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На Саммите СМИ и аналитических центров ШОС опубликован "Чжэнчжоуский консенсус"
17:56 26.07.2025

Чжэнчжоу, 25 июля /Синьхуа/ -- На Саммите СМИ и аналитических центров Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ в пятницу в Чжэнчжоу был опубликован "Чжэнчжоуский консенсус".

В мероприятии участвуют более 400 представителей почти 200 средств массовой информации, аналитических центров, правительственных органов стран-членов, государств-наблюдателей и стран-партнеров по диалогу ШОС, а также международных и региональных организаций.

Как отмечается в "Чжэнчжоуском консенсусе", в ходе Саммита состоялся широкий обмен мнениями по теме "Развитие "Шанхайского духа" и совместное строительство прекрасного дома", были глубоко изучены пути более эффективного использования роли СМИ и аналитических центров для содействия укреплению традиционной дружбы между странами ШОС, углубления взаимовыгодного сотрудничества и построения более тесного сообщества единой судьбы ШОС.

Участники мероприятия отметили, что ШОС играет важную роль в укреплении добрососедства, дружбы, сплоченности и взаимного доверия между странами региона, защите региональной безопасности и стабильности, содействии процветанию и развитию в регионе. СМИ и аналитические центры ШОС должны в полной мере задействовать свою роль моста и связующего звена, совместно рассказывать истории шанхайского сотрудничества, демонстрировать славные достижения шанхайской кооперации, внося мудрость и силу в продвижение мира, стабильности, процветания и развития как на региональном, так и на глобальном уровнях.

Было отмечено, что углубление политического взаимодоверия и укрепление стратегического сопряжения имеют крайне важное значение для обеспечения устойчивого и долгосрочного развития ШОС, а также защиты национальной безопасности и интересов развития стран региона. СМИ и аналитические центры ШОС должны активизировать разъяснение национальных особенностей, путей и стратегий развития стран-членов ШОС, содействовать укреплению коммуникации между государствами, преодолению разногласий, выработке консенсуса, упрочению взаимного доверия, уважению взаимных путей развития, защите коренных интересов друг друга и совместному строительству общего дома ШОС, заявили участники саммита.

По мнению участников, обеспечение региональной безопасности и стабильности является как общей ответственностью стран ШОС, так и неизбежным выбором для совместного противодействия глобальным вызовам. В условиях изменчивой и неспокойной международной обстановки и в ответ на общие чаяния народов всех стран СМИ и аналитические центры ШОС должны реализовывать Инициативу по глобальной безопасности, совместно популяризировать позицию и действия ШОС по защите мира и спокойствия, создавать благоприятную атмосферу для построения сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности и поддержания региональной безопасности и стабильности, а также мира во всем мире, отметили участники.

По их заявлению, достижение модернизации является общей целью всех стран ШОС. СМИ и аналитические центры ШОС должны осуществлять Инициативу по глобальному развитию, совместно рассказывать яркие истории того, как страны ШОС содействуют экономической интеграции, скоординированному развитию и совместному использованию достижений, способствовать дальнейшему укреплению консенсуса о сотрудничестве всех стран, укреплять сопряжение стратегий развития и инициатив по региональному сотрудничеству, а также создавать условия для процветания, развития и продвижения модернизации каждой из стран.

Было указано, что цивилизация становится более красочной благодаря обменам и более богатой благодаря взаимному обучению. Гармоничное развитие различных цивилизаций является прекрасным видением народов стран ШОС. СМИ и аналитические центры ШОС должны осуществлять Инициативу глобальной цивилизации, совместно выступать за уважение разнообразия цивилизаций, широко объединять мудрость и силу многочисленных субъектов, таких как правительства, предприятия, академические учреждения и общественные организации, с тем чтобы содействовать инклюзивному сосуществованию различных цивилизаций и стимулировать взаимопонимание и близость между народами всех стран.

Участники саммита призвали к защите подлинного мультилатерализма и совершенствованию глобального управления, поскольку это отвечает общим интересам всех участников ШОС. СМИ и аналитические центры ШОС должны развивать общечеловеческие ценности, совместно распространять концепцию глобального управления, основанную на "совместных консультациях, совместном строительстве и совместном использовании", громко выступить с эпохальным призывом к сплоченности, сотрудничеству и справедливости вместо раскола, конфронтации и гегемонии, совместными усилиями способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении.

Кроме того, они также выразили надежду, что нынешний саммит поможет медийным организациям и аналитическим центрам ШОС сформировать широкий консенсус, углубить практическое сотрудничество в таких областях, как совместные репортажи, подготовка кадров, академические обмены и исследования, содействовать сплоченности, кооперации, развитию и подъему региона, вдохнуть новую энергию в построение более тесного сообщества единой судьбы ШОС и способствовать созданию прекрасного дома, основанного на мире, стабильности, процветании и красоте.

Саммит СМИ и аналитических центров ШОС совместно организован Синьхуа, Китайской академией общественных наук и народным правительством провинции Хэнань под руководством Пресс-канцелярии Госсовета КНР.

Источник - Синьхуа
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