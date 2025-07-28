Лицемерная забота Запада о Монголии, - Владислав Макаров

02:09 28.07.2025

Лицемерная забота Запада о Монголии: дружба с Россией, "оказывается", вредна

28.07.2025 | Владислав МАКАРОВ



На август-сентябрь припадает сразу несколько памятных дат в истории советско-монгольского боевого братства: разгром японских интервентов у о. Хасан (29 июля – 11 августа 1938 г.), у реки Халхин-Гол (11 мая – 16 сентября 1939 г.) и в Маньчжурии (9 августа – 2 сентября 1945 г.). Аккурат к этому сроку западная печать принялась убеждать читателей, что чрезмерный акцент, придаваемый этим событиям в исторической политике Монголии, мешает переоценке монголами современных геополитических реалий.



Память о совместной борьбе народов СССР и Монголии против японских милитаристов трансформировалась после 1945 г. в многолетнюю традицию военного сотрудничества Москвы и Улан-Батора, в т. ч. в проведение учений "Селенга", очередной этап которых пройдет во второй половине текущего года.



"В целях развития российско-монгольского партнерства представители Восточного военного округа (ВВО) и Вооруженных сил Монголии провели вторую планирующую конференцию по подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению "Селенга-2025". В ходе переговоров стороны согласовали сроки проведения учений, а также достигли договоренностей по ключевым организационным аспектам, включая порядок перемещения контингентов и вопросы всестороннего обеспечения", – сообщили в Восточном военном округе России.



Врио командующего ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев провел в Монголии переговоры с министром обороны страны Сандагийном Бямбацогтом, начальником генерального штаба ВС Монголии генерал-майором Сюнревийнсом Ганбьямбой и командующим сухопутными войсками ВС Монголии генерал-майором Чимэдгочоо Цогтжаргалом.



Это – день нынешний. Но на Западе недовольны как сотрудничеством России и Монголии сегодня, так и, как уже сказано выше, хранимой в обеих странах памяти о совместном боевом прошлом.



Слова секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, сказанные им 7 мая т. г. при встрече в Москве с монгольским коллегой Алтангэрэлийном Бямбажаргалом о том, что "народы России и Монголии по-прежнему бережно хранят и приумножают традиции боевого братства, прошедшие проверку совместной борьбой с нацизмом и милитаризмом в годы Второй мировой войны", вызвали раздражение на Западе.



"В разгар конфликта на Украине Россия ищет надежных партнеров и готовность Монголии к участию [в учениях] расценивается как позитивный сигнал", – злится американский журнал The Diplomat в статье "Монгольское наследие Второй мировой в 2025: актив или пассив?" Как раз сотрудничество с Монголией лишний раз показывает, что ни о какой внешнеполитической изоляции России говорить не приходится. Напротив, она продолжает развивать военно-техническое сотрудничество со многими странами Азии и Африки.



В изложении The Diplomat светлая память о подвиге советского и монгольского народов в разгроме союзницы Третьего рейха Японии – это пассив, который якобы застит монгольским политикам глаза и не дает выйти за пределы "шаблонного" мышления, в котором России всегда отводится роль друга. Монголия придает, мол, слишком большое значение историческим связям с Москвой, центральным мотивом которых является общая победа над Японией и помощь, оказанная Монголией Советскому Союзу в борьбе с нацистской Германией. На конкуренцию США и Китая монголы смотрят сквозь призму борьбы монголов и китайцев против японцев в годы Второй мировой, придавая китайско-американским отношениям милитаристский характер. Неверные шаги в отношении Японии подрывают доверие к Монголии как гаранту региональной стабильности. Таковы аргументы западных СМИ.



Западу нужно, чтобы монголы видели в русских и китайцах угрозу. Вся надежда у него на ужесточение политики "третьего соседа" – геополитической стратегии Улан-Батора, согласно которой Монголия развивает сотрудничество одновременно с целым рядом государств, чтобы уравновесить российское и китайское влияние. "Третий сосед" – это не фиксированный список государств, а гибкая система противовесов, в рамках которой Монголия сотрудничает одновременно с Россией, Китаем, Индией, Австралией, Турцией, Японией, Южной Кореей, ОАЭ, США, ЕС, Ватиканом и т. д.



"Третьи соседи" отвечают Монголии взаимностью. Папа римский Франциск в 2023 г. хвалил Pax Mongolica – период стабильности в Евразии, последовавший за походами Чингисхана, призвал по достоинству оценить эту политическую модель и вновь предложить ее миру. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в Улан-Батор в 2015 г. назвал буддизм общим историческим наследием Монголии и Индии, а Монголию – неотъемлемой частью политики Индии "Взаимодействие с Востоком".



Индия составляет южный полюс "буддистской оси", Монголия – северный. "Буддистская ось" пролегает через Китай, который углубляет отношения с Пакистаном, стремясь уравновесить влияние Индии в регионе. Поскольку Монголия стремится к равноудаленной позиции от крупных центров силы, Китая в том числе, ставка на Индию как конкурента Китая в Индо-Тихоокеанском регионе себя оправдывает.



США хотят быть главным "третьим соседом" Улан-Батора. Для них Монголия важна также тем, что граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным округом КНР, здесь проживают около 9 млн мусульман-уйгуров. Правозащитная риторика по "уйгурскому вопросу", постоянное инспирирование антикитайских настроений среди уйгуров стали своего рода визитной карточкой американской дипломатии в этой части Азии. Превращение Монголии в проамериканский плацдарм для одновременного давления на Китай и Россию – давняя мечта вашингтонских стратегов.



Такой "третий сосед" Улан-Батору не нужен. Монголы заинтересованы в функционировании экономического коридора Россия – Китай, в том числе в транзите российского газа в Китай через свою страну и модернизации Трансмонгольской железной дороги от Улан-Удэ до Цзинина. Монголия придерживается дозированного участия в евразийских интеграционных проектах, участвует в военных учениях не только с Россией, но и с США, Индией, Китаем и др. странами. Цель единственная – ни с кем слишком не сближаться и ни от кого слишком не отдаляться.



Нейтралитет Монголии Запад не устраивает. Он хочет нарушить устоявшийся баланс сил в Северо-Восточной Азии, посеяв семена будущих конфликтов в регионе. Поэтому его так раздражает общая память россиян и монголов о событиях Второй мировой.