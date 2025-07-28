 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 28.07.2025
14:32  Кыргызстан. Как выглядит новый памятник Манасу на площади Ала-Тоо - видео с дрона
14:01  Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня в Малайзии
13:54  Новая ось противостояния на Ближнем Востоке – Израиль vs Турция, - Дмитрий Минин
12:26  Трамп размазал Европу: США и ЕС достигли соглашения по тарифам
02:09  Лицемерная забота Запада о Монголии, - Владислав Макаров
00:05  Русские в Покровске. Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 27.07.2025
23:48  Никому ненужная Прибалтика. Латвия, Литва и Эстония стремительно изчезают
21:02  Токаев обсудит в Турции экспорт казахстанской нефти в обход России, - Виктория Панфилова
16:40  Возят в колясках вместо детей: почему в Южной Корее перестали есть собак?
15:36  Центральный банк Турции снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта с 46 до 43%
14:22  Два ответа Путина на угрозы с Запада
12:28  "Кипрский вопрос" и Восточное Средиземноморье: в Анкаре настроены решительно, - Дмитрий Нефедов
02:12  Newsweek: Трамп попробовал напугать Россиию - но испугал только американцев
Суббота, 26.07.2025
22:42  В Узбекистане "бесплатный майнинг" может стоить 15 лет лишения свободы
21:14  В Кыргызстане определены пять лучших проектов текста нового гимна
17:56  На Саммите СМИ и аналитических центров ШОС опубликован "Чжэнчжоуский консенсус"
13:00  Что стоит за конфликтом Таиланда и Камбоджи? - Олег Сергеев
03:33  Caravan.kz: почему Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу, а Казахстан - нет
02:28  Баку затягивает Ашхабад в зону влияния Турции, - Александр Шустов
00:05  ВС РФ начали наступление на Степногорск на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 июля
Пятница, 25.07.2025
21:48  AT: сотрудников администрации Обамы могут судить за шпионаж
20:59  МК: СВО развернулась против чиновников. Имитация работы и результатов стала подсудным делом
14:20  Как Узбекистан создает национальную модель искусственного интеллекта (видео)
13:56  Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых
10:53  Премьер Казахстана на конференции в г. Манжерок отметил проблему обмеления Каспия
10:44  НГ: НАТО берет на прицел Каспий и Зангезурский коридор
10:37  Религиозная комиссия США включила Кыргызстан в свой черный список
00:05  ВС РФ начали операцию по охвату города Родинское на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 24 июля
Четверг, 24.07.2025
22:36  Ташкент обеспокоен безопасностью Трансафганской железной дороги, - Виктория Панфилова
20:05  Турецкий транспортный узел: геополитическая ткань Генплана – 2053, - Ваге Давтян
15:48  Национальный стадион "Бишкек-Арена" примет Всемирные игры кочевников в 2026 и Кубкок Азии по футболу в 2031
15:40  В Таджикистане ждут Путина, - Виктория Панфилова
15:37  Мелания Трамп: "новый" советник президента, - Валерий Бурт
13:25  В Казахстане утвердили концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли на 15 лет
12:19  БРИКС: от общих интересов к общим финансовым инструментам, - Виктор Малышев
12:16  В Узбекистане разрабатывают ужесточение наказания за насилие над детьми, - Шахноза Мирзиеева
03:47  "Военное дело": какой "сюрприз" может готовить Запад на Украине?
02:35  "Ъ": Подготовку саммита ШОС в Китае осложнили разногласия членов организации
01:29  Заявления Мединского после переговоров. Итоги третьего раунда
00:05  ВС РФ расширили зону контроля в Покровске – итоговая сводка Readovka за 23 июля
Среда, 23.07.2025
23:58  В Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины
21:21  EADaily: Азербайджан спланировал эскалацию конфликта с Россией
19:19  Единое энергокольцо Центральной Азии и Россия – настоящее и перспективы, - Азиз Абдраимов
16:13  Таджикистан восстановил почтовый обмен с Россией
16:09  Китай не по зубам американским и европейским санкциям, - Алексей Белов
12:07  В Казахстане идет подготовка к созданию национального грузового авиаперевозчика
03:45  Turkmen Serdar: Почему президенту Туркменистана не понравился визит в Азербайджан
02:07  В Узбекистане до конца 2025 года построят несколько новых ГЭС
01:04  Как в Таджикистане родители обходят закон, чтобы выдать несовершеннолетнюю дочь замуж?
00:05  ВС РФ овладели Белой Горой на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 22 июля
Вторник, 22.07.2025
23:01  К вопросу об "ИИ". Скоро встанет вопрос о дефиците мозгов, - Данияр Ашимбаев
20:42  Contur.kz: Итоги столичной недели: ...Что за режим ЧС в Ерменсае? Маги на службе у бизнеса?
17:46  "Дипломатия дочерей". Почему Бердымухамедова в поездках теперь сопровождает Огулджахан?
17:40  Какие полномочия у главы Администрации президента Узбекистана Саиды Мирзиеевой
17:35  Контрабандисты соединили Казахстан и Узбекистан 450-метровым туннелем
16:17  Власть без ограничений: действия главы ГКНБ Кыргызстана вызвали волну критики
13:58  ProFinance: ЕС спешит договориться с США о торговле и ...готовит "базуку" против Трампа
13:44  Монголия сближается с Центральной Азией, - Виктория Панфилова
13:36  Внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева выходит замуж
13:25  Туркменистан. Национальный лидер без обязанностей
13:23  Обострение азербайджанско-российских отношений представляет собой очередной внешний риск для Казахстана, - Данияр Ашимбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трамп размазал Европу: США и ЕС достигли соглашения по тарифам
12:26 28.07.2025

