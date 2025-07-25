Возят в колясках вместо детей: почему в Южной Корее перестали есть собак?

16:40 27.07.2025 Возят в колясках вместо детей: почему в Южной Корее перестали есть собак?

25 июля 2025



В Южной Корее полюбили болонок и отказались от блюд из собачатины. Что случилось? Об этом в журнале "Профиль" рассказывает профессор университета Кунмин (Сеул) Андрей Ланьков.



Как подметили еще Ильф с Петровым, статистика знает все. В том числе и то, как в Корее обстоят дела с домашними животными, любят ли там котиков больше, чем собачек, и какие породы в особом фаворе. Отчет, содержащий ответы на эти животрепещущие вопросы, ежегодно готовит специальное ведомство. Причем это не какая-нибудь ассоциация ветеринаров, а… исследовательское подразделение банка Kookmin. Последний отчет был опубликован совсем недавно - в июне. То, что изучением означенной темы занимается банк, на самом деле вполне логично: содержание питомцев может быть довольно затратным делом, и финансистам знать о подобных тратах весьма интересно и полезно.



Итак, в 2024 году в Южной Корее питомцев дома держали 5,9 млн семей, в состав которых входили 15,546 млн человек. Иначе говоря, домашними животными владеют 29,9% населения страны. Кстати, число таких семей довольно быстро растет: по сравнению с 2023-м их стало на 5% больше.



В среднем семья, у которой есть домашние животные, ежемесячно тратит на их содержание 194 тыс. вон (примерно $ 120). Давно уже миновали времена, когда котики и песики в Корее вели суровое, почти спартанское существование. Сейчас в стране развита индустрия ухода за домашними питомцами. Речь идет не только о магазинах, специализирующихся на кормах, или о ветеринарных клиниках, зачастую круглосуточных, но и о производстве и продаже множества аксессуаров, предназначенных для зверушек.



Если сегодня на улице Сеула вы увидите коляску, то, пожалуй, с большей вероятностью в ней будет не ребенок, а собачка. Увлечение домашними питомцами, особенно мелкими комнатными собаками, развивается, кажется, синхронно с катастрофическим падением рождаемости в Корее.



Но вернемся к статистике. Среди домашних животных преобладают собаки и кошки. В 2025 году в Южной Корее насчитывалось 5,36 млн домашних собак (на 13% больше по сравнению с 2023 годом) и 2,17 млн кошек (снижение на 10%). Несложно заметить: собак в два раза больше, чем кошек. Но в этом нет ничего удивительного: к котам в Корее отношение немного настороженное, и основным домашним животным традиционно остается собака.



Заметим, кстати, что в 1970-е и 1980-е в Корее большой популярностью пользовались аквариумы, в те времена они имелись едва ли не в большинстве городских семей. Однако в последнее время рыбки заметно сдали позиции и аквариумы встречаются довольно редко.



Считается, что все домашние кошки на планете Земля - это потомки тех, которых приручили в Древнем Египте. А когда кошки появились в Корее? Если верить легендам, то в середине I тысячелетия н. э., уже после того, как в страну проник буддизм. Буддийские монахи обнаружили, что храмовые мыши портили священные тексты. Самим монахам ловить и убивать мышей не подобало, поскольку причинение вреда любому живому существу противоречит их религии. Ну а кошки - это другое дело, их карму ловля мышей не отягчит. Поэтому им и поручили грязную, но необходимую работу - защиту священных писаний от грызунов.



Насколько правдива эта легенда, сказать трудно. Но нет сомнений, что коты появились в Корее сравнительно поздно, действительно позже, чем буддизм и буддийские монахи. Первые документальные свидетельства присутствия домашних кошек в Корее относятся к V-VI векам. Однако по-настоящему частью корейской культуры кошка становится лишь к XV веку с приходом к власти династии Ли.



К слову, в XVIII веке местные художники обнаружили, что котики - это настоящая золотая жила. В то время в Корее появилось коммерческое искусство, картины начали писать на продажу. Как известно, изображения милых котиков пользуются успехом во всем мире. Корея тут исключением не стала, и местные художники этим обстоятельством, разумеется, воспользовались.



Почти половина всех котов в Корее (44,7%) - это представители местной породы, которую обычно именуют корейской короткошерстной. На втором месте - русская голубая (12,8%), на третьем - "персы" (9,6%), а на четвертом - коты и кошки, чья порода в ходе опроса была описана их владельцами с помощью фразы "А кто ж его знает?" Таких "а кто ж его знает" - 9,1% от всего кошачьего поголовья.



А как дела обстоят с породами собак? В Южной Корее собаки в основном маленькие. Связано это с тем, что почти 2/3 населения живут в многоквартирных, многоэтажных домах. В новых домах средняя площадь квартиры составляет 85 кв. м - не так уж и мало, но корейцы считают, что для по-настоящему большой собаки места недостаточно.



Согласно свежим данным, наибольшей популярностью в Корее пользуются две породы: мальтийская болонка, на которую приходится 20,4% всего собачьего поголовья страны, и пудель - 18,9%. На третьем месте (15,1%) - собаки смешанных пород, то есть, проще говоря, дворняги, но тоже мелкие. На четвертом месте - очень популярные в последнее время в Корее шпицы (12,8%). Любопытно, что собственные корейские породы отличаются большими размерами, например самая главная или, по крайней мере, самая раскрученная в СМИ корейская порода чиндо - довольно солидные собаки с высотой в холке около 50 см.



Друзья, а не еда



Надо сказать, что рост популярности домашних питомцев нанес тяжелый и, возможно, смертельный удар одной из корейских кулинарных традиций - употреблению в пищу собачьего мяса. Собак в Корее ели с незапамятных времен. Считалось, что это мясо особенно полезно употреблять в жаркие летние дни. Главное блюдо из собачатины - суп посинтхан (в переводе "суп долголетия"). Но не стоит бояться, что вам в Корее подсунут в ресторане что-нибудь приготовленное из собаки: ее мясо - дорогой и редкий деликатес, а не дешевая замена свинины или говядины.



Разумеется, на кулинарные нужды никогда не пускались домашние питомцы. В Корее с давних пор существовали кормовые породы собак, которые разводили на специальных фермах. Южнокорейские шпицы, пудели и уж тем более мальтийские болонки опасности попасть в суп никогда не подвергались и могут спокойно разъезжать в колясках, заботливо купленных хозяйками.



Однако уже несколько десятилетий на эту кулинарную традицию идет наступление. Главная причина тут очевидна: вестернизация Южной Кореи. Жители США и стран Европы, включая Россию, без проблем поглощают шницели (а ведь свинья - тоже неглупое и в чем-то даже милое животное) с бифштексами, но начинают истерить от одной только мысли о поедании собачатины. Южная Корея в целом, и особенно южнокорейский средний класс, всегда отличалась прозападными, в первую очередь проамериканскими, симпатиями и воспринимает все западное и европейское как "образцовое" и "правильное". Поэтому новые поколения корейцев, выросшие на переводных книгах и фильмах, стали относиться к пищевым традициям предков, как к чему-то постыдному.



Почти 50 лет употребление собачатины в пищу находилось в Южной Корее в серой зоне, не являясь вполне легальным, но и не будучи запрещенным. Еще в 1978 году южнокорейское правительство исключило собак из официального списка сельскохозяйственных животных. В результате разведение кормовых пород собак, забой и переработка их мяса не регулировались на уровне национального законодательства.



И вот этой двусмысленности пришел конец. В самом начале прошлого года, 9 января, южнокорейский парламент принял закон "О прекращении разведения и забоя собак в пищевых целях". Этот закон вступит в силу после трехлетнего переходного периода, то есть в январе 2027-го. Он запрещает разведение и забой собак с целью употребления в пищу, а также продажу продуктов, приготовленных с использованием собачьего мяса. Нарушение закона будет караться лишением свободы на срок до трех лет или штрафом в размере до 30 млн вон (около $ 20 тыс.).



Традициям верны



Впрочем, старые традиции пока чтут в Северной Корее, там не склонны подстраиваться под вкусы иностранцев и обычаи далеких стран и не мучаются комплексами по поводу вполне безобидных особенностей своей культуры. Собачье мясо в КНДР считается, и вполне справедливо, традиционной национальной пищей. В стране регулярно проводятся конкурсы-фестивали блюд из собачьего мяса, в которых участвуют повара лучших ресторанов, и о таких конкурсах охотно рассказывают северокорейские СМИ.



По сообщению газеты "Нодон синмун", очередной такой конкурс состоялся в июле 2024 года в Пхеньяне (и, будем надеяться, в скором времени пройдет снова). В 2019-м в городе Чхонджине, на северо-востоке страны, был построен большой ресторан, специализирующийся исключительно на блюдах из собачьего мяса, причем произошло это, как подчеркивала местная пресса, по личному указанию Ким Чен Ына.



Однако за пределами Северной Кореи употребление собачьего мяса, кажется, действительно уходит в прошлое. Еще недавно одной из главных достопримечательностей китайского автономного округа Яньбянь, населенного корейцами и располагающегося на границе Китая с КНДР, были рестораны, где подавали собачье мясо. Гастрономический туризм для Китая очень характерен, и многие китайцы ехали в Яньбянь именно для того, чтобы попробовать это блюдо. Однако в последние годы даже и там началась неофициальная (в нынешнем китайском стиле) кампания по ограничению употребления собачьего мяса и соответствующих ресторанов стало заметно меньше.



Однако вернемся к Южной Корее и живущим там домашним питомцам. Своих песиков и котиков в Корее любят, как, наверное, и во всем мире. По крайней мере ¾ опрошенных, точнее 76%, оценили свое удовольствие от того, что дома у них есть собака или кошка, на шесть или даже семь баллов по семибалльной шкале - рост почти на 9% по сравнению с 2023 годом. Замечу, что обладание домашним животным приносит чуть больше удовлетворения кошатникам, чем собачникам. Но счастливы, повторю, все. Так что здесь за корейцев можно только порадоваться, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы в колясках почаще возили детей, а не песиков. Источник - EADaily

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