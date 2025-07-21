ВС РФ начали наступление на Степногорск на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 июля

00:05 26.07.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 25 июля в разрезе СВО. Русские войска начали наступление на Степногорск на Запорожском направлении. Редакция Radovka рассмотрела утечки в СМИ как сигналы об активной подготовке ВСУ при помощи Запада к новой наступательной операции.



Фактор внезапности



