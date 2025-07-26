Newsweek: Трамп попробовал напугать Россиию - но испугал только американцев

02:12 27.07.2025

Newsweek США

26 июля 2025



Санкции США против российской нефти поднимут для американцев цены до небес

Newsweek: новые санкции против российской нефти приведут к росту цен в США



Введение обещанных Белым домом новых санкций против России и покупателей российской нефти вызовет рост цен в США, пишет Newsweek. Это коснется всех основных отраслей, в том числе розничной торговли, предупреждают опрошенные журналом эксперты.



Кейт Пламмер (Kate Plummer)