США и ЕС достигли соглашения по тарифам, чтобы предотвратить торговую войну
28.07.2025

Сделка заключена по итогам переговоров между Дональдом Трампом и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен

США и Европейский союз достигли соглашения о тарифах, которое предотвратит торговую войну между двумя сторонами, но при этом сохранит 15-процентные пошлины США на большую часть импорта из стран ЕС.

Президент Дональд Трамп объявляет о заключении торгового соглашения с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на своем гольф-курорте Тернберри в Шотландии в воскресенье © Andrew Harnik/Getty Images



В рамках сделки ЕС согласился потратить сотни миллиардов долларов на закупку энергоносителей и оружия из США, а также ввести 15-процентный налог на многие ключевые товары из Европы, включая автомобили.

Соглашение было достигнуто в результате встречи президента США Дональда Трампа и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая состоялась в воскресенье на гольф-курорте Тернберри в Шотландии.

Это соглашение стало победой Трампа, который в течение нескольких месяцев оказывал давление на торговых партнеров Америки, угрожая высокими пошлинами. Однако условия сделки соответствуют тому, к чему призывал готовиться Брюссель.



В понедельник европейские фондовые индексы открылись на уровне, который был зафиксирован четыре месяца назад, а индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1%.

"Это, вероятно, самая крупная сделка, которая когда-либо была заключена в любой сфере, будь то торговля или что-то еще", - заявил Трамп, объявляя о соглашении.

"Сегодняшнее соглашение создает определенность в нестабильные времена... для граждан и компаний по обе стороны Атлантики", - сказала фон дер Ляйен, отметив, что 15-процентная пошлина США будет применяться к европейским автомобилям, фармацевтическим препаратам и полупроводникам - важным товарам для Брюсселя.

Высокопоставленный представитель США подтвердил, что на европейский экспорт автомобилей, фармацевтической продукции и полупроводников в США будет распространяться 15-процентная пошлина.

Однако Трамп заявил, что пошлины США на сталь и алюминий, которые он установил на уровне 50% для многих стран мира, не будут снижены до 15% для продукции из ЕС. Это разрушило надежды промышленности блока на скорейшее введение низких тарифных квот.

Он заявил, что США введут 15-процентные пошлины на товары из ЕС, включая автомобили, в обмен на то, что блок "откроет свои страны для американского экспорта без пошлин".

Он пригрозил ввести 30-процентные пошлины для ЕС, если до 1 августа не будет заключена сделка.

Трамп заявил, что ЕС потратит дополнительно 750 миллиардов долларов на энергоносители из США, инвестирует 600 миллиардов долларов в экономику США и закупит "огромное количество" военной техники американского производства на "сотни миллиардов долларов" в рамках сделки.

Фон дер Ляйен подтвердила, что в течение следующих трех лет ЕС будет стремиться закупать энергоносители у США на сумму 250 миллиардов долларов в год.

"Благодаря этой сделке мы обеспечиваем себе доступ к нашему крупнейшему экспортному рынку", - сказала она, признав при этом, что 15-процентная пошлина в США станет "проблемой для некоторых" европейских отраслей.

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал это соглашение как "позволяющее избежать ненужной эскалации в трансатлантических торговых отношениях".

Он сказал, что торговая война "нанесла бы серьезный удар по ориентированной на экспорт экономике Германии", подчеркнув, что теперь для немецкой автомобильной промышленности тарифы США будут снижены с 27,5% до 15%.

Однако Вольфганг Нидемарк, член правления Федерации немецкой промышленности, назвал это соглашение "неадекватным компромиссом", при котором ЕС "соглашается на болезненные тарифы".

По его словам, 15-процентная пошлина в США "окажет огромное негативное влияние на ориентированную на экспорт промышленность Германии".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая призывала к сдержанности, чтобы предотвратить эскалацию торговой войны, приветствовала это соглашение.

В офисе Мелони заявили, что Брюссель и страны - члены ЕС работали сообща, чтобы "не попасть в ловушку тех, кто призывал к прямому столкновению между двумя сторонами Атлантики".

Министр по делам ЕС Франции Бенжамен Хаддад заявил в понедельник, что соглашение обеспечит "временную стабильность" и освободит ключевые отрасли французской экономики от пошлин, но назвал его "несбалансированным".

"Текущая ситуация неудовлетворительна и не может быть стабильной", - написал он в социальной сети X.

Европейский круглый стол промышленников, в который входят председатели и руководители европейских промышленных и технологических компаний, выразил осторожную поддержку этой сделке.

В заявлении говорится, что "ожидается быстрое достижение удовлетворительных соглашений в важных секторах, которые еще не были включены в... сделку".

Перед переговорами в Тернберри, которые длились около часа, Трамп заявил, что торговые отношения между США и ЕС "несправедливы по отношению к Соединенным Штатам... это односторонние отношения".

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение о необходимости сокращения положительного сальдо торгового баланса ЕС с США, которое в прошлом году достигло почти 200 миллиардов евро.

"Мы должны восстановить баланс", - подчеркнула она.

Некоторые торговые партнеры США выразили опасения относительно неопределенности в отношении будущих американских пошлин, несмотря на заключенные соглашения с Трампом о снижении тарифов.

Это связано с тем, что администрация Трампа начала расследование в отношении таких отраслей, как аэрокосмическая, фармацевтическая и полупроводниковая. В результате могут быть введены новые пошлины.

Высокопоставленный представитель США заявил, что, скорее всего, США не будут вводить пошлины на европейский аэрокосмический экспорт в Америку после завершения расследования в этом секторе.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1753694760


Новости Казахстана
- Олжас Бектенов: "Таза Қазақстан" стала масштабным экологическим движением и неотъемлемой частью повседневной жизни казахстанцев
- Куда уходит детство?..
- Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр проверил ход строительства "Комфортных школ" в Астане
- Почему курс тенге под давлением, разъяснил глава Нацбанка Казахстана
- Айдарбек Сапаров: Снижение темпов развития агропромышленного комплекса недопустимо
- В Улытауской области был избран новый председатель партии "Ак жол"
- В Минтруда подвели итоги работы за 1 полугодие 2025 года
- О подозрении в коррупции
- В Египте задержан казахстанец, находившийся в международном розыске
- Подозреваемый, скрывавшийся 13 лет за групповое изнасилование, экстрадирован из Кыргызстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  