Центральный банк Турции снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта с 46 до 43%

15:36 27.07.2025

В Турции - минус три

Турецкий регулятор снизил ставку до 43%



Центральный банк Турции на заседании 24 июля снизил ключевую ставку заметнее, чем ожидали аналитики: сразу на три процентных пункта (п. п.), до 43%. Решение объяснено устойчивым замедлением инфляции. Об успешности нынешнего курса регулятора свидетельствует и снижение инфляционных ожиданий: как домохозяйств, так и участников рынка - разница в их прогнозах сократилась в июне до минимума за последние шесть лет. Впрочем, достижение промежуточных целей обходится турецкой экономике дорого: жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) продолжает оказывать серьезное давление на рост ВВП.



ЦБ Турции на заседании в четверг, 24 июля, снизил ключевую ставку на 3 п. п., до 43%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее значительного сокращения - на 2,5 п. п. Напомним, регулятор приступил к смягчению ДКП в декабре прошлого года (до этого ставка удерживалась на уровне 50% - на максимуме за 20 лет), но в апреле ставка была повышена на фоне потрясений на финансовом рынке, вызванных задержанием оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу (см. "Ъ-Онлайн" от 17 апреля). На следующем после этого заседании - в июне - центробанк менять ставку не стал.



Нынешнее снижение связано главным образом с устойчивым замедлением инфляции при отсутствии серьезных рисков ее роста в краткосрочной перспективе.



По данным Turkstat (статистический институт страны), инфляция в июне составила минимальные с осени 2021 года 35,05% после 35,4% в мае (аналитики прогнозировали снижение до 35,2%). К концу года инфляция, по прогнозу ЦБ, составит 24%. На пике в мае прошлого года она оценивалась в 75,45%. Базовый показатель (без учета стоимости продовольствия и энергоносителей) также постепенно снижается: 34,6% в июне после 35,4% в мае.



Почву для смягчения ДКП в июле подготовили и инфляционные ожидания. Их высокий уровень, поясним, долгое время был одной из ключевых проблем для регулятора: население привыкло к постоянно растущей инфляции (из-за нетрадиционной монетарной политики, от которой турецкий ЦБ отказался только в 2023 году). Однако одного только ужесточения ДКП было недостаточно для того, чтобы "заякорить" ожидания домохозяйств (см. "Ъ" от 21 августа 2024 года),- именно поэтому регулятор за последний год несколько изменил модель общения с гражданами и стал подробнее объяснять логику своих действий. Если летом 2023 года инфляционные ожидания колебались вблизи 88% (такой уровень инфляции население ожидало через год), то спустя два года они составляют около 53%. Еще один тренд, зафиксированный турецкими властями,- сокращение разрыва между прогнозами населения и участников рынка по темпу роста цен до минимума за последние шесть лет.



Ради устойчивого движения к целям ДКП турецкий центробанк весь последний год принимал крайне осторожные решения.



Длительный период высоких ставок ожидаемо повлиял на динамику ВВП страны. В первом квартале 2025-го (данные за второй будут представлены позже) экономика выросла на 2% - это минимум с ковидного 2020-го. В четвертом квартале 2024 года рост оценивался в 3%. Деловая активность в производственном секторе сжимается с весны прошлого года: в июне соответствующий индекс PMI находился ниже 47 пунктов. Поступающие данные о состоянии экономики Турции свидетельствуют о том, что на ближайших заседаниях цикл смягчения ДКП может продолжиться.



Возможность дальнейшего снижения европейской ставки определит торговая политика США



Интересно, что на решения центробанка Турции (в отличие от других регуляторов, в том числе ЕЦБ) сейчас не влияет экономическая политика США. Торговля двух стран в целом сбалансирована, поэтому в отношении Турции Дональд Трамп планирует развернуть минимальные 10-процентные пошлины - турецкие чиновники признавали этот уровень приемлемым. Между тем Стамбул, как и Москва, рассчитывает воспользоваться торговой войной Штатов для сближения с их торговыми партнерами, в том числе с Китаем.



Кристина Боровикова