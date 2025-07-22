|Русские в Покровске. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 28.07.2025
Михаил Пшеничников, Марат Быков
СВО
На уходящей неделе ВС РФ вплотную приблизились к решению стратегической задачи по окружению крупного оборонительного района ВСУ на Покровском направлении. Прорыв в сам Покровск с юга и охват Родинского с севера поставили украинский гарнизон перед перспективой полной блокады. Тем временем в Часовом Яре противник цепляется за последние кварталы скорее из пропагандистских соображений, нежели военных. А на Запорожском направлении неожиданное возобновление наступления русских войск застало ВСУ врасплох – передовые штурмовые группы уже вошли на окраины Степногорска.
Покровское направление
После прорыва к шахте "Родинская" передовые части 51-й гвардейской общевойсковой армии окончательно преодолели естественный рубеж возвышенностей, прикрывавший подходы к городу. Зачистка террикона и окрестностей шахты открыла прямую дорогу на Родинское, где ВСУ более не располагают выгодными оборонительными позициями. Одновременно с тем русские штурмовики овладели Суворово, что обеспечило прорыв к Никаноровке и железнодорожной станции Мерцалово. Взятие этого транспортного узла создаст предпосылки для дальнейшего движения на Белицкое.
Но главный удар противник получил с неожиданной стороны. Вместо "размашистого маневра" от Удачного через Сергеевку к трассе Е-50 ВС РФ избрали кратчайший путь – прямой прорыв в южную часть Покровска. Бойцы русской армии уже контролируют частный сектор в районе пересечения улиц Привольная и Защитников Украины, закрепились на перекрестке Торговой и Защитников Украины, взяв под контроль лесополосу вдоль последней. Этим ВС РФ "зацементировали" успех первичного прорыва и гарантировали устойчивость позиций в городе.
Угроза перерезания главной артерии снабжения вынудила украинское командование стягивать все доступные силы на юго-запад Покровска, оголяя оборону Родинского и других участков. Неприятель утратил возможность оттеснить русские войска за черту города, и теперь ему остается лишь пассивная оборона – опираться на высотную застройку микрорайонов Южный, Лазурный, Шахтерский и Солнечный. ВСУ пытаются повторить тактику Торецка, превращая каждый участок с многоэтажками в самостоятельный узел сопротивления.
С началом полноценных городских боев украинские части уже приступили к отходу из Зеленовки и Троянды, стягиваясь в компактную группу укрепленных районов. Однако развитие событий как в северном секторе у Родинского, так и в самом Покровске поставило боеспособность всего гарнизона под критическую угрозу. Систематические атаки дронов ВС РФ по "караванам" снабжения, сужающийся коридор на "большую землю" и вероятность полного окружения могут заставить противника повторить сценарий Селидово – беспорядочное отступление через Гришино в северо-западном направлении.
Битва за Покровско-Мирноградский оборонительный район противником де-факто уже проиграна – остается лишь определить, повторится ли сценарий Селидово, или украинское командование попытается организовать планомерный отход до полного окружения гарнизона.
Константиновское направление
В восточном секторе русская армия овладела Белой Горой, вынудив неприятеля отступить в Александро-Шультино. Примечательно упорство ВСУ в удержании позиций по западному берегу канала Северский Донец – Донбасс, несмотря на очевидные угрозы окружения. Украинское командование, видимо, пришло к выводу, что отход не даст никаких преимуществ, ведь "бутылочное горло" к Константиновке прикрывается лишь двумя "ребрами жесткости" – Предтечино на севере и Александро-Шультино на юге. Падение любого из них означает захлопывание ловушки.
ВСУ делают ставку на высокую степень насыщенности укреплений в этой зоне и накопленные боеприпасы, позволяющие подразделениям действовать полуавтономно. Противник рассчитывает, что качественно подготовленные позиции канала станут "комом в горле" скорее для наступающих, чем для обороняющихся.
Здесь работает жестокая логика: "Пусть лучше они будут полезными столько, на сколько их хватит, нежели просто погибнут при попытке прорваться".
В Часовом Яре за украинскими войсками остались лишь отдельные кварталы в микрорайоне Южном. Неприятель цепляется за последний клочок города не столько по военным, сколько по пропагандистским соображениям. После того, как Часов Яр был разрекламирован как "крепость" наподобие Бахмута, Киеву крайне не хочется признавать его полную потерю на фоне новостей с Покровского направления. Ведь это создаст впечатление катастрофы в глазах простых украинцев, под каким бы соусом Банковая не попыталась подать сюжет.
Запорожское направление
Возобновление наступательной активности русских войск стало неприятным сюрпризом для украинского командования, которое поверило в длительность оперативной паузы. Тактика "качелей" – чередование периодов затишья с резкими ударами – уже дважды сыграла с ВСУ злую шутку. Сначала – под Каменским, когда противник перебросил силы на критические участки и был атакован через автомобильный мост у Янчекрака. Теперь та же ошибка стоит украинскому командованию еще дороже.
Источники незалежной забили тревогу о проникновении передовых штурмовых групп на окраины Степногорска. Офицер ВСУ с позывным "Алекс" сообщил: "По состоянию на вчерашний день пехота противника заходила в крайние дома Степногорска… Противник также подтянул бронетехнику к Каменскому, по всей видимости, с целью развить успех механизированным прорывом. Пока ситуация на этом участке не очень хорошая".
Русские штурмовики, вероятно, сумели незаметно пройти через посадки и ворваться в 3-й микрорайон – "передовой форт" украинской обороны, представляющий собой группу панельных многоэтажек, господствующих над окружающей местностью. Захват этих искусственных высот превратил микрорайон в "трамплин" для дальнейшего развития наступления. К проблемным направлениям с нарастающим кризисом обороны у ВСУ добавилось еще и Запорожское.
Вчера в редакторской колонке Readovka событием уходящей недели была названа угроза майдана на Украине из-за решения Зеленского взять под контроль антикоррупционные организации.