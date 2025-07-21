|ВС РФ начали наступление на Степногорск на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 июля
00:05 26.07.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 25 июля в разрезе СВО. Русские войска начали наступление на Степногорск на Запорожском направлении. Редакция Radovka рассмотрела утечки в СМИ как сигналы об активной подготовке ВСУ при помощи Запада к новой наступательной операции.
Фактор внезапности
Русские войска на Запорожском направлении с возобновлением наступательной активности стали применять тактику "качелей". Она выразилась в чередовании пауз с боевыми действиями. Это вводило ВСУ в заблуждение при оценке дальнейших тактических перспектив. Иными словами, оперативная пауза давала противнику возможность перебрасывать личный состав и вооружение на другие участки, где ситуация для него устремляется к критической. И это сыграло с командованием ВСУ злую шутку. Например, перед тем, как неприятель был вынужден оставить Каменское, он надеялся, что оперативная пауза продлится долго. Но ВС РФ времени ВСУ не дали – резкий рывок русских штурмовиков через автомобильный мост через реку Янчекрак в конце июня сильно нарушил планы неприятеля и вынудил его оставить давно обжитые оборонительные позиции. После того, как украинские подразделения отступили из Каменского, командование противника снова впало в иллюзию того, что настала оперативная пауза. Ведь ВС РФ якобы должны полностью сосредоточиться на Константиновском и Покровском направлениях, и снижение активности русских войск на Запорожском виделось неприятелю чем-то длительным и логичным. И на этот раз ошибка командования украинских войск будет стоить ВСУ, возможно, куда дороже, чем в прошлый раз.
Источники незалежной забили тревогу о том, что передовые штурмовые группы русских уже вошли на окраины Степногорска.
"По состоянию на вчерашний день пехота противника заходила в крайние дома Степногорска, текущая обстановка на данный момент неизвестна. Противник также подтянул бронетехнику к Каменскому, по всей видимости, с целью в дальнейшем развить успех своей пехоты механизированным прорывом. Пока ситуация на этом участке не очень хорошая", – сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ с позывным "Алекс".
О чем конкретно идет речь? Скорее всего наши штурмовики сумели зайти на окраины города в 3-м микрорайоне, который представляет собой "передовой форт" всей оборонительной зоны ВСУ на участке. Редакция Readovka уже указывала на то, что этот микрорайон – весьма выгодная передовая позиция для противника ввиду того, что панельные многоквартирные дома являются искусственными господствующими высотами над окружающей местностью. Остается загадкой, как ВС РФ при таких тактических обстоятельствах удалось незаметно сблизиться с позициями ВСУ. Стоит предположить, что русские бойцы прошли по посадкам, где не оказалось ни заселенных опорных точек, ни минных заграждений, а разведка при помощи дронов, если она и была, наших штурмовиков "прозевала".
Таким образом, бойцы ВС РФ "выключили" весьма опасную группу высотных позиций ВСУ на подходах к Степногорску, обеспечив возможность использовать 3-й микрорайон как "трамплин" для дальнейшего развития наступления. К проблемным для противника оперативным направлениям с нарастающим кризисом обороны добавилось еще и Запорожское.
Подготовка к чему-то 2
Мировые СМИ недавно облетело сообщение о том, что новые системы ПРО Patriot не попадут на Украину в ближайшие полгода и даже больше. Кроме того, 23 июля министр обороны ФРГ Писториус лично заявил, что у Бундесвера нет готовых к передаче незалежной систем противоракетной обороны.
Но, как и предполагалось, СМИ и официальные лица на Западе, слабо выражаясь, кое-что не договаривают.
"Трамп 13 июля объявил вместе с Рютте о своем проекте помощи на сумму $10 млрд, а также о перспективе введения жестких торговых пошлин для России и любой страны, которая будет покупать ее ископаемое топливо. К концу той недели в Украину уже прибыли система ПВО Patriot и дополнительные ЗУР благодаря сделке с Германией", – гласит сообщение в The Telegraph.
Если в СМИ начала прорываться подобная информация, то реальный масштаб военных поставок, включающих не только системы ПРО, скорее всего на порядок больше. Кроме того, еще в конце прошлой недели начали появляться фото и видео эшелонов с американской бронетехникой, идущей на восток по территории Польши. Догадаться, куда направляется вооружение, не трудно.
Что это все означает? Запад, по всей видимости, начал форсированную кампанию по очередной резкой накачке Украины оружием. Причем форсированную – очень мягко сказано. В этой связи стоит указать сообщение российских СМИ со ссылкой на наши силовые ведомства. Оно гласит, что главком ВСУ Сырский может в течение ближайших полутора месяцев организовать новую попытку перехода в полномасштабное наступление. Кроме того, необходимо напомнить о недавнем сообщении Readovka, где говорится, что Украину посетил с визитом начальник британского генштаба Радакин. Это явно свидетельствует о том, что потенциальная попытка ВСУ предпринять "спринтерский забег на кладбище" находится на финальном этапе подготовки.
Вчера, 24 июля, главным событием дня стало начало охвата подразделениями ВС РФ города Родинского на Покровском направлении.