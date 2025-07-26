|Newsweek: Трамп попробовал напугать Россиию - но испугал только американцев
02:12 27.07.2025
Newsweek США
26 июля 2025
Санкции США против российской нефти поднимут для американцев цены до небес
Newsweek: новые санкции против российской нефти приведут к росту цен в США
Введение обещанных Белым домом новых санкций против России и покупателей российской нефти вызовет рост цен в США, пишет Newsweek. Это коснется всех основных отраслей, в том числе розничной торговли, предупреждают опрошенные журналом эксперты.
Кейт Пламмер (Kate Plummer)
Как рассказали журналу Newsweek эксперты, введение дополнительных пошлин для стран, закупающих нефть у России, может привести к росту цен на товары для рядовых американцев.
Почему это важно
Одним из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа во время его избирательной кампании в 2024 году было прекращение конфликта на Украине в течение 24 часов после вступления в должность. Однако за шесть месяцев его президентства попытки в этом направлении не увенчались успехом.
Это побудило к выдвижению идеи принятия нестандартных мер, в том числе введения пошлин, но эксперты предупреждают, что такие шаги приведут к росту цен на бензин и другие критически важные товары. Это, в свою очередь, может повлиять на популярность Трампа и результаты Республиканской партии на промежуточных выборах в следующем году.
Что нужно знать
В марте Трамп впервые предупредил, что введет пошлины против стран, торгующих с Россией, если Москва не согласится на прекращение огня на Украине. На прошлой неделе он повторил это обещание журналистам в Овальном кабинете.
"Мы собираемся ввести вторичные пошлины, - заявил Трамп. - Если в течение 50 дней не будет соглашения, что очень просто, то они будут стопроцентными".
Тем временем был представлен двухпартийный законопроект за авторством сенаторов Линдси Грэма*, республиканца от Южной Каролины, и демократа от Коннектикута Ричарда Блументаля. Он предусматривает введение первичных и вторичных санкций против России и стран, поддерживающих ее, в случае, если Москва не начнет мирные переговоры. Законопроект предусматривает введение 500-процентных пошлин на товары из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другую продукцию.
Что об этом говорят
В беседе с Newsweek эксперты рассказали о влиянии, которое осуществление этих угроз может оказать на Соединенные Штаты.
"Если [Трамп] доведет это до конца, то результатом будет рост цен на энергоносители в Америке. Тяжелее всего придется энергоемким отраслям. Производственный сектор, особенно производство стали и металлоизделий, является основным потребителем энергии, за ним следуют сельское хозяйство и машиностроение. И, конечно, результатом этого станет повышение цен для потребителей в США, что навредит популярности Трампа", - заявила Newsweek Хилари Ингэм, профессор экономики Ланкастерского университета в Великобритании.
"Вероятно, именно поэтому рынки не считают это серьезной угрозой. Об этом свидетельствует тот факт, что российские акции и рубль выросли в цене, в то время как цены на сырую нефть упали. Как вариант, Трамп может попытаться заставить американских производителей увеличить объемы производства и/или высвободить часть стратегических запасов, чтобы смягчить рост цен для американского потребителя", - добавила она.
Марк Темницки, внештатный научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, соглашается с тем, что "если США введут новые ограничения или пошлины, американцы могут столкнуться с повышением цен на энергоносители, особенно на заправках и в секторах, тесно связанных с топливом, таких как транспорт и производственный сектор".
"Это повышение цен может затронуть товары повседневного спроса, поскольку компании будут приспосабливаться к растущим затратам на производство, - заявил Темницки в интервью Newsweek. - Кроме того, инфляция будет вызывать беспокойство у многих американских потребителей и политиков".
Однако, по его словам, рост цен может быть смягчен: "Цены на энергоносители будут зависеть от того, насколько строгим будет применение этих санкций и продолжит ли нефть из России находить покупателей в других странах. Если мировые поставки по новым маршрутам останутся стабильными, то скачки цен могут быть ограниченными".
Николас Фентон, заместитель директора и научный сотрудник программы по изучению Европы, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований, считает, что введение этих санкций маловероятно.
"На данный момент предложения США по "вторичным пошлинам" для покупателей российских энергоносителей было бы невероятно сложно реализовать, – заявил он в интервью Newsweek. – Вторичные пошлины в размере 500 процентов, предусмотренные законопроектом Грэма* – Блументаля, наряду со стопроцентными тарифами, которыми недавно пригрозил Белый дом, будут нацелены на крупнейшие экономики - Китай, Индию, ЕС, Японию - что может привести к дестабилизации на глобальном рынке, включая системообразующий рынок облигаций США".
"В апреле 2025 года были потрясения на рынке облигаций, вызванные пошлинами, прежде чем Белый дом в конечном итоге приостановил большую часть своей ранее объявленной пошлинной стратегии, – сказал он. – По этой причине маловероятно, что дополнительные пошлины будут введены в действие в том виде, в каком это было объявлено".
Что будет дальше
На прошлой неделе ЕС согласовал свой 18-й пакет санкций против России. Он включает в себя запрет на импорт нефтепродуктов, изготовленных из российской сырой нефти. Послужит ли это примером для американского правительства, пока неясно.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов