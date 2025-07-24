AT: сотрудников администрации Обамы могут судить за шпионаж

21:48 25.07.2025

American Thinker США

24 июля 2025



"Их всех нужно привлечь к ответственности"

AT: сотрудников администрации Обамы могут судить за шпионаж



Поскольку сотрудники администрации Обамы, стремясь помочь Хиллари Клинтон в президентской кампании 2016 года, использовали поддельный отчет ICA, их могут обвинить в шпионаже, пишет колумнист AT. По мнению журналиста, коррозия ЦРУ началась с президента Обамы, который назначил на пост директора ведомства Джона Бреннана, ярого приверженца воукизма.



Ричард Блэкли (Richard Blakley)



Тулси Габбард, директор Национальной разведки США, недавно дала интервью Марии Бартиромо в эфире Fox News. Разговор касался заговора вокруг мифа о сговоре с Россией, в котором якобы участвовали администрация Обамы и высокопоставленные чиновники ФБР и ЦРУ.



Габбард заявила:



"Нужно предъявить обвинения. Все ответственные, независимо от того, насколько они влиятельны сейчас и были в то время, независимо от того, кто был вовлечен в создание этого предательского заговора против американского народа, должны быть привлечены к ответственности".



