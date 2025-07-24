|AT: сотрудников администрации Обамы могут судить за шпионаж
21:48 25.07.2025
American Thinker США
24 июля 2025
"Их всех нужно привлечь к ответственности"
AT: сотрудников администрации Обамы могут судить за шпионаж
Поскольку сотрудники администрации Обамы, стремясь помочь Хиллари Клинтон в президентской кампании 2016 года, использовали поддельный отчет ICA, их могут обвинить в шпионаже, пишет колумнист AT. По мнению журналиста, коррозия ЦРУ началась с президента Обамы, который назначил на пост директора ведомства Джона Бреннана, ярого приверженца воукизма.
Ричард Блэкли (Richard Blakley)
Тулси Габбард, директор Национальной разведки США, недавно дала интервью Марии Бартиромо в эфире Fox News. Разговор касался заговора вокруг мифа о сговоре с Россией, в котором якобы участвовали администрация Обамы и высокопоставленные чиновники ФБР и ЦРУ.
Габбард заявила:
"Нужно предъявить обвинения. Все ответственные, независимо от того, насколько они влиятельны сейчас и были в то время, независимо от того, кто был вовлечен в создание этого предательского заговора против американского народа, должны быть привлечены к ответственности".
В пятницу, 18 июля 2025 года, Габбард опубликовала более 100 документов, содержащих "неопровержимые доказательства" того, что "в эпоху Обамы была создана клика, которая заложила основу для многолетнего расследования сговора Трампа и России после выборов 2016 года".
Габбард сказала следующее:
"Это должно беспокоить каждого американца [независимо от партийной принадлежности], потому что это касается целостности нашей демократической республики. ... результатом действий президента Обамы и его высшего руководства в сфере безопасности стал подрыв воли американского народа, ослабление нашей демократической республики и осуществление того, что по сути является многолетним переворотом против президента Трампа, который был законно избран американским народом. ... Сейчас, после того как мы обнародовали эти документы, к нам обращаются информаторы, потому что есть люди, которые были рядом, которые работали в разведывательном сообществе в то время и были глубоко возмущены тем, что произошло.
3 июля 2025 года бывший агент ЦРУ Брайан Дин Райт, который когда-то работал на бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, заявил, что Бреннан "должен сидеть в тюрьме". Райт утверждает, что Бреннан "подделал отчеты, чтобы нанести максимальный ущерб Трампу", приводя пять ключевых фактов.
1) "Бреннан солгал о своем использовании компрометирующего досье Стила", которое "Бреннан настоятельно просил включить в ICA [(Оценка разведывательного сообщества)]", потому что, несмотря на то, что оно было признано недостоверным, оно "подходило к общей картине", продвигая миф о сговоре Трампа с Россией. "И [Джеймс] Коми, и Бреннан ... хотели, чтобы это [было включено] ... чтобы уничтожить президента Трампа".
2) "Бреннан влиял на то, кто будет писать ICA". Он потребовал, чтобы ICA написали его сотрудники, чтобы он мог "контролировать авторов (своих сотрудников), их оценку, любое несогласие и их карьеру, если они перейдут ему дорогу".
3) "Бреннан вмешивался в составление ICA". Новые отчеты показывают, что, хотя это и было весьма необычно, Бреннан был вовлечен в "объем и интенсивность" отчета, влияя на участников, изменяя обычные процессы проверки, ставя под угрозу аналитическую строгость, зная, что "он может создать или разрушить карьеру своих аналитиков", если "не получит именно тот ICA, который хочет".
4) "Бреннан форсировал завершение ICA", используя необычный, крайне сжатый график, "нетипичный" для ICA.
5) "Бреннан (и Коми) широко распространили ICA, чтобы утечка произошла" - они поделились им с "более чем 200 американскими чиновниками", "практически гарантировав его утечку", чтобы уничтожить президента Трампа.
Вывод Райта заключался в том, что "Джон Бреннан и Джеймс Коми, а также их соратники по борьбе с Трампом в разведывательном сообществе США намеренно пытались скомпрометировать президентство Дональда Трампа".
Бреннан сказал Трампу: "Двигайся дальше, забудь об этом", по-прежнему утверждая, что "Россия вмешалась" в выборы 2016 года, хотя в стенограммах комитета по разведке палаты представителей говорится, что у них "нет фактических доказательств" этого. Бреннан обвинил Трампа в использовании правительства против него, следуя "авторитарному сценарию". Если кто-то и знает что-нибудь о том, как использовать правительство в своих интересах, то это Бреннан. Заставляет задуматься, не репетировал ли он эти заявления, глядя на себя в зеркало, потому что тогда они были бы правдой.
В интервью писатель Майкл Уоллер указывает, что Обама принес "изменения" в ЦРУ, назначив Джона Бреннана главой ЦРУ в марте 2013 года. Бреннан голосовал за Гаса Холла, когда тот баллотировался на пост президента США. Гас Холл был генеральным секретарем Коммунистической партии США с 1959 по 2000 год. Под прикрытием разнообразия, равенства и инклюзивности Бреннан проник вглубь организации, продвигая тех, кто следовал его идеологии. Эти продвижения на средние и высшие руководящие должности привели к новым назначениям, в результате чего теперь весь командный центр ЦРУ возглавляют люди, приверженные "воук-культуре".
В газете WashingtonPost сообщается, что во время своего "последнего визита" в ЦРУ перед уходом с поста президента Обама заявил: "Мы живем в опасные времена. Мне нужна будет ваша поддержка больше, чем когда-либо". Это кажется весьма необычным заявлением для президента, готовящегося покинуть свой пост, в адрес ЦРУ.
Неудивительно, что когда президента Трампа спросили, на кого должно нацелиться министерство юстиции в рамках своего расследования, он ответил:
"Судя по тому, что я читал - а я читал практически то же, что и вы - это должен быть президент Обама. Он это начал, и Байден поддержал его, Коми поддержал его, Клаппер поддержал его - вся группа поддержала его. ...Если вы посмотрите на эти документы, то увидите, что они их полностью разоблачили, и это был президент Обама. Это не были какие-то многочисленные люди. Точнее были и они, но лидером этой банды был президент Обама - Барак Хусейн Обама. Вы слышали о нем?... И если бы не пресса, которая всю жизнь его защищает, то его бы уже давно... Послушайте, он виновен".
Конечно, Обама называет эти обвинения "возмутительными" и "нелепыми".
Многие представители высказали свои мнения представителю Пэту Хэрригану (республиканец из Северной Каролины), заявив: "По сравнению с этим Уотергейт выглядит как любительская игра. Сотрудники разведки Обамы провели кампанию дезинформации против американского народа, чтобы свергнуть действующего президента - это абсолютно позорно".
Могут ли эти коррумпированные лица быть осуждены по обвинению в "государственной измене" или "заговоре с целью подрыва государственного строя"? Грегг Джарретт так не думает, поскольку эти преступления часто связаны с насилием или применением силы как основным элементом.
Измена - единственное преступление, определенное в Конституции США. Статья III, раздел 3, пункт 1 Конституции гласит:
Измена против Соединенных Штатов заключается только в возбуждении войны против них или в присоединении к их врагам, оказании им помощи и поддержки. Никто не может быть осужден за измену, за исключением случаев, когда это подтверждается показаниями двух свидетелей одного и того же явного деяния или признанием в открытом суде.
Словарь Вебстера определяет "шпионаж" как "деятельность по сбору информации о планах и действиях, особенно иностранного правительства, с помощью шпионов".
Поскольку администрация Обамы, стремясь помочь Хиллари Клинтон в президентской кампании 2016 года, использовала поддельный отчет ICA для получения ордера FISA на слежку за кандидатом в президенты Дональдом Трампом, похоже, что их могут обвинить в шпионаже.
Грегг Джарретт заявляет, что существуют серьезные преступления, которые должны быть предъявлены в обвинении, такие как "заговор с целью обмана правительства" и "лишение прав", или, другими словами, "использование заведомо ложных или сфабрикованных доказательств для поддержки дела против Трампа и для препятствования или нарушения законных функций правительства, таких как выборы".
Джарретт считает, что заговор против Трампа начался с Хиллари Клинтон в июле 2016 года. Кстати, говоря о дьяволе, - чтобы получить обвинение в "государственной измене", нужно сделать что-то вроде продажи 20% американского урана России, а затем получить крупное пожертвование в свой фонд, как это сделала Хиллари Клинтон.
Некоторые скажут, что Клинтонам "может сойти с рук даже убийство". Другие скажут, что "им уже сошло".
Так следует ли продолжать эти расследования? Да, продолжать их обязательно нужно.