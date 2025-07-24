 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 25.07.2025
21:48  AT: сотрудников администрации Обамы могут судить за шпионаж
14:20  Как Узбекистан создает национальную модель искусственного интеллекта (видео)
13:56  Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых
10:53  Премьер Казахстана на конференции в г. Манжерок отметил проблему обмеления Каспия
10:44  НГ: НАТО берет на прицел Каспий и Зангезурский коридор
10:37  Религиозная комиссия США включила Кыргызстан в свой черный список
00:05  ВС РФ начали операцию по охвату города Родинское на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 24 июля
Четверг, 24.07.2025
22:36  Ташкент обеспокоен безопасностью Трансафганской железной дороги, - Виктория Панфилова
20:05  Турецкий транспортный узел: геополитическая ткань Генплана – 2053, - Ваге Давтян
15:48  Национальный стадион "Бишкек-Арена" примет Всемирные игры кочевников в 2026 и Кубкок Азии по футболу в 2031
15:40  В Таджикистане ждут Путина, - Виктория Панфилова
15:37  Мелания Трамп: "новый" советник президента, - Валерий Бурт
13:25  В Казахстане утвердили концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли на 15 лет
12:19  БРИКС: от общих интересов к общим финансовым инструментам, - Виктор Малышев
12:16  В Узбекистане разрабатывают ужесточение наказания за насилие над детьми, - Шахноза Мирзиеева
03:47  "Военное дело": какой "сюрприз" может готовить Запад на Украине?
02:35  "Ъ": Подготовку саммита ШОС в Китае осложнили разногласия членов организации
01:29  Заявления Мединского после переговоров. Итоги третьего раунда
00:05  ВС РФ расширили зону контроля в Покровске – итоговая сводка Readovka за 23 июля
Среда, 23.07.2025
23:58  В Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины
21:21  EADaily: Азербайджан спланировал эскалацию конфликта с Россией
19:19  Единое энергокольцо Центральной Азии и Россия – настоящее и перспективы, - Азиз Абдраимов
16:13  Таджикистан восстановил почтовый обмен с Россией
16:09  Китай не по зубам американским и европейским санкциям, - Алексей Белов
12:07  В Казахстане идет подготовка к созданию национального грузового авиаперевозчика
03:45  Turkmen Serdar: Почему президенту Туркменистана не понравился визит в Азербайджан
02:07  В Узбекистане до конца 2025 года построят несколько новых ГЭС
01:04  Как в Таджикистане родители обходят закон, чтобы выдать несовершеннолетнюю дочь замуж?
00:05  ВС РФ овладели Белой Горой на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 22 июля
Вторник, 22.07.2025
23:01  К вопросу об "ИИ". Скоро встанет вопрос о дефиците мозгов, - Данияр Ашимбаев
20:42  Contur.kz: Итоги столичной недели: ...Что за режим ЧС в Ерменсае? Маги на службе у бизнеса?
17:46  "Дипломатия дочерей". Почему Бердымухамедова в поездках теперь сопровождает Огулджахан?
17:40  Какие полномочия у главы Администрации президента Узбекистана Саиды Мирзиеевой
17:35  Контрабандисты соединили Казахстан и Узбекистан 450-метровым туннелем
16:17  Власть без ограничений: действия главы ГКНБ Кыргызстана вызвали волну критики
13:58  ProFinance: ЕС спешит договориться с США о торговле и ...готовит "базуку" против Трампа
13:44  Монголия сближается с Центральной Азией, - Виктория Панфилова
13:36  Внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева выходит замуж
13:25  Туркменистан. Национальный лидер без обязанностей
13:23  Обострение азербайджанско-российских отношений представляет собой очередной внешний риск для Казахстана, - Данияр Ашимбаев
13:21  Таджикистанцам отказывают во въезде в РФ при выявлении интереса к терроризму
13:16  Против плача: о вреде травматического национализма, - Ермек Ниязов
13:12  Bloknot: Первым пойдет Азербайджан, второй – Турция: Британия толкает Баку и Анкару к войне с Россией
01:08  Китай построит самую крупную в мире гидроэлектростанцию
00:14  Экономика Кыргызстана "перегревается". Так ли это и чем это грозит
00:05  ВС РФ ворвались в Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 июля
Понедельник, 21.07.2025
22:50  Президент Кыргызстана сделал заявление по итогам переговоров с Президентом Монголии
21:36  КТЖ и РЖД усиливают стратегическое партнерство
20:31  Сексизм под видом юмора. В Узбекистане осудили ролик про "базар келинок"
19:21  Генпрокуратура обратилась к казахстанцам по поводу фейков и комментариев
18:14  В Германии назвали главных разоблачителей Урсулы фон дер Ляйен
15:57  СП: Антироссийский перформанс президента Азербайджана на Шушинском медиафоруме
11:26  Лондон пересмотрел стратегию влияния на Центральную Азию, - Виктория Панфилова
04:29  Podrobno.uz: Курорт на воде. Что не так с проектом Sea Breeze на Чарваке?
04:24  Латинский яд для Казахстана, - Владислав Макаров
01:31  В Пентагоне вспомнили о "демографической ошибке" в оценке России
01:05  Более 1500 семей афганских беженцев вернулись домой за один день из Ирана и Пакистана
00:05  ВС РФ наращивают темп на всех направлениях – итоговая сводка СВО за прошедшую неделю
Воскресенье, 20.07.2025
23:15  The Spectator: угрозы Трампа в адрес России насмешили Кремль
23:11  Узбекистан, Афганистан и Пакистан согласовали проект железной дороги
20:13  Вторая мировая война: шокирующая правда, - Валерий Бурт
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
AT: сотрудников администрации Обамы могут судить за шпионаж
21:48 25.07.2025

American Thinker США
24 июля 2025

"Их всех нужно привлечь к ответственности"
AT: сотрудников администрации Обамы могут судить за шпионаж

Поскольку сотрудники администрации Обамы, стремясь помочь Хиллари Клинтон в президентской кампании 2016 года, использовали поддельный отчет ICA, их могут обвинить в шпионаже, пишет колумнист AT. По мнению журналиста, коррозия ЦРУ началась с президента Обамы, который назначил на пост директора ведомства Джона Бреннана, ярого приверженца воукизма.

Ричард Блэкли (Richard Blakley)

Тулси Габбард, директор Национальной разведки США, недавно дала интервью Марии Бартиромо в эфире Fox News. Разговор касался заговора вокруг мифа о сговоре с Россией, в котором якобы участвовали администрация Обамы и высокопоставленные чиновники ФБР и ЦРУ.

Габбард заявила:

"Нужно предъявить обвинения. Все ответственные, независимо от того, насколько они влиятельны сейчас и были в то время, независимо от того, кто был вовлечен в создание этого предательского заговора против американского народа, должны быть привлечены к ответственности".



В пятницу, 18 июля 2025 года, Габбард опубликовала более 100 документов, содержащих "неопровержимые доказательства" того, что "в эпоху Обамы была создана клика, которая заложила основу для многолетнего расследования сговора Трампа и России после выборов 2016 года".

Габбард сказала следующее:

"Это должно беспокоить каждого американца [независимо от партийной принадлежности], потому что это касается целостности нашей демократической республики. ... результатом действий президента Обамы и его высшего руководства в сфере безопасности стал подрыв воли американского народа, ослабление нашей демократической республики и осуществление того, что по сути является многолетним переворотом против президента Трампа, который был законно избран американским народом. ... Сейчас, после того как мы обнародовали эти документы, к нам обращаются информаторы, потому что есть люди, которые были рядом, которые работали в разведывательном сообществе в то время и были глубоко возмущены тем, что произошло.

3 июля 2025 года бывший агент ЦРУ Брайан Дин Райт, который когда-то работал на бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, заявил, что Бреннан "должен сидеть в тюрьме". Райт утверждает, что Бреннан "подделал отчеты, чтобы нанести максимальный ущерб Трампу", приводя пять ключевых фактов.

1) "Бреннан солгал о своем использовании компрометирующего досье Стила", которое "Бреннан настоятельно просил включить в ICA [(Оценка разведывательного сообщества)]", потому что, несмотря на то, что оно было признано недостоверным, оно "подходило к общей картине", продвигая миф о сговоре Трампа с Россией. "И [Джеймс] Коми, и Бреннан ... хотели, чтобы это [было включено] ... чтобы уничтожить президента Трампа".

2) "Бреннан влиял на то, кто будет писать ICA". Он потребовал, чтобы ICA написали его сотрудники, чтобы он мог "контролировать авторов (своих сотрудников), их оценку, любое несогласие и их карьеру, если они перейдут ему дорогу".

3) "Бреннан вмешивался в составление ICA". Новые отчеты показывают, что, хотя это и было весьма необычно, Бреннан был вовлечен в "объем и интенсивность" отчета, влияя на участников, изменяя обычные процессы проверки, ставя под угрозу аналитическую строгость, зная, что "он может создать или разрушить карьеру своих аналитиков", если "не получит именно тот ICA, который хочет".

4) "Бреннан форсировал завершение ICA", используя необычный, крайне сжатый график, "нетипичный" для ICA.

5) "Бреннан (и Коми) широко распространили ICA, чтобы утечка произошла" - они поделились им с "более чем 200 американскими чиновниками", "практически гарантировав его утечку", чтобы уничтожить президента Трампа.

Вывод Райта заключался в том, что "Джон Бреннан и Джеймс Коми, а также их соратники по борьбе с Трампом в разведывательном сообществе США намеренно пытались скомпрометировать президентство Дональда Трампа".



Бреннан сказал Трампу: "Двигайся дальше, забудь об этом", по-прежнему утверждая, что "Россия вмешалась" в выборы 2016 года, хотя в стенограммах комитета по разведке палаты представителей говорится, что у них "нет фактических доказательств" этого. Бреннан обвинил Трампа в использовании правительства против него, следуя "авторитарному сценарию". Если кто-то и знает что-нибудь о том, как использовать правительство в своих интересах, то это Бреннан. Заставляет задуматься, не репетировал ли он эти заявления, глядя на себя в зеркало, потому что тогда они были бы правдой.

В интервью писатель Майкл Уоллер указывает, что Обама принес "изменения" в ЦРУ, назначив Джона Бреннана главой ЦРУ в марте 2013 года. Бреннан голосовал за Гаса Холла, когда тот баллотировался на пост президента США. Гас Холл был генеральным секретарем Коммунистической партии США с 1959 по 2000 год. Под прикрытием разнообразия, равенства и инклюзивности Бреннан проник вглубь организации, продвигая тех, кто следовал его идеологии. Эти продвижения на средние и высшие руководящие должности привели к новым назначениям, в результате чего теперь весь командный центр ЦРУ возглавляют люди, приверженные "воук-культуре".

В газете WashingtonPost сообщается, что во время своего "последнего визита" в ЦРУ перед уходом с поста президента Обама заявил: "Мы живем в опасные времена. Мне нужна будет ваша поддержка больше, чем когда-либо". Это кажется весьма необычным заявлением для президента, готовящегося покинуть свой пост, в адрес ЦРУ.

Неудивительно, что когда президента Трампа спросили, на кого должно нацелиться министерство юстиции в рамках своего расследования, он ответил:

"Судя по тому, что я читал - а я читал практически то же, что и вы - это должен быть президент Обама. Он это начал, и Байден поддержал его, Коми поддержал его, Клаппер поддержал его - вся группа поддержала его. ...Если вы посмотрите на эти документы, то увидите, что они их полностью разоблачили, и это был президент Обама. Это не были какие-то многочисленные люди. Точнее были и они, но лидером этой банды был президент Обама - Барак Хусейн Обама. Вы слышали о нем?... И если бы не пресса, которая всю жизнь его защищает, то его бы уже давно... Послушайте, он виновен".

Конечно, Обама называет эти обвинения "возмутительными" и "нелепыми".

Многие представители высказали свои мнения представителю Пэту Хэрригану (республиканец из Северной Каролины), заявив: "По сравнению с этим Уотергейт выглядит как любительская игра. Сотрудники разведки Обамы провели кампанию дезинформации против американского народа, чтобы свергнуть действующего президента - это абсолютно позорно".

Могут ли эти коррумпированные лица быть осуждены по обвинению в "государственной измене" или "заговоре с целью подрыва государственного строя"? Грегг Джарретт так не думает, поскольку эти преступления часто связаны с насилием или применением силы как основным элементом.

Измена - единственное преступление, определенное в Конституции США. Статья III, раздел 3, пункт 1 Конституции гласит:

Измена против Соединенных Штатов заключается только в возбуждении войны против них или в присоединении к их врагам, оказании им помощи и поддержки. Никто не может быть осужден за измену, за исключением случаев, когда это подтверждается показаниями двух свидетелей одного и того же явного деяния или признанием в открытом суде.

Словарь Вебстера определяет "шпионаж" как "деятельность по сбору информации о планах и действиях, особенно иностранного правительства, с помощью шпионов".

Поскольку администрация Обамы, стремясь помочь Хиллари Клинтон в президентской кампании 2016 года, использовала поддельный отчет ICA для получения ордера FISA на слежку за кандидатом в президенты Дональдом Трампом, похоже, что их могут обвинить в шпионаже.

Грегг Джарретт заявляет, что существуют серьезные преступления, которые должны быть предъявлены в обвинении, такие как "заговор с целью обмана правительства" и "лишение прав", или, другими словами, "использование заведомо ложных или сфабрикованных доказательств для поддержки дела против Трампа и для препятствования или нарушения законных функций правительства, таких как выборы".

Джарретт считает, что заговор против Трампа начался с Хиллари Клинтон в июле 2016 года. Кстати, говоря о дьяволе, - чтобы получить обвинение в "государственной измене", нужно сделать что-то вроде продажи 20% американского урана России, а затем получить крупное пожертвование в свой фонд, как это сделала Хиллари Клинтон.

Некоторые скажут, что Клинтонам "может сойти с рук даже убийство". Другие скажут, что "им уже сошло".

Так следует ли продолжать эти расследования? Да, продолжать их обязательно нужно.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1753469280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон и порядок: Олжас Бектенов провел заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
- Олжас Бектенов и Михаил Мишустин обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне
- Роман Скляр провел очередное заседание Инвестштаба
- Кадровые перестановки
- В Правительстве состоялась пресс-конференция с участием Ермека Кошербаева по вопросам исполнения поручений Президента в социальной сфере
- КТЖ привлекло синдицированный заем для реализации проектов Трансказахстанского железнодорожного коридора
- В АО "Алматыгазсервис-Холдинг" выявлена схема хищения 168 млн тенге
- Рабочий график главы государства
- По поручению Главы государства Правительство подготовит комплекс мер по усилению защиты медработников
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  