 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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МК: СВО развернулась против чиновников. Имитация работы и результатов стала подсудным делом
20:59 25.07.2025

СВО развернулась против элиты: массовые аресты чиновников демонстрируют новый принцип Кремля

Имитация работы и результатов стала подсудным делом

Период, когда деньги в государстве можно было не считать, похоже, подходит к концу. Благодушно закрывать глаза на "проделки" условных Чубайсов, генералов Ивановых и бессчетных губернаторов и чиновников рангом пониже, больше не получается.

Вот пятничные задержания: задержан начальник отдела Минсельхоза Ростовской области Николай Ляхов (подозревают в получении откатов), задержан глава администрации Миллеровского района Ростовской области Олег Коваленко (вроде как - превышение полномочий).

В четверг были задержаны заммэра подмосковных Химок Ирина Жданкина и руководитель управления инвестиций Евгения Янченко. Тоже по подозрению в коррупции. Задержан в тот же день экс-губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Его подозревают в получении автомобиля, помощи при покупке квартиры и строительстве дома на общую сумму около 80 млн рублей. В четверг же вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко отправили в СИЗО. Он проходит по делу о пропаже "зубов дракона" в приграничье, предназначенных для защиты региона от атак ВСУ. Также арестован бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов. Его задержали 23 июля по подозрению в превышении должностных полномочий при строительстве оздоровительного комплекса. Вместе с ним под стражу отправили министра имущественных отношений Челябинской области Эльдара Белоусова и руководителя управления делами губернатора региона Романа Менжинского.

Практически ежедневно идут задержания и аресты. Очищение не может не радовать. Но возникают логичные вопросы - это коррупционеры с катушек слетели и начали хапать не стесняясь? Или это вдруг рывком вырос уровень профессионализма правоохранительных органов, которые стали на раз вычислять хапуг и расхитителей?

В качестве версии можно предположить, что... не произошло ни того ни другого.

Времена изменились. У нас СВО и санкции. Уровень угроз другой. Это раньше губернатору можно было построить мост через речку из плохого бетона, торжественно перерезать ленточку на его открытии, отчитаться об улучшении транспортной инфраструктуры в регионе. Ну, развалился тихо мост через год - можно еще из бюджета хапнуть на ремонт. А вот если солдаты чужой армии заходят на твою территорию не встречая на пути никаких оборонительных сооружений, если "зубы дракона" сделаны из такого бетона, что крошатся от пинка ботинком, но деньги "на оборону" освоены... Вот тут уже "сверху" не пожурят, как бывало. Тут уже по полной. Кто-то этого, видимо, не понял.

А кто-то не понял, что бюджетный пирог перестал быть настолько большим, что отщипывание от него проходит незамеченным. Справедливая (скажем, более справедливая, чем "до") дележка этого пирога - вопрос выживания страны.

И вот, что еще важно отметить - государство ведь не мешает зарабатывать. Дает деньги. Просто теперь вынуждено их считать и требует работы и результата, а не их имитации. Сейчас идет показательное объяснение этого принципа - пока на примере чиновничества среднего, регионального в основном, уровня. Может и выше пойдет, если это эффекта не даст, а общая ситуация вокруг страны не изменится.

Дмитрий Попов

Источник - МК
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