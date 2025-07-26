В Узбекистане "бесплатный майнинг" может стоить 15 лет лишения свободы

22:42 26.07.2025

В Наманганской области майнер расхитил электроэнергии на сотни миллионов сумов

26 июля 2025



Для справки. Стоимость 1 биткоина в узбекских сумах составляет 1 485 695 162,88 UZS



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Чустском районе Наманганской области выявлен факт незаконного потребления электроэнергии в особо крупном размере. Местный житель установил в частном доме оборудование для майнинга криптовалют и подключил его к сети в обход счетчиков.



Как сообщили в Министерстве энергетики, в ходе контрольных мероприятий в доме нарушителя были обнаружены два майнинговых устройства. Проверка показала, что оборудование было подключено напрямую к линии электроснабжения, без регистрации и оплаты потребленной электроэнергии.



Предварительный ущерб составил 653 миллиона сумов. Материалы переданы в правоохранительные органы. При подтверждении состава преступления фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы по статье 169 Уголовного кодекса (кража).



