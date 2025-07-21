 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Кыргызстане определены пять лучших проектов текста нового гимна
21:14 26.07.2025

Лучшие 5 проектов текста нового гимна КР определила комиссия

БИШКЕК, 26 июл - Sputnik. Лучшие пять проектов текста нового гимна Кыргызстана определила межведомственная комиссия 25 июля.

Как сообщает Минкультуры, с 16 июня по 17 июля на конкурс поступило 132 проекта от 79 граждан.

"С целью прозрачности конкурса проекты рассматривались без указания имен авторов. Комиссия выбрала пять проектов, набравших наибольшее количество баллов по критериям первого этапа. Скоро будет объявлен второй этап конкурса", - говорится в сообщении.

К участию во втором этапе допускаются:
- композиторы;
- музыканты;
- певцы;
- авторские коллективы (музыкальные творческие коллективы, студии, союзы и другие организации) в составе не более пяти человек.

Условие - представленные музыкальные произведения должны быть созданы на тексты, утвержденные по итогам первого этапа конкурса.

Источник - Sputnik
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