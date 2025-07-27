Токаев обсудит в Турции экспорт казахстанской нефти в обход России, - Виктория Панфилова

21:02 27.07.2025

Токаев обсудит в Турции экспорт казахстанской нефти в обход России

Общетюркская повестка уступает место реальной экономике



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

27.07.2025



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 июля посетит Анкару с официальным визитом. На переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом планируется обсуждение вопросов, имеющих стратегическое значение для обеих стран, включая диверсификацию казахстанской нефти и увеличение ее поставок по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД). В рамках усилий по созданию более благоприятного инвестиционного и туристического климата Казахстан расширяет безвизовый режим с Турцией.



Главы Турции и Казахстана также проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, где будут рассмотрены ключевые аспекты экономической интеграции, цифровой трансформации, инициативы в оборонной сфере и укрепление тюркского единства.



Напомним, четвертое заседание прошло в 2022 году в рамках визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан. Тогда турецкий лидер заявил, что выход турецко-казахстанских отношений на уровень продвинутого стратегического партнерства опирается на общую историю, религию, язык и культуру двух народов, поставив амбициозную цель – доведение объема товарооборота до 10 млрд долл. Этот показатель, впервые озвученный в 2016 году, сохраняет свою значимость и сегодня.



По мнению Станислава Притчина, заведующего сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН, темпы экономического сотрудничества между Казахстаном и Турцией растут не так быстро, как того хотелось бы руководству обеих стран. Эксперт отмечает, что, несмотря на широкую двустороннюю повестку, охватывающую военную сферу (в прошлом году было подписано соглашение о производстве беспилотников в Казахстане, но до сих пор неработающее), энергетику, участие в совместных транспортных проектах, а также культурно-образовательную сферу и взаимодействие в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), потенциал сотрудничества остается ограниченным.



"При столь обширной повестке у Казахстана с Турцией существует ряд ограничивающих факторов. Во-первых, это обусловлено географической удаленностью стран. Во-вторых, несмотря на официальную идеологическую близость, Казахстан и Турция имеют существенные различия в своих позициях и многих других параметрах. В экономическом плане, хотя Турция и входит в десятку крупнейших торговых партнеров Казахстана, турецкие инвестиции преимущественно сосредоточены в строительном секторе и сфере туристических услуг", – сказал "НГ" Притчин.



Вместе с тем культурная близость выступает не только фактором укрепления двусторонних отношений, но и служит основой для развития многосторонних связей между тюркоязычными странами. Среди них Турция и Казахстан являются наиболее активными сторонниками идеи общетюркского единства.



Так, в Казахстане с 2012 года функционируют Международная Тюркская академия, а также турецкие вузы, колледжи и лицеи. Турецкая сторона стремится перевести эти учебные заведения под контроль образовательного фонда "Маариф", созданного в 2016 году. Фонд появился как ответ на дискредитацию системы турецких образовательных учреждений за рубежом, ранее связанных с исламским деятелем Фетхуллахом Гюленом, который был объявлен вне закона в Турции в связи с попыткой организации государственного переворота. Руководство Турции вытеснило "гюленовские школы" из образовательного пространства, заменив их учебными заведениями, подконтрольными государственному фонду.



Тем не менее, как отметил Станислав Притчин, "образовательное взаимодействие с Турцией не может сравниться по объему с сотрудничеством в этой сфере с Россией, Китаем и западными странами. Например, по системе "Болашак" (международная образовательная стипендия президента Казахстана) казахстанские студенты в Турции в настоящее время не обучаются".



Однако эта ситуация может скоро измениться, поскольку активно ведется работа по формированию у молодежи единого исторического сознания, общих географических представлений и культурных ценностей, передающихся из поколения в поколение через национальные литературные произведения. Важным шагом в этом направлении стало введение в 2020 году единого школьного учебника "Общая история тюрок" для Турции, Казахстана и Азербайджана.



Однако, по словам эксперта, отношения между Казахстаном и Турцией не лишены объективных сложностей. В ОТГ наметился разлад в идее тюркского единства. По итогам апрельского саммита "Центральная Азия – Европейский союз" в Самарканде страны региона, включая Казахстан, открыто продемонстрировали свои геополитические предпочтения, отдав приоритет развитию связей с ЕС и проигнорировав настойчиво продвигаемую Анкарой "общетюркскую повестку". Это проявилось как в объеме сотрудничества с Евросоюзом, значительно превосходящем программы Турции, так и в готовности признать суверенитет Республики Кипр (греческой части острова), не признавая при этом поддерживаемую Эрдоганом Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК).



Что же касается диверсификации экспортных маршрутов энергоресурсов, то, как отметил Станислав Притчин, замены Каспийскому транспортному маршруту (КТК), проходящему по территории России, пока нет. Напомним, Казахстан утвердил Концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025–2040 годы – это амбициозный план трансформации сектора, который должен не только закрыть внутренние потребности, но и вывести страну в число региональных лидеров по экспорту нефтепродуктов. Поэтому Казахстан намерен увеличить транспортировку нефти по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) в Турцию и изучает возможности экспорта в Индию через иранские порты.



В Казахстане опасаются, что Запад может ввести санкции против России в энергетической сфере, что ударит по нефтяной отрасли Казахстана. В частности, на днях экспорт казахстанской нефти по КТК был остановлен. Но в этот раз причиной стали новые российские правила, согласно которым иностранные суда обязаны получать разрешение ФСБ для захода в российские порты.



Притчин считает, что это технический вопрос, который в ближайшее время будет решен и глобально не повлияет на годовые результаты экспорта нефти по КТК. Что же касается трубопровода БТД, то здесь есть ряд объективных и субъективных ограничителей. "Путь через Турцию сопряжен с рядом сложностей. Он значительно дороже, не готова инфраструктура. Кроме этого, качество казахстанской нефти более низкое, она продается с дисконтом к Brent, в то время как азербайджанская Azeri Lights – с премией. Увеличение объемов прокачки казахстанской нефти ухудшит качество азербайджанской и снизит ее цену, а Казахстан вряд ли захочет компенсировать убытки. Поэтому Азербайджан будет ограничивать поставки казахстанской нефти через БТД", – подчеркнул эксперт.