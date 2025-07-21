Caravan.kz: почему Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу, а Казахстан - нет

03:33 26.07.2025

Президент КФФ рассказал, почему Узбекистан вышел на чемпионат мира, а Казахстан - нет

Руководитель казахстанской федерации сделал ряд заявлений.



25 Июля



Марат Омаров, президент Казахстанской федерации футбола, высказался о том, за счет чего сборная Узбекистана смогла пробиться в финальную стадию чемпионата мира, а казахстанской сборной пока такое достижение не под силам, передает Caravan.kz.



Глава КФФ напомнил, что в 2017 году в Узбекистане стартовала масштабная реформа футбольной системы: создана инфраструктура, выстроена четкая вертикаль развития. Спустя 8 лет последовательной и кропотливой работы их сборная впервые в истории вышла на чемпионат мира. В Казахстане же, по словам Омарова, футбол долгие годы не развивался, а системно разрушался.



"Премьер-лигу сотрясали регулярные скандалы, федерация оказывалась под влиянием разрозненных групп, которые преследовали свои интересы, а не интересы футбола. Бюджеты тратились непрозрачно, и далеко не всегда - на пользу полям, детям или развитию. Не было главного - устойчивости. Не было инфраструктуры, не было стратегии, не было честного и понятного отбора, не было системной подготовки тренеров. И пожалуй, самое печальное: никто всерьез не пытался это выстроить", - заявил Марат Омаров.



Глава казахстанской федерации подчеркнул, что успехи Узбекистана в футболе - это не случайность, а закономерный результат стратегического подхода и системных изменений.



"Они поставили интересы национальных сборных выше интересов отдельных клубов, благодаря чему пришел результат. Наша цель - выйти на чемпионаты Европы и мира. Но не сиюминутно, не за счет кампаний и искусственных рывков. Посмотрите на Грузию или Узбекистан - они шли к своим первым турнирам десятилетиями. Это результат настойчивой и системной работы", - пояснил Омаров.



В своей работе на посту руководителя КФФ Марат Омаров намерен выстроить работу по тому же принципу, что и соседи.



"Мы будем идти этим путем. Создаем основу - и тогда сборная придет к результату. Мы принципиально уходим от подхода, где решения принимаются "под фамилии" - под одного тренера, под один сезон, под одного руководителя. Мы строим систему, которая будет работать независимо от персоналий - в том числе и от моей. Если нам это удастся, то это и будет настоящая победа для всего казахстанского футбола. Конечно, путь через УЕФА сложнее. Но мы сознательно в 2002 году перешли в УЕФА, чтобы наши игроки росли через сильную конкуренцию. Европейская конфедерация – это сильнейшая конфедерация в мире, которая дает все инструменты для развития футбола. Мы гордимся, что являемся частью УЕФА. Путь через Европу трудный, но правильный". - заверил Марат Омаров.



Автор: Альберт Ахметов