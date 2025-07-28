|Трамп размазал Европу: США и ЕС достигли соглашения по тарифам
12:26 28.07.2025
США и ЕС достигли соглашения по тарифам, чтобы предотвратить торговую войну
28.07.2025
Сделка заключена по итогам переговоров между Дональдом Трампом и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен
США и Европейский союз достигли соглашения о тарифах, которое предотвратит торговую войну между двумя сторонами, но при этом сохранит 15-процентные пошлины США на большую часть импорта из стран ЕС.
Президент Дональд Трамп объявляет о заключении торгового соглашения с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на своем гольф-курорте Тернберри в Шотландии в воскресенье © Andrew Harnik/Getty Images
В рамках сделки ЕС согласился потратить сотни миллиардов долларов на закупку энергоносителей и оружия из США, а также ввести 15-процентный налог на многие ключевые товары из Европы, включая автомобили.
Соглашение было достигнуто в результате встречи президента США Дональда Трампа и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая состоялась в воскресенье на гольф-курорте Тернберри в Шотландии.
Это соглашение стало победой Трампа, который в течение нескольких месяцев оказывал давление на торговых партнеров Америки, угрожая высокими пошлинами. Однако условия сделки соответствуют тому, к чему призывал готовиться Брюссель.
В понедельник европейские фондовые индексы открылись на уровне, который был зафиксирован четыре месяца назад, а индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1%.
"Это, вероятно, самая крупная сделка, которая когда-либо была заключена в любой сфере, будь то торговля или что-то еще", - заявил Трамп, объявляя о соглашении.
"Сегодняшнее соглашение создает определенность в нестабильные времена... для граждан и компаний по обе стороны Атлантики", - сказала фон дер Ляйен, отметив, что 15-процентная пошлина США будет применяться к европейским автомобилям, фармацевтическим препаратам и полупроводникам - важным товарам для Брюсселя.
Высокопоставленный представитель США подтвердил, что на европейский экспорт автомобилей, фармацевтической продукции и полупроводников в США будет распространяться 15-процентная пошлина.
Однако Трамп заявил, что пошлины США на сталь и алюминий, которые он установил на уровне 50% для многих стран мира, не будут снижены до 15% для продукции из ЕС. Это разрушило надежды промышленности блока на скорейшее введение низких тарифных квот.
Он заявил, что США введут 15-процентные пошлины на товары из ЕС, включая автомобили, в обмен на то, что блок "откроет свои страны для американского экспорта без пошлин".
Он пригрозил ввести 30-процентные пошлины для ЕС, если до 1 августа не будет заключена сделка.
Трамп заявил, что ЕС потратит дополнительно 750 миллиардов долларов на энергоносители из США, инвестирует 600 миллиардов долларов в экономику США и закупит "огромное количество" военной техники американского производства на "сотни миллиардов долларов" в рамках сделки.
Фон дер Ляйен подтвердила, что в течение следующих трех лет ЕС будет стремиться закупать энергоносители у США на сумму 250 миллиардов долларов в год.
"Благодаря этой сделке мы обеспечиваем себе доступ к нашему крупнейшему экспортному рынку", - сказала она, признав при этом, что 15-процентная пошлина в США станет "проблемой для некоторых" европейских отраслей.
Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал это соглашение как "позволяющее избежать ненужной эскалации в трансатлантических торговых отношениях".
Он сказал, что торговая война "нанесла бы серьезный удар по ориентированной на экспорт экономике Германии", подчеркнув, что теперь для немецкой автомобильной промышленности тарифы США будут снижены с 27,5% до 15%.
Однако Вольфганг Нидемарк, член правления Федерации немецкой промышленности, назвал это соглашение "неадекватным компромиссом", при котором ЕС "соглашается на болезненные тарифы".
По его словам, 15-процентная пошлина в США "окажет огромное негативное влияние на ориентированную на экспорт промышленность Германии".
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая призывала к сдержанности, чтобы предотвратить эскалацию торговой войны, приветствовала это соглашение.
В офисе Мелони заявили, что Брюссель и страны - члены ЕС работали сообща, чтобы "не попасть в ловушку тех, кто призывал к прямому столкновению между двумя сторонами Атлантики".
Министр по делам ЕС Франции Бенжамен Хаддад заявил в понедельник, что соглашение обеспечит "временную стабильность" и освободит ключевые отрасли французской экономики от пошлин, но назвал его "несбалансированным".
"Текущая ситуация неудовлетворительна и не может быть стабильной", - написал он в социальной сети X.
Европейский круглый стол промышленников, в который входят председатели и руководители европейских промышленных и технологических компаний, выразил осторожную поддержку этой сделке.
В заявлении говорится, что "ожидается быстрое достижение удовлетворительных соглашений в важных секторах, которые еще не были включены в... сделку".
Перед переговорами в Тернберри, которые длились около часа, Трамп заявил, что торговые отношения между США и ЕС "несправедливы по отношению к Соединенным Штатам... это односторонние отношения".
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение о необходимости сокращения положительного сальдо торгового баланса ЕС с США, которое в прошлом году достигло почти 200 миллиардов евро.
"Мы должны восстановить баланс", - подчеркнула она.
Некоторые торговые партнеры США выразили опасения относительно неопределенности в отношении будущих американских пошлин, несмотря на заключенные соглашения с Трампом о снижении тарифов.
Это связано с тем, что администрация Трампа начала расследование в отношении таких отраслей, как аэрокосмическая, фармацевтическая и полупроводниковая. В результате могут быть введены новые пошлины.
Высокопоставленный представитель США заявил, что, скорее всего, США не будут вводить пошлины на европейский аэрокосмический экспорт в Америку после завершения расследования в этом секторе.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times