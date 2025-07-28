Трамп размазал Европу: США и ЕС достигли соглашения по тарифам

12:26 28.07.2025

США и ЕС достигли соглашения по тарифам, чтобы предотвратить торговую войну

28.07.2025



Сделка заключена по итогам переговоров между Дональдом Трампом и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен



США и Европейский союз достигли соглашения о тарифах, которое предотвратит торговую войну между двумя сторонами, но при этом сохранит 15-процентные пошлины США на большую часть импорта из стран ЕС.



Президент Дональд Трамп объявляет о заключении торгового соглашения с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на своем гольф-курорте Тернберри в Шотландии в воскресенье © Andrew Harnik/Getty Images



