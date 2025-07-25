Премьер Казахстана на конференции в г. Манжерок отметил проблему обмеления Каспия

10:53 25.07.2025

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на первой Международной экологической конференции в г. Манжерок (Республика Алтай) отметил проблему обмеления Каспия как один из ключевых региональных вызовов.

25 Июль 2025



В ходе выступления на пленарном заседании Премьер-министр подчеркнул, что экологическая безопасность является не просто частью "зеленой" мировой повестки, а важным условием для устойчивого развития любой страны.



