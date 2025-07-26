Что стоит за конфликтом Таиланда и Камбоджи? - Олег Сергеев

13:00 26.07.2025 Что стоит за конфликтом Таиланда и Камбоджи?

Очередной военно-политический кризис в Восточной Азии может принять затяжной характер



26.07.2025 | Олег СЕРГЕЕВ



Утром 24 июля на границе Таиланда (население – 65 млн. человек) и Камбоджи (население – 18 млн. человек) вспыхнули боевые действия с использованием РСЗО, авиации и бронетехники. Эскалация началась с того, что несколько дней назад на границе таиландские солдаты подорвались на минах. Но камбоджийская сторона заявила, что мины были "очень старыми, времен гражданской войны".



По данным агентства Reuters, бои начались с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск двух стран на спорном участке в провинции Оддар-Миенчей. Обмен ударами произошел в шести точках на границе, в провинциях Сурин, Сисакет и Убонратчатхани.



Камбоджийская сторона сообщила, что произошло "неспровоцированное вторжение тайских войск", которое "нарушило территориальную целостность" страны, а ее армия действует строго в рамках самообороны и начала контрнаступление. По данным самой камбоджийской армии, тайские самолеты F-16 "сбросили две бомбы на одну из дорог".



Военные Камбоджи заявили, что "решительно осуждают безрассудную и жестокую военную агрессию Королевства Таиланд против суверенитета и территориальной целостности Камбоджи". Вместе с тем бывший премьер-министр страны Хун Сен призвал граждан сохранять спокойствие: "Просим всех оставаться собранными и продолжать свою повседневную деятельность в обычном режиме".



По информации пресс-секретаря Минобороны Таиланда Рича Суксувано, тайские ВВС атаковали военные цели на территории Камбоджи в ответ на артиллерийские удары по территории страны. Синхронно с этим Таиланд принял решение о закрытии всех пограничных пунктов с Камбоджей, а затем объявил специальную военную операцию (СВО) под названием Yuttha Bodin ("Война за землю") с использованием танков и авиации в приграничном с Камбоджей районе.



Уже в первые часы столкновений министр здравоохранения Таиланда заявил о гибели 11 мирных жителей и ранении еще 35 человек в результате ракетных ударов со стороны Камбоджи, в том числе по 5 больницам (один из ударов пришелся по магазину и автозаправке). МИД Таиланда уточнил, что военные Камбоджи используют для обстрелов реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град".



В связи с этим глава таиландской провинции Сурин Суттхирот Чаронтанасак объявил об эвакуации около 40 тыс. жителей 86 приграничных деревень. В целом, по информации The Nation, эвакуацию жителей объявили 4 граничащих с Камбоджей провинции Таиланда – в течение дня тайцы эвакуировали из приграничных районов более 100.000 мирных жителей.



Тайское издание Khaosod делает акцент на том, что власти страны начали свою СВО именно как ответную реакцию. Операцией руководит генерал Пана Клэоплоттук. Как заявили власти Таиланда, цель кампании - "сокрушить всех, кто посягает на тайскую землю". По их словам, операция стала ответом на действия Камбоджи, которые были восприняты как прямое нарушение суверенитета страны.



В боях почти сразу же были задействованы танки, РСЗО и истребители F-16. По информации тайского командования, обе стороны удерживают позиции вдоль границы. После неудачной попытки наступления, камбоджийская армия провела маневры и перешла в контратаку, однако потеряла по меньшей мере два танка. Таиланд, в свою очередь, нанес ряд ударов, включая воздушные по камбоджийским базам.



Таиландские СМИ сообщили, что Королевские ВВС Таиланда нанесли авиаудары глубоко на территорию Камбоджи после пограничного столкновения ранним утром в Чонг Анма, провинция Убон Ратчатхани. Было задействовано шесть истребителей F-16, которые уничтожили штабы 8-й и 9-й пехотных дивизий Камбоджи.



Представитель Королевских вооруженных сил Таиланда (RTARF) Витай Лайтхомя заявил: "Вооруженные силы Таиланда готовы к эскалации применения силы, если действия Камбоджи продолжатся… Если не удастся сдержать насилие или применение силы со стороны противника, вооруженные силы рассмотрят возможность эскалации ответа до уровня национальной обороны".



Исследователи, отмечающие абсурдность того факта, что воюют две буддийские страны, в которых получение удовольствия от жизни считается едва ли не национальной идеей, в то же время отмечают, что военный конфликт между этими странами вспыхивает далеко не впервые. В настоящее время формальным поводом для кровопролития стал пограничный спор за участок территории с древним индуистским храмом. Однако у самого конфликта причины гораздо более глубокие.



Французские колонизаторы, покидая в ХХ веке Индокитай, оставили после себя несправедливую, не учитывающую этнографические особенности населения нарезку территорий, заложив тем самым основу конфликтов вроде нынешнего. То, что некогда называлось французским Индокитаем, теперь стало территорией таких стран, как Вьетнам, Лаос и Камбоджа. А те земли, куда французы не дошли, достались независимому Сиаму, называющемуся теперь Таиландом.



С границами прочерченными колонизаторами, сегодня не согласны ни тайцы, ни камбоджийцы. Последние считают, что в древности империя их "предшественников" полулегендарных кхмеров занимала большую часть территории нынешнего Таиланда. В XIV веке началась активная экспансия тайских королевств с севера, они захватили земли империи и ассимилировали живших там кхмеров и родственных им монов, впитав при этом их индо-буддийскую культуру и государственные традиции. Теперь между тайцами и мон-кхмерами не только территориальные споры, но и культурные: например, принадлежность храмов, единоборств, праздников и т. д.



В Камбодже до сих пор сохраняется историческая память и реваншистские настроения в отношении отторгнутых Таиландом, Вьетнамом и Лаосом древних территорий. А тайцы в прошлом веке задумались об пан-тайизме – идее объединения тайских народов (тайцы, лао, шаны в Мьянме, чжуаны в Китае и т. д.) в единую тайскую империю. В результате время от времени между Таиландом и Камбоджей случаются дипломатические скандалы, которые используются в политической борьбе и в одной, и в другой стране. Тем более что база для внутренних конфликтов имеется по обе стороны границы.



В Камбодже это противоречия правящей почти полвека династии Хун (премьер-министры Хун Сен и Хун Манет) и королевской династии Нородом. Молодому лидеру Хун Манету необходимо доказать, что он не просто "сын своего отца" Хун Сена, связанного с тайским олигархическим кланом Чинаватов, а самостоятельный сильный лидер. В авторитарных системах это часто означает демонстрацию "твердости" во внешней политике, которой может поспособствовать "маленькая победоносная война" или сплочение народа вокруг лидера перед лицом "агрессивного внешнего врага". Вдобавок камбоджийская династия Хун связана с тайской Чинават дружескими отношениями – Таксин Чинават после военного переворота скрывался у Хун Сена.



В Таиланде многие противоречия порождает многолетняя политическая напряженность из-за противостояния олигархической династии Чинават и тайской военно-монархической элиты. Несколько недель назад, 1 июля, Конституционный суд страны отстранил от должности премьер-министра Паэтонгтарн Чинават (дочь Таксина) из-за утечки телефонного разговора с бывшим камбоджийским лидером Хун Сеном от 15 июня на фоне пограничного конфликта. В этом разговоре она называла Хун Сена "дядей", обещала выполнить любые его просьбы и критиковала тайского военного командира, что было воспринято противниками премьера, как предательство национальных интересов. В результате Чинават обвинили в подрыве суверенитета и отстранили от должности премьер-министра.



Обусловленные всеми этими обстоятельствами и хитросплетениями внутренние конфликты Таиланда и Камбоджи все чаще перекидываются на внешний контур и заканчиваются перестрелками на границе. В конце июня этого года под предлогом территориального спора между странами из-за древнего храма на границе там провокационно убили камбоджийского пограничника. Председатель Сената Камбоджи Хун Сен, который правил страной более 40 лет и возглавляет правящую Народную партию сразу же выступил с речью. В ней он обвинил влиятельный в Таиланде клан Чинаватов в предвоенном состоянии отношений между странами и прямо пригрозил соседям: "Народ Таиланда в долгу передо мной... Камбоджа теряет терпение, а ведь у нас есть оружие, способное достичь Бангкока".



Еще больше усложняет ситуацию внешнеполитическая ориентация стран. Камбоджа считается верным партнером в регионе коммунистического Китая. В то время Таиланд, хоть и пытается выстроить дружественные отношения с Китаем, очень долгое время оставался военным союзником США. И именно этот фактор для жителей региона становится все более решающим и несущим главную угрозу их жизни и получению удовольствия от нее.



В целом Таиланд и Камбоджа, несмотря на периодические мелкие военные конфликты на протяжении десятилетий, жили до недавнего времени относительно мирно. Однако сейчас Соединенным Штатам, их рядящемуся в тогу "миротворца" президенту-балаболу, уже "работающему над примирением Таиланда и Камбоджи", и особенно находящейся в кризисе их экономике очень нужна зона нестабильности вокруг Китая. Как следствие, между Камбоджой и Таиландом полилась кровь. Формальный повод – контроль над древним храмом на границе государств. В реальности ни той, ни другой стране он не сильно нужен. Также, как и конфликт из-за него, который обеим странам не несет ничего, кроме бессмысленных убийств граждан и разрушения экономик. Источник - Фонд стратегической культуры

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