Как Узбекистан создает национальную модель искусственного интеллекта (видео)

14:20 25.07.2025

24.07.2025



Глава республики поручил профильным ведомствам создать национальную модель ИИ, а также подготовить 1 млн специалистов в цифровой сфере.



В Узбекистане разрабатывают национальную модель искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказали участники пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.



Начальник департамента министерства цифровых технологий Узбекистана Сарварбек Садуллаев отметил, что республика выбрала правильную стратегию развития ИИ. В ее основе - человекоцентричный подход, который способствует развитию как социальной сферы, так и частного сектора.



По словам Садуллаева, в стране уже функционируют более 2,5 тыс. IT-компаний. Причем многие из них работают не только на внутренний рынок, но и успешно выходят на экспорт. Это позволяет Узбекистану уверенно превращаться в перспективный IT-хаб Центральной Азии.



