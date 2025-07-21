Два ответа Путина на угрозы с Запада

14:22 27.07.2025

Китайские СМИ: Путин обошел санкции Трампа, обрадовав Китай

Путин расширил трассу М-12 в ответ на угрозы усиления западных санкций – СМИ КНР

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27 июл



Президент России Владимир Путин объявил о расширении трассы М-12 "Восток" в ответ на угрозы ужесточения западных санкций, что вызвало одобрение в Китае, говорится в материале на портале Baijiahao.



В статье указывается, что открытие участка автодороги между Дюртюли и Ачитом стало неожиданным шагом для Москвы. Благодаря дальнейшему развитию М-12 "Восток" Россия продлит маршрут к границам с Казахстаном, Монголией и КНДР, увеличив логистические возможности региона.



В целом, М-12 считается ключевой частью транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай. Китайские аналитики убеждены, что Россия, несмотря на западные санкции, с еще большей решимостью развивает свои инфраструктурные проекты.



"Четыре соседние страны России обрадовались хорошим новостям", - сообщили в Китае.



23 июля в Свердловской области торжественно открыли участок "Дюртюли – Ачит" федеральной трассы М-12 "Восток" (Москва – Казань – Екатеринбург). Президент России Владимир Путин отметил, что дорога свяжет центр России с ведущим научным и промышленным центром России – столицей Урала. Время в пути сократится почти в два раза. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подчеркнул, что это новый инфраструктурный фарватер, по которому будет двигаться экономика региона.



Роман Каманин



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СМИ: Путин на этой неделе оставил США зловещее послание

NI: слова Путина о подлодках "Ясень-М" стали зловещим посланием для США



МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о подлодках "Ясень-М" стали зловещим посланием для США, пишет National Interest.



"Еще более зловеще для Соединенных Штатов то, что в следующем году ВМФ России может приобрести еще больше высокоэффективных подводных лодок. Во время визита на российскую военно-морскую базу в Северодвинске в четверг Путин призвал к продолжению серийного производства "Ясеней-М", - говорится в публикации.



Путин отметил, что такие подлодки составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ и оснащены высокоточным оружием, обладают современными средствами навигации, связи и гидроакустики.



Многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" - модернизированная версия проекта 885. В составе ВМФ России сейчас одна лодка проекта 885 и две - 885М. Еще шесть модернизированных "Ясеней" находятся в разной стадии строительства.