Каспийском море".

Каспий – внутреннее море, и позиция большинства государств региона состоит в том, что здесь не место вооруженным морским силам нерегиональных стран. Хотя, кажется, этот тезис пытаются оспорить.

Наблюдатели обратили внимание на публикации в азербайджанских СМИ, где утверждается, что Баку может разместить у границ России военные базы Турции и НАТО. К примеру, издание Minval Politia писало: "В условиях нарастающей угрозы Баку вправе рассматривать радикальные меры сдерживания. Одним из возможных шагов может стать размещение базы НАТО в Азербайджане – например, в Хачмазском районе, недалеко от границ с Россией. Подобный шаг не нарушал бы международного права и основывался бы на существующем Индивидуальном плане действий по партнерству (IPAP) между Азербайджаном и НАТО". В СМИ обратили внимание на то, что в подписанном на днях главами военных ведомств Турции и Азербайджана меморандуме о взаимопонимании по укреплению взаимной военной безопасности якобы говорится "об официальном открытии к 2027 году военных баз Турции с возможностью размещения на них подразделений НАТО". Стоит отметить, что де-факто турецкие военные еще со времен войны за Нагорный Карабах "прописались" в Азербайджане.

"У России есть политические, материальные и военные ресурсы, чтобы отстоять свои интересы на Каспии и в целом на Южном Кавказе. В совокупности российский и иранский военные флоты составляют главный оборонный кулак в регионе. И пока они вместе – вряд ли какой-либо вражеский корабль из третьих стран появится в Каспийском море. Что же касается возможности открытия военных баз Турции в Азербайджане – тут, видимо, в отношении Баку со стороны Москвы и Тегерана должны действовать политико-дипломатические и материальные факторы", – сказал "НГ" военный эксперт Владимир Попов. Он напомнил, что недавно в России побывали два высокопоставленных чиновника из Ирана – старший советник верховного лидера Али Лариджани и министр обороны Азиз Насирзаде. Иранские представители встречались с военно-политическим руководством РФ, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. "Не исключено, что обсуждались вопросы совместного укрепления безопасности в Каспийском море и Закавказье", – считает Попов. Эксперт уверен, что одна из целей начавшихся на днях на Южном Кавказе маневров НАТО Agile Spirit 2025 – "отработать действия стран альянса против России и Ирана на театрах военных действий Азербайджана, Армении и Грузии".

С 21 по 23 июля американские десантники вместе с турецкими войсками организовали в Кайсери (Турция) отработку воздушно-десантных задач, в том числе совершили парашютные прыжки на незнакомую горно-лесистую местность. "Такие задачи для Североатлантического альянса могут быть связаны с желанием администрации США во главе с Дональдом Трампом взять под свой контроль так называемый Зангезурский коридор, протяженность которого около 40 км. Это местность вдоль армяно-иранской границы и реки Аракс на территории Сюникской области Армении, где существует кратчайший сухопутный путь из Азербайджана в его анклав Нахичевань и далее в Турцию. Его сейчас стали называть "коридором Трампа", – сообщил "НГ" военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев, который долгое время был заместителем командующего Группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ).

По информации Неткачева, с 25 июля по 6 августа в Грузии пройдет штабная и полигонная фаза Agile Spirit 2025 с участием 12 стран НАТО, включая Украину и Грузию. Армения и Япония присоединятся в качестве наблюдателей. Руководство маневрами осуществляет командование США в Европе и Африке USAREUR-AF. Именно в зону его интересов входят Иран и страны Закавказья, в том числе стратегические пути, соединяющие Каспий с Турцией и Черным морем. Эксперт отмечает, что под руководством Пентагона на Agile Spirit 2025 "будут отрабатываться действия по обеспечению безопасности транспортных путей в Грузии, идущих с морских портов Батуми и Поти Черноморского побережья в Азербайджан и Армению". "Видимо, в этот проект США и НАТО уже вписали и контроль за Зангезурским коридором", – предположил собеседник "НГ".

В минувшую среду СМИ сообщили о том, что американцы совместно с Ереваном и Баку якобы утвердили меморандум о передаче контроля над Зангезурским коридором на 99 лет американской ЧВК численностью около тысячи штыков. Согласно этому проекту, названному "Мост Трампа", США забирают минимум 40% доходов от транзита грузов и пассажиров по коридору. Армянской стороне достается только 30%. Вскоре Ереван эту информацию опроверг. Однако в Вашингтоне верят в такие проекты. И президент США Дональд Трамп недавно заявил, что он якобы "совершил чудо" с Арменией и Азербайджаном, намекая на возможный контроль американцев над Зангезурским коридором. СМИ сообщают, что посол США в Армении Кристина Квинн начала активные консультации с местными властями о разблокировании коммуникаций в долине Аракса.

В связи с этим первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин напомнил, что, согласно ранним договоренностям с Баку, контроль за транспортными путями, ведущими из Азербайджана через Армению в Нахичевань, должны осуществлять российские миротворцы. "Сейчас Азербайджан хочет уйти от таких договоренностей", – считает депутат. Он уверен, что отдать Зангезурский коридор под контроль американцев хочет сам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Ереван при поддержке американцев добился того, чтобы с 1 января 2025 года российские пограничники ушли с армяно-иранской границы, – напомнил Юрий Неткачев. – СМИ Армении пишут о том, что Ереван скоро официально выйдет из Договора о коллективной безопасности и потребует вывода 102-й российской военной базы в Гюмри. А кто придет вместо них? Американцы и другие страны НАТО". "Нельзя этого допустить. У России есть политико-дипломатические, экономические и иные рычаги влияния, чтобы выправить ситуацию и отстоять свои геополитические интересы на Южном Кавказе. Возможно, в этом ей поможет Иран", – считает эксперт.

Источник - НГ
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