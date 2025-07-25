Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых

13:56 25.07.2025

25 июля 2025, 13:31



Центральный банк (ЦБ) РФ снизил ключевую ставку до уровня 18% годовых. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе регулятора.



"Совет директоров Банка России 25 июля 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее", - уточнили в пресс-релизе.



Согласно публикации, устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий пока не сформирована, долгосрочные ожидания также снизились. При этом прогноз роста ВВП в текущем году сохраняется на уровне 1–2%.



Прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025-го, в свою очередь, изменен до 9–12%. ОжидаетсЯ, что рост кредитования компаний в 2026 году составит 7–12%, а в 2027-м или 2028-м - 8–13%.



Отмечается, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приняты в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Центробанка, годовая инфляция снизится до 6–7% в текущем году, а в 2026-м вернется к 4%.



Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 20 июля рассказал, что до конца года ключевая ставка в РФ может снизиться до 15%, при этом оптимальное для российской экономики значение составляет 7%. Он отметил, что сейчас есть разные варианты развития ситуации к концу этого года, но он предполагает, что ставка опустится до 15%.