Русские в Покровске. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 28.07.2025

Михаил Пшеничников, Марат Быков



СВО



На уходящей неделе ВС РФ вплотную приблизились к решению стратегической задачи по окружению крупного оборонительного района ВСУ на Покровском направлении. Прорыв в сам Покровск с юга и охват Родинского с севера поставили украинский гарнизон перед перспективой полной блокады. Тем временем в Часовом Яре противник цепляется за последние кварталы скорее из пропагандистских соображений, нежели военных. А на Запорожском направлении неожиданное возобновление наступления русских войск застало ВСУ врасплох – передовые штурмовые группы уже вошли на окраины Степногорска.



Покровское направление



